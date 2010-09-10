Подозрительный газ-контроль

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forall
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 31 дек 2015, 16:26

Подозрительный газ-контроль

Сообщение forall » 16 фев 2016, 13:13

Приходила ко мне сегодня некая служба газа, проверили на утечку.
Потом сказали что есть постановление об обязательной установке системы контроля загазованности помещений (СИКЗ) и они могут прямо сейчас его установить. В противном случае придётся их вызывать за 1000 рублей. Этот СИКЗ они предлагали за 5900 руб.

Я отказался, всё это мне напомнило мошенническую схему, когда ко мне пришли "медики" и продали в разы дороже какую-то аппаратуру. Ещё по поводу водяных фильтров ходили, но я не повёлся.

Эти газовики оставили мне номер их телефона. По номеру оказалось что это торговая компания газовым оборудованием Пилигрим. Ещё этот номер телефона замечен у Инва-Мед.
Постановление "об обязательной установке СИКЗ с 2013 года в квартирах" я не нашёл.
В интернете цены на СИКЗ в диапазоне 2000-5500.

А к вам или вашим знакомым не ходили с подобными предложениями?
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Подозрительный газ-контроль

Сообщение Raider » 16 фев 2016, 13:22

forall писал(а):А к вам или вашим знакомым не ходили с подобными предложениями?
мои знакомые пускают в квартиру только участкового-которого знают в лицо.
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forall
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 31 дек 2015, 16:26

Re: Подозрительный газ-контроль

Сообщение forall » 16 фев 2016, 15:19

Raider писал(а):мои знакомые пускают в квартиру только участкового-которого знают в лицо.
Так оно и правильно. А всем коммунальным службам приходящим проверять счётчики и прочее нужно бы придумать другой метод работы.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5498
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Подозрительный газ-контроль

Сообщение ivanes » 16 фев 2016, 17:22

С Горгазом или Облгазом (регионгаз) обязан заключить договор на обслуживание и ремонт газового оборудования,в котором указана периодичность обслуживания и ремонта. Это касается и прибора учета потребления газа.
В удобное собственнику необходимо уведомить Горгаз о приходе обслуживания и ремонта газового оборудования. Согласуйте дату и время прихода специалиста. Он придет обязательно.Это платная услуга. Ваши деньги нужны Горгазу.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1753
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Подозрительный газ-контроль

Сообщение АЛСНщик » 16 фев 2016, 21:23

Меня работники ВДПО пытались развести на приобретение датчика тяги в дымоходе. Кода в доме печка эксплуатировалась с газовой горелкой, было заявлено, что без датчика тяги эксплуатация печных горелок запрещена. Интересно, куда бы этот датчик подключили: электромагнитный клапан на горелке вышел из строя, когда я ещё в проекте был ;) - подача газа осуществлялась благодаря тому, что кнопка на клапане подматывалась тряпочкой.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1753
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Подозрительный газ-контроль

Сообщение АЛСНщик » 16 фев 2016, 21:24

forall писал(а):
Raider писал(а):мои знакомые пускают в квартиру только участкового-которого знают в лицо.
Так оно и правильно. А всем коммунальным службам приходящим проверять счётчики и прочее нужно бы придумать другой метод работы.

Они придумали: электрические и газовые счётчики требуют выносить на фасад. Но мне это не нравится.
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forall
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 31 дек 2015, 16:26

Re: Подозрительный газ-контроль

Сообщение forall » 17 фев 2016, 08:25

АЛСНщик писал(а):Они придумали: электрические и газовые счётчики требуют выносить на фасад. Но мне это не нравится.
Надо делать счётчики с вай-фаем, чтобы сотрудник проехал мимо дома на машине и сразу всё на ноут собрал.
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Vlad648
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 23 окт 2010, 11:58

Re: Подозрительный газ-контроль

Сообщение Vlad648 » 17 фев 2016, 09:27

Raider писал(а):мои знакомые пускают в квартиру только участкового-которого знают в лицо.

Напомнило: Не знаю я никаких участковых - ни новых, ни старых! Уходите, я сейчас милицию вызову!
По-любому, это мошенники были
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1753
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Подозрительный газ-контроль

Сообщение АЛСНщик » 17 фев 2016, 12:25

forall писал(а):
АЛСНщик писал(а):Они придумали: электрические и газовые счётчики требуют выносить на фасад. Но мне это не нравится.
Надо делать счётчики с вай-фаем, чтобы сотрудник проехал мимо дома на машине и сразу всё на ноут собрал.

В России это проработает до первой поломки электроники.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Подозрительный газ-контроль

Сообщение Док » 17 фев 2016, 12:58

Вот что Рязанский Горгаз про них пишет:

Уважаемые рязанцы!
ОАО "Рязаньгоргаз" не имеет отношения к деятельности некой ГК "Газ-Контроль"
В настоящее время некая компании «Газ-Контроль» распространяет среди собственников жилья в г. Рязани листовки, в которых заявляет, что осуществляет свою деятельность при информационной поддержке ОАО «Рязаньгоргаз».
ОАО «Рязаньгоргаз» официально заявляет, что к деятельности ГК «Газ-Контроль», в том числе к продаже и установке каких-либо технических средств и приборов контроля утечки горючего газа этой организацией, ОАО «Рязаньгоргаз» отношения не имеет. Ссылка на совместную информационную деятельность в пресс-релизе, распространяемом компанией «Газ-Контроль» была сделана без согласования с ОАО «Рязаньгоргаз».

http://www.gorgaz.ryazan.ru/node/245
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Mareg
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 04 ноя 2012, 19:17

Re: Подозрительный газ-контроль

Сообщение Mareg » 17 фев 2016, 13:20

Док, т.е. кто-то обманывает? Либо Газ-контроль, либо Рязаньгоргаз...
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1753
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Подозрительный газ-контроль

Сообщение АЛСНщик » 17 фев 2016, 14:02

Док писал(а):Ссылка на совместную информационную деятельность в пресс-релизе, распространяемом компанией «Газ-Контроль» была сделана без согласования с ОАО «Рязаньгоргаз».


Обтекаемо сформулировано: видать Рязаньгоргаз и некий Газ-Контроль друг с дугом как-то всё же "повязаны" ;)
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3366
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Подозрительный газ-контроль

Сообщение Vredtech » 17 фев 2016, 20:49

Док писал(а):Вот что Рязанский Горгаз про них пишет:



Понятно. Будем брать живьем, но не исключены и микротравмы.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Krona
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 20:02

Re: Подозрительный газ-контроль

Сообщение Krona » 17 фев 2016, 21:31

АЛСНщик писал(а):
forall писал(а):
Raider писал(а):мои знакомые пускают в квартиру только участкового-которого знают в лицо.
Так оно и правильно. А всем коммунальным службам приходящим проверять счётчики и прочее нужно бы придумать другой метод работы.

Они придумали: электрические и газовые счётчики требуют выносить на фасад. Но мне это не нравится.


Позвольте поинтересоваться, чем не нравятся счетчики на фасаде? Это очень удобно, в плане того что в доме ничего не мешает+удобство в том что вам не беспокоят когда снимают показания. Конечно единственный минус внешние природные факторы. Но это легко решается защитным корпусом.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11113
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Подозрительный газ-контроль

Сообщение UNCLE1911 » 17 фев 2016, 21:34

А если человек маненько коммуниздит? Очень неудобно иметь счетчик на улице.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Подозрительный газ-контроль

Сообщение Raider » 18 фев 2016, 07:16

UNCLE1911 писал(а):А если человек маненько коммуниздит? Очень неудобно иметь счетчик на улице.
экий вы непосвященный....через счетчик как раз никто и не "коммуниздит".
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1753
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Подозрительный газ-контроль

Сообщение АЛСНщик » 18 фев 2016, 09:00

Krona писал(а):Позвольте поинтересоваться, чем не нравятся счетчики на фасаде? Это очень удобно, в плане того что в доме ничего не мешает+удобство в том что вам не беспокоят когда снимают показания. Конечно единственный минус внешние природные факторы. Но это легко решается защитным корпусом.

При установке счётчика вновь, возможно, разница невелика. А когда всё давно уже стоит, зачем мне за свой счёт переносить счётчик на фасад? Да и эстетическом плане счётчики фасад не украшают.
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forall
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 31 дек 2015, 16:26

Re: Подозрительный газ-контроль

Сообщение forall » Сегодня, 16:00

Снова мне напомнили про этот газ-контроль, на этот раз узнал как эта фирма ("Пилигрим") вербует "газовиков":
Предлагают работу якобы грузчиком, потом везут на машине с СИКЗами куда-то в другой город и там уже объясняют что приборчики эти нужно не просто отгружать, а впаривать. Инструктируют какую лапшу вешать клиентам. Не продашь, будешь платить за прогон машины. При увольнении требуют неразглашения коммерческой тайны.

"Пилигрим" уже больше года есть в чёрном списке: http://antijob.net/black_list/_piligrim/
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