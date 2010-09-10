Выход на работу после декрета
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Выход на работу после декрета
На сколько реально вернутся на прежнее место? Хотят ли видеть сотрудника пропустившего 3 года службы в коммерческой фирме?
Re: Выход на работу после декрета
Все зависит от работников и хозяина фирмы. Меня ждали, даже за год начали приезжать домой проведывать чтобы не дай бог не стала искать себе работу в другом месте
Re: Выход на работу после декрета
Все зависит от места работы. Да какая разница - хотят вас там видеть или нет. Если место ваше вас ждет, то вы придете и вас примут - никуда не денутся. Вы в этом ключе даже не думайте. Стаж и навыки, вы конечно потеряли. Но быстро наверстаете. А вот думать про то, что думают там про вас - это дело десятое. Скорее всего плохо думают. Потому как три года кто-то на вашем месте работал, к нему привыкли. Но это совсем не ваша забота, кто там к кому привык. Это место ваше по закону.
Re: Выход на работу после декрета
Вернуться реально, а вот удержаться еще нужно постараться.
Re: Выход на работу после декрета
Это зависит от вашего начальства, специфики работы и от того насколько вас ценят, как специалиста.
Re: Выход на работу после декрета
а если я не выходила на работу =- сыну уже 4. Сегодня позвонили и наехали. Сказали что уволят по статье. И таким тоном разговаривали как будто я убила кого то. Хотя до этого никто ни разу не звонил.
Re: Выход на работу после декрета
Nasti писал(а):а если я не выходила на работу =- сыну уже 4. Сегодня позвонили и наехали. Сказали что уволят по статье. И таким тоном разговаривали как будто я убила кого то. Хотя до этого никто ни разу не звонил.
Так нужно было продлить декрет.
Re: Выход на работу после декрета
Все зависит от компании, где вы работали и руководства.
Re: Выход на работу после декрета
Ромалия писал(а):Nasti писал(а):а если я не выходила на работу =- сыну уже 4. Сегодня позвонили и наехали. Сказали что уволят по статье. И таким тоном разговаривали как будто я убила кого то. Хотя до этого никто ни разу не звонил.
Так нужно было продлить декрет.
А разве так можно ?Вроде ж это только по здоровью ребенка. А мой то лоб здоровый и в садик ходит.)
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