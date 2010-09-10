Где найти работу фриланс

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Rabotnik1
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 фев 2016, 03:04

Где найти работу фриланс

Сообщение Rabotnik1 » 16 фев 2016, 03:15

Ребята,такой вопрос:Я давно занимаюсь программированием,пишу тексты (Статьи) и переводы. Никто не знает куда можно устроиться с такими навыками? Я имею в виду именно фриланс,работу через интернет.Только напишите проверенные варианты,кто может сам работал где-то?
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Lenka83
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 06 май 2015, 13:32

Re: Где найти работу фриланс

Сообщение Lenka83 » 17 фев 2016, 17:11

Если занимаетесь програмированием, зачем вам тексты и переводы? Программисты одни из самых высокооплачиваемых специалистов. Ищите ИТ-фирму по программированию.
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Anyta
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:39

Re: Где найти работу фриланс

Сообщение Anyta » 28 фев 2016, 14:16

В поисковик забейте, выдаст много работы. И вот после этого методом тыка найдете нужную
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Где найти работу фриланс

Сообщение Мэри » 29 фев 2016, 13:43

А на сайтах для фрилансеров смотрели? Есть же такие. На площадках, где вакансии размещают, оставляйте резюме.
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артур200
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 18:36

Re: Где найти работу фриланс

Сообщение артур200 » 05 мар 2016, 22:47

да у меня так брат роботу нашло !!!
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AnnLite
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 00:12

Re: Где найти работу фриланс

Сообщение AnnLite » 14 мар 2016, 03:57

Что касается крупных бирж – у них есть свои минусы. Как минимум, покупка достаточно дорогостоящих Gold статусов, большая конкуренция (Для новичков, которые ещё не обосновались там – сложновато) . В итоге не так уж и много получается заработать. Я бы среди сервисов фриланса посоветовала f-l-a биржу. При желании можно неплохо заработать. Ну и среди плюсов, конечно, отсутствие вложений и не такая «Заезженность», как у того же самого фриланс. ру
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Oks17
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 июн 2016, 15:03

Re: Где найти работу фриланс

Сообщение Oks17 » 01 июл 2016, 21:00

Работала я на этой бирже.Как по мне-неплохие условия.Сравнивая со многими другими (А я повидала много бирж) сильно выигрывает.Там ещё и программа лояльности есть интересная
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Otello13
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 03:58

Re: Где найти работу фриланс

Сообщение Otello13 » 06 июл 2016, 03:56

"Методом тыка" не советую искать,очень большая вероятность наткнуться на "Не самый лучший вариант".Лучше почитайте отзывы сотрудников
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Где найти работу фриланс

Сообщение Kirill23 » 07 июл 2016, 11:13

Я находил хорошие просто в поисковике, вроде так же и назывался - freelance.
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Natali93
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 авг 2015, 10:12

Re: Где найти работу фриланс

Сообщение Natali93 » 19 июл 2016, 11:20

У меня тоже знакомый подрабатывает на бирже фрилансеров, доволен вроде
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Feankar
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 01:10

Re: Где найти работу фриланс

Сообщение Feankar » 23 июл 2016, 15:29

и какие там заработки могут быть на бирже?
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VTukalov
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 21:03
Откуда: Рязань

Re: Где найти работу фриланс

Сообщение VTukalov » 18 авг 2016, 00:02

тоже интересен вопрос о величине заработков.
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александра98
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 15:30

Re: Где найти работу фриланс

Сообщение александра98 » 22 мар 2017, 16:19

Можно заработать в соц сетях на личных страничках. Вот к примеру Инстаграм, там можно получить прибыль размещая на своей страничке рекламу , но для этого нужно что бы акк был популярный, для этого можно купить просмотры, лайки, комментарии и купить подписчиков Инстаграм .
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Alyoona
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 49 минут назад

Re: Где найти работу фриланс

Сообщение Alyoona » 45 минут назад

На адвего ру, насколько я знаю неплохой заработок, если раскрутится)
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