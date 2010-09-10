Сообщение pasha2021 » 07 дек 2016, 23:26

А я прошел курс лечения в клинике "Атлас профилакс" они находятся в Санкт-Петербурге. К ним надо Записываться заранее и они выезжают в ваш город со специальным оборудованием. Очень хорошая у них методика лечения спины. Вот номер представителя в городе Рязань 89537418804