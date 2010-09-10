Подозрительный газ-контроль
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19 сообщений • Страница 1 из 1
Подозрительный газ-контроль
Приходила ко мне сегодня некая служба газа, проверили на утечку.
Потом сказали что есть постановление об обязательной установке системы контроля загазованности помещений (СИКЗ) и они могут прямо сейчас его установить. В противном случае придётся их вызывать за 1000 рублей. Этот СИКЗ они предлагали за 5900 руб.
Я отказался, всё это мне напомнило мошенническую схему, когда ко мне пришли "медики" и продали в разы дороже какую-то аппаратуру. Ещё по поводу водяных фильтров ходили, но я не повёлся.
Эти газовики оставили мне номер их телефона. По номеру оказалось что это торговая компания газовым оборудованием Пилигрим. Ещё этот номер телефона замечен у Инва-Мед.
Постановление "об обязательной установке СИКЗ с 2013 года в квартирах" я не нашёл.
В интернете цены на СИКЗ в диапазоне 2000-5500.
А к вам или вашим знакомым не ходили с подобными предложениями?
Потом сказали что есть постановление об обязательной установке системы контроля загазованности помещений (СИКЗ) и они могут прямо сейчас его установить. В противном случае придётся их вызывать за 1000 рублей. Этот СИКЗ они предлагали за 5900 руб.
Я отказался, всё это мне напомнило мошенническую схему, когда ко мне пришли "медики" и продали в разы дороже какую-то аппаратуру. Ещё по поводу водяных фильтров ходили, но я не повёлся.
Эти газовики оставили мне номер их телефона. По номеру оказалось что это торговая компания газовым оборудованием Пилигрим. Ещё этот номер телефона замечен у Инва-Мед.
Постановление "об обязательной установке СИКЗ с 2013 года в квартирах" я не нашёл.
В интернете цены на СИКЗ в диапазоне 2000-5500.
А к вам или вашим знакомым не ходили с подобными предложениями?
Re: Подозрительный газ-контроль
мои знакомые пускают в квартиру только участкового-которого знают в лицо.forall писал(а):А к вам или вашим знакомым не ходили с подобными предложениями?
Re: Подозрительный газ-контроль
Так оно и правильно. А всем коммунальным службам приходящим проверять счётчики и прочее нужно бы придумать другой метод работы.Raider писал(а):мои знакомые пускают в квартиру только участкового-которого знают в лицо.
Re: Подозрительный газ-контроль
С Горгазом или Облгазом (регионгаз) обязан заключить договор на обслуживание и ремонт газового оборудования,в котором указана периодичность обслуживания и ремонта. Это касается и прибора учета потребления газа.
В удобное собственнику необходимо уведомить Горгаз о приходе обслуживания и ремонта газового оборудования. Согласуйте дату и время прихода специалиста. Он придет обязательно.Это платная услуга. Ваши деньги нужны Горгазу.
В удобное собственнику необходимо уведомить Горгаз о приходе обслуживания и ремонта газового оборудования. Согласуйте дату и время прихода специалиста. Он придет обязательно.Это платная услуга. Ваши деньги нужны Горгазу.
Re: Подозрительный газ-контроль
Меня работники ВДПО пытались развести на приобретение датчика тяги в дымоходе. Кода в доме печка эксплуатировалась с газовой горелкой, было заявлено, что без датчика тяги эксплуатация печных горелок запрещена. Интересно, куда бы этот датчик подключили: электромагнитный клапан на горелке вышел из строя, когда я ещё в проекте был - подача газа осуществлялась благодаря тому, что кнопка на клапане подматывалась тряпочкой.
Re: Подозрительный газ-контроль
forall писал(а):Так оно и правильно. А всем коммунальным службам приходящим проверять счётчики и прочее нужно бы придумать другой метод работы.Raider писал(а):мои знакомые пускают в квартиру только участкового-которого знают в лицо.
Они придумали: электрические и газовые счётчики требуют выносить на фасад. Но мне это не нравится.
Re: Подозрительный газ-контроль
Надо делать счётчики с вай-фаем, чтобы сотрудник проехал мимо дома на машине и сразу всё на ноут собрал.АЛСНщик писал(а):Они придумали: электрические и газовые счётчики требуют выносить на фасад. Но мне это не нравится.
Re: Подозрительный газ-контроль
Raider писал(а):мои знакомые пускают в квартиру только участкового-которого знают в лицо.
Напомнило: Не знаю я никаких участковых - ни новых, ни старых! Уходите, я сейчас милицию вызову!
По-любому, это мошенники были
Re: Подозрительный газ-контроль
forall писал(а):Надо делать счётчики с вай-фаем, чтобы сотрудник проехал мимо дома на машине и сразу всё на ноут собрал.АЛСНщик писал(а):Они придумали: электрические и газовые счётчики требуют выносить на фасад. Но мне это не нравится.
В России это проработает до первой поломки электроники.
Re: Подозрительный газ-контроль
Вот что Рязанский Горгаз про них пишет:
Уважаемые рязанцы!
ОАО "Рязаньгоргаз" не имеет отношения к деятельности некой ГК "Газ-Контроль"
В настоящее время некая компании «Газ-Контроль» распространяет среди собственников жилья в г. Рязани листовки, в которых заявляет, что осуществляет свою деятельность при информационной поддержке ОАО «Рязаньгоргаз».
ОАО «Рязаньгоргаз» официально заявляет, что к деятельности ГК «Газ-Контроль», в том числе к продаже и установке каких-либо технических средств и приборов контроля утечки горючего газа этой организацией, ОАО «Рязаньгоргаз» отношения не имеет. Ссылка на совместную информационную деятельность в пресс-релизе, распространяемом компанией «Газ-Контроль» была сделана без согласования с ОАО «Рязаньгоргаз».
http://www.gorgaz.ryazan.ru/node/245
Уважаемые рязанцы!
ОАО "Рязаньгоргаз" не имеет отношения к деятельности некой ГК "Газ-Контроль"
В настоящее время некая компании «Газ-Контроль» распространяет среди собственников жилья в г. Рязани листовки, в которых заявляет, что осуществляет свою деятельность при информационной поддержке ОАО «Рязаньгоргаз».
ОАО «Рязаньгоргаз» официально заявляет, что к деятельности ГК «Газ-Контроль», в том числе к продаже и установке каких-либо технических средств и приборов контроля утечки горючего газа этой организацией, ОАО «Рязаньгоргаз» отношения не имеет. Ссылка на совместную информационную деятельность в пресс-релизе, распространяемом компанией «Газ-Контроль» была сделана без согласования с ОАО «Рязаньгоргаз».
http://www.gorgaz.ryazan.ru/node/245
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Подозрительный газ-контроль
Док, т.е. кто-то обманывает? Либо Газ-контроль, либо Рязаньгоргаз...
Re: Подозрительный газ-контроль
Док писал(а):Ссылка на совместную информационную деятельность в пресс-релизе, распространяемом компанией «Газ-Контроль» была сделана без согласования с ОАО «Рязаньгоргаз».
Обтекаемо сформулировано: видать Рязаньгоргаз и некий Газ-Контроль друг с дугом как-то всё же "повязаны"
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3373
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Re: Подозрительный газ-контроль
Док писал(а):Вот что Рязанский Горгаз про них пишет:
Понятно. Будем брать живьем, но не исключены и микротравмы.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Подозрительный газ-контроль
АЛСНщик писал(а):forall писал(а):Так оно и правильно. А всем коммунальным службам приходящим проверять счётчики и прочее нужно бы придумать другой метод работы.Raider писал(а):мои знакомые пускают в квартиру только участкового-которого знают в лицо.
Они придумали: электрические и газовые счётчики требуют выносить на фасад. Но мне это не нравится.
Позвольте поинтересоваться, чем не нравятся счетчики на фасаде? Это очень удобно, в плане того что в доме ничего не мешает+удобство в том что вам не беспокоят когда снимают показания. Конечно единственный минус внешние природные факторы. Но это легко решается защитным корпусом.
Re: Подозрительный газ-контроль
А если человек маненько коммуниздит? Очень неудобно иметь счетчик на улице.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Подозрительный газ-контроль
экий вы непосвященный....через счетчик как раз никто и не "коммуниздит".UNCLE1911 писал(а):А если человек маненько коммуниздит? Очень неудобно иметь счетчик на улице.
Re: Подозрительный газ-контроль
Krona писал(а):Позвольте поинтересоваться, чем не нравятся счетчики на фасаде? Это очень удобно, в плане того что в доме ничего не мешает+удобство в том что вам не беспокоят когда снимают показания. Конечно единственный минус внешние природные факторы. Но это легко решается защитным корпусом.
При установке счётчика вновь, возможно, разница невелика. А когда всё давно уже стоит, зачем мне за свой счёт переносить счётчик на фасад? Да и эстетическом плане счётчики фасад не украшают.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 37 минут назад
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 37 минут назад
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