Беспокоит спина
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
18 сообщений • Страница 1 из 1
Беспокоит спина
Беспокоят боли в пояснице,делал МРТ есть грыжа. Посоветуйте пожалуйста хорошего специалиста .
Re: Беспокоит спина
Почитай вначале книжки господина Бубновского. Пойми причину возникновения грыжи, узнай способы и методы физического восстановления. Врачи снимают симптомы. Научись правильно держать осанку, правильно ходить и поднимать предметы. Еще есть центр Бубновского, где то в Приокском, но вначале необходимо почитать его книги.
Re: Беспокоит спина
Этого Бубновского где только не рекламируют. Смотря какая грыжа. Иногда необходима операция. А так, рекомендую найти хорошего мануальщика, пройти процедуры в больнице(физио, магнитотерапию) + массаж специальный, возможно назначат блокады.
Re: Беспокоит спина
Lenka83, не надо всем рекомендовать мануальщика при грыже. У Бубновского кинезиотерапия, и она есть не только у него.
Re: Беспокоит спина
Не мануальщик нужен, а хороший невролог. Хороший не только будет выписывать обезбаливающие типа диклофенака, но и назначит другие методы. Какие - зависит от самой грыжи.
Re: Беспокоит спина
Зарядку делать надо и беречь спину, забыть о поднятии тяжестей и резких движениях, по возможности.
Re: Беспокоит спина
Снуп писал(а):Со спиной лучше не шутить, а бегом к врачу!
100 процентов к врачу. А он уже и всё назначит. Не занимайтесь самолечением.
Re: Беспокоит спина
Через хирурга на МРТ.
Re: Беспокоит спина
ivanes писал(а):Через хирурга на МРТ.
Дедушка, вы явно умны не по годам
Андрей21 писал(а):Беспокоят боли в пояснице, делал МРТ есть грыжа. Посоветуйте пожалуйста хорошего специалиста .
Re: Беспокоит спина
Правильно тут советуют, мало посетить врача, нужно еще пересмотреть свое здоровье и ваше отношение к нему. Зарядка утренняя, разминка после работы, правильная осанка в течение дня - это все залог здоровья. Я через все это прошла. Как вспомогательно средство, у меня всегда под рукой вот такие таблетки Traumeel https://centralpharmacy.us/product/traumeel-№50-таблетки. Чувствую себя хорошо.
Re: Беспокоит спина
А я прошел курс лечения в клинике "Атлас профилакс" они находятся в Санкт-Петербурге. К ним надо Записываться заранее и они выезжают в ваш город со специальным оборудованием. Очень хорошая у них методика лечения спины. Вот номер представителя в городе Рязань 89537418804
Re: Беспокоит спина
https://m.vk.com/club50259439
Пост Натальи Дубровиной почитайте. Паша рекламщик, клиника шарлатанов.
Пост Натальи Дубровиной почитайте. Паша рекламщик, клиника шарлатанов.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 21:26
Re: Беспокоит спина
ВТЭС реально помогает, только в Рязани его нету...
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 мар 2017, 15:30
Re: Беспокоит спина
У меня тоже проблемы(((
Re: Беспокоит спина
так какой именно специалист нужен - невролог или хирург? Вы операцию собираетесь делать или пока поддерживающая терапия?
Re: Беспокоит спина
Если грыжа уже есть, то никакие зарядки и матрацы не панацея. Точные рекомендации может вам дать только специалист после обследования. И не настраивайтесь, что сразу операцию вам надо делать! Ну и никаких бабушкинх и дедушкинх методов, обратитесь к хорошему неврологу.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 21:26
Re: Беспокоит спина
Приезжайте к нам в Клепики! Замечательный частный врач Трофимова Ольга, у меня 3 грыжи, после посещения ее кабинета мне намного легче! И недорого надо сказать. А после можно и гимнастику делать. Вот только силы воли не хватает.
- Korpan_Vlad
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Сегодня, 16:41
Re: Беспокоит спина
операцию не факт, что надо делать. ничего тяжелого не поднимать, не рисковать собой. массаж опять же. а что вам сказал врач, который на мрт направлял и диагноз поставил?
18 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость