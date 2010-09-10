Беспокоит спина
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Беспокоит спина
Беспокоят боли в пояснице,делал МРТ есть грыжа. Посоветуйте пожалуйста хорошего специалиста .
Re: Беспокоит спина
Почитай вначале книжки господина Бубновского. Пойми причину возникновения грыжи, узнай способы и методы физического восстановления. Врачи снимают симптомы. Научись правильно держать осанку, правильно ходить и поднимать предметы. Еще есть центр Бубновского, где то в Приокском, но вначале необходимо почитать его книги.
Re: Беспокоит спина
Этого Бубновского где только не рекламируют. Смотря какая грыжа. Иногда необходима операция. А так, рекомендую найти хорошего мануальщика, пройти процедуры в больнице(физио, магнитотерапию) + массаж специальный, возможно назначат блокады.
Re: Беспокоит спина
Lenka83, не надо всем рекомендовать мануальщика при грыже. У Бубновского кинезиотерапия, и она есть не только у него.
Re: Беспокоит спина
Не мануальщик нужен, а хороший невролог. Хороший не только будет выписывать обезбаливающие типа диклофенака, но и назначит другие методы. Какие - зависит от самой грыжи.
Re: Беспокоит спина
Зарядку делать надо и беречь спину, забыть о поднятии тяжестей и резких движениях, по возможности.
Re: Беспокоит спина
Снуп писал(а):Со спиной лучше не шутить, а бегом к врачу!
100 процентов к врачу. А он уже и всё назначит. Не занимайтесь самолечением.
Re: Беспокоит спина
Через хирурга на МРТ.
Re: Беспокоит спина
ivanes писал(а):Через хирурга на МРТ.
Дедушка, вы явно умны не по годам
Андрей21 писал(а):Беспокоят боли в пояснице, делал МРТ есть грыжа. Посоветуйте пожалуйста хорошего специалиста .
Re: Беспокоит спина
Сходите в центр здоровой спины и суставов http://likar-ortoped.com.ua/ , вам помогут с лечением грыжи и назначат правильное лечение .
Re: Беспокоит спина
Правильно тут советуют, мало посетить врача, нужно еще пересмотреть свое здоровье и ваше отношение к нему. Зарядка утренняя, разминка после работы, правильная осанка в течение дня - это все залог здоровья. Я через все это прошла. Как вспомогательно средство, у меня всегда под рукой вот такие таблетки Traumeel https://centralpharmacy.us/product/traumeel-№50-таблетки. Чувствую себя хорошо.
Re: Беспокоит спина
А я прошел курс лечения в клинике "Атлас профилакс" они находятся в Санкт-Петербурге. К ним надо Записываться заранее и они выезжают в ваш город со специальным оборудованием. Очень хорошая у них методика лечения спины. Вот номер представителя в городе Рязань 89537418804
Re: Беспокоит спина
https://m.vk.com/club50259439
Пост Натальи Дубровиной почитайте. Паша рекламщик, клиника шарлатанов.
Пост Натальи Дубровиной почитайте. Паша рекламщик, клиника шарлатанов.
Re: Беспокоит спина
Для снятия боли и напряжения в спине, я использую массажную подушку http://vsemassager.ru/katalog-tovarov/massazhery/massazhnye-podushki/product/19/ . Она помогает расслабить все тело, даже массажист никакой не нужен! Стоит она совсем недорого, на сайте указана цена. Такая подушка может послужить даже отличным подарком на Новый Год!
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