Сообщение forall » 16 фев 2016, 13:13

Приходила ко мне сегодня некая служба газа, проверили на утечку.

Потом сказали что есть постановление об обязательной установке системы контроля загазованности помещений (СИКЗ) и они могут прямо сейчас его установить. В противном случае придётся их вызывать за 1000 рублей. Этот СИКЗ они предлагали за 5900 руб.



Я отказался, всё это мне напомнило мошенническую схему, когда ко мне пришли "медики" и продали в разы дороже какую-то аппаратуру. Ещё по поводу водяных фильтров ходили, но я не повёлся.



Эти газовики оставили мне номер их телефона. По номеру оказалось что это торговая компания газовым оборудованием Пилигрим. Ещё этот номер телефона замечен у Инва-Мед.

Постановление "об обязательной установке СИКЗ с 2013 года в квартирах" я не нашёл.

В интернете цены на СИКЗ в диапазоне 2000-5500.



А к вам или вашим знакомым не ходили с подобными предложениями?