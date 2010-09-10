Где найти работу фриланс
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Где найти работу фриланс
Ребята,такой вопрос:Я давно занимаюсь программированием,пишу тексты (Статьи) и переводы. Никто не знает куда можно устроиться с такими навыками? Я имею в виду именно фриланс,работу через интернет.Только напишите проверенные варианты,кто может сам работал где-то?
Re: Где найти работу фриланс
Если занимаетесь програмированием, зачем вам тексты и переводы? Программисты одни из самых высокооплачиваемых специалистов. Ищите ИТ-фирму по программированию.
Re: Где найти работу фриланс
В поисковик забейте, выдаст много работы. И вот после этого методом тыка найдете нужную
Re: Где найти работу фриланс
А на сайтах для фрилансеров смотрели? Есть же такие. На площадках, где вакансии размещают, оставляйте резюме.
Re: Где найти работу фриланс
да у меня так брат роботу нашло !!!
Re: Где найти работу фриланс
Что касается крупных бирж – у них есть свои минусы. Как минимум, покупка достаточно дорогостоящих Gold статусов, большая конкуренция (Для новичков, которые ещё не обосновались там – сложновато) . В итоге не так уж и много получается заработать. Я бы среди сервисов фриланса посоветовала f-l-a биржу. При желании можно неплохо заработать. Ну и среди плюсов, конечно, отсутствие вложений и не такая «Заезженность», как у того же самого фриланс. ру
Re: Где найти работу фриланс
Работала я на этой бирже.Как по мне-неплохие условия.Сравнивая со многими другими (А я повидала много бирж) сильно выигрывает.Там ещё и программа лояльности есть интересная
Re: Где найти работу фриланс
"Методом тыка" не советую искать,очень большая вероятность наткнуться на "Не самый лучший вариант".Лучше почитайте отзывы сотрудников
Re: Где найти работу фриланс
Я находил хорошие просто в поисковике, вроде так же и назывался - freelance.
Re: Где найти работу фриланс
У меня тоже знакомый подрабатывает на бирже фрилансеров, доволен вроде
Re: Где найти работу фриланс
и какие там заработки могут быть на бирже?
Re: Где найти работу фриланс
тоже интересен вопрос о величине заработков.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 мар 2017, 15:30
Re: Где найти работу фриланс
Можно заработать в соц сетях на личных страничках. Вот к примеру Инстаграм, там можно получить прибыль размещая на своей страничке рекламу , но для этого нужно что бы акк был популярный, для этого можно купить просмотры, лайки, комментарии и купить подписчиков Инстаграм .
- Bananda138
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 08 июл 2014, 17:29
Re: Где найти работу фриланс
Я лично по совету знакомых сам работал на http://postamatic.ru/43e06d6f
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