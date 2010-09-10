Беспокоит спина

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Андрей21
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 21:23

Беспокоит спина

Сообщение Андрей21 » 13 фев 2016, 21:31

Беспокоят боли в пояснице,делал МРТ есть грыжа. Посоветуйте пожалуйста хорошего специалиста .
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aziat
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 22:36

Re: Беспокоит спина

Сообщение aziat » 14 фев 2016, 23:11

Почитай вначале книжки господина Бубновского. Пойми причину возникновения грыжи, узнай способы и методы физического восстановления. Врачи снимают симптомы. Научись правильно держать осанку, правильно ходить и поднимать предметы. Еще есть центр Бубновского, где то в Приокском, но вначале необходимо почитать его книги.
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Lenka83
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 06 май 2015, 13:32

Re: Беспокоит спина

Сообщение Lenka83 » 16 фев 2016, 13:37

Этого Бубновского где только не рекламируют. Смотря какая грыжа. Иногда необходима операция. А так, рекомендую найти хорошего мануальщика, пройти процедуры в больнице(физио, магнитотерапию) + массаж специальный, возможно назначат блокады.
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amalrik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 09 мар 2010, 11:59

Re: Беспокоит спина

Сообщение amalrik » 16 фев 2016, 19:04

Lenka83, не надо всем рекомендовать мануальщика при грыже. У Бубновского кинезиотерапия, и она есть не только у него.
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Denata
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 14:42

Re: Беспокоит спина

Сообщение Denata » 18 фев 2016, 18:57

Не мануальщик нужен, а хороший невролог. Хороший не только будет выписывать обезбаливающие типа диклофенака, но и назначит другие методы. Какие - зависит от самой грыжи.
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Беспокоит спина

Сообщение sol » 16 май 2016, 13:55

Зарядку делать надо и беречь спину, забыть о поднятии тяжестей и резких движениях, по возможности.
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Katarinna
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 19:47

Re: Беспокоит спина

Сообщение Katarinna » 18 июл 2016, 00:06

Снуп писал(а):Со спиной лучше не шутить, а бегом к врачу!

100 процентов к врачу. А он уже и всё назначит. Не занимайтесь самолечением.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5628
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Беспокоит спина

Сообщение ivanes » 18 июл 2016, 13:50

Через хирурга на МРТ.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3545
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Беспокоит спина

Сообщение Шварц » 18 июл 2016, 14:04

ivanes писал(а):Через хирурга на МРТ.


Дедушка, вы явно умны не по годам :lol:

Андрей21 писал(а):Беспокоят боли в пояснице, делал МРТ есть грыжа. Посоветуйте пожалуйста хорошего специалиста .
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Marise
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 апр 2016, 15:54

Re: Беспокоит спина

Сообщение Marise » 22 июл 2016, 13:59

Правильно тут советуют, мало посетить врача, нужно еще пересмотреть свое здоровье и ваше отношение к нему. Зарядка утренняя, разминка после работы, правильная осанка в течение дня - это все залог здоровья. Я через все это прошла. Как вспомогательно средство, у меня всегда под рукой вот такие таблетки Traumeel https://centralpharmacy.us/product/traumeel-№50-таблетки. Чувствую себя хорошо.
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pasha2021
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 23:14

Re: Беспокоит спина

Сообщение pasha2021 » 07 дек 2016, 23:26

А я прошел курс лечения в клинике "Атлас профилакс" они находятся в Санкт-Петербурге. К ним надо Записываться заранее и они выезжают в ваш город со специальным оборудованием. Очень хорошая у них методика лечения спины. Вот номер представителя в городе Рязань 89537418804
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Беспокоит спина

Сообщение listen10 » 07 дек 2016, 23:42

https://m.vk.com/club50259439
Пост Натальи Дубровиной почитайте. Паша рекламщик, клиника шарлатанов.
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stariknatali
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 21:26

Re: Беспокоит спина

Сообщение stariknatali » 14 мар 2017, 01:18

ВТЭС реально помогает, только в Рязани его нету...
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Малинка90
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 15:30

Re: Беспокоит спина

Сообщение Малинка90 » 18 мар 2017, 15:35

так какой именно специалист нужен - невролог или хирург? Вы операцию собираетесь делать или пока поддерживающая терапия?
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ArinaM
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 дек 2016, 18:59

Re: Беспокоит спина

Сообщение ArinaM » 21 мар 2017, 02:20

Если грыжа уже есть, то никакие зарядки и матрацы не панацея. Точные рекомендации может вам дать только специалист после обследования. И не настраивайтесь, что сразу операцию вам надо делать! Ну и никаких бабушкинх и дедушкинх методов, обратитесь к хорошему неврологу.
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stariknatali
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 21:26

Re: Беспокоит спина

Сообщение stariknatali » 29 мар 2017, 15:58

Приезжайте к нам в Клепики! Замечательный частный врач Трофимова Ольга, у меня 3 грыжи, после посещения ее кабинета мне намного легче! И недорого надо сказать. А после можно и гимнастику делать. Вот только силы воли не хватает.
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Korpan_Vlad
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 16:41

Re: Беспокоит спина

Сообщение Korpan_Vlad » 29 мар 2017, 16:45

операцию не факт, что надо делать. ничего тяжелого не поднимать, не рисковать собой. массаж опять же. а что вам сказал врач, который на мрт направлял и диагноз поставил?
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КассандраБло
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 18:30
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Re: Беспокоит спина

Сообщение КассандраБло » 51 минуту назад

У меня тоже были проблемы со спиной. Знакомый медик посоветовал средство Лактомарин. Если вкратце, то это средство было создано на основе бурых морских водорослей. Здесь о препарате можно больше прочесть. После того, как прошла лечебный курс в комплексе с амарантовым маслом, сейчас как "новая копейка"! Спина, суставы - все работает как положено.
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