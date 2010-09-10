Сообщение ArinaM » 21 мар 2017, 02:20

Если грыжа уже есть, то никакие зарядки и матрацы не панацея. Точные рекомендации может вам дать только специалист после обследования. И не настраивайтесь, что сразу операцию вам надо делать! Ну и никаких бабушкинх и дедушкинх методов, обратитесь к хорошему неврологу.