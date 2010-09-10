Сообщение AnnLite » 14 мар 2016, 03:57

Что касается крупных бирж – у них есть свои минусы. Как минимум, покупка достаточно дорогостоящих Gold статусов, большая конкуренция (Для новичков, которые ещё не обосновались там – сложновато) . В итоге не так уж и много получается заработать. Я бы среди сервисов фриланса посоветовала f-l-a биржу. При желании можно неплохо заработать. Ну и среди плюсов, конечно, отсутствие вложений и не такая «Заезженность», как у того же самого фриланс. ру