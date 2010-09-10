Сообщение Azaliya » 20 фев 2016, 22:56

Все зависит от места работы. Да какая разница - хотят вас там видеть или нет. Если место ваше вас ждет, то вы придете и вас примут - никуда не денутся. Вы в этом ключе даже не думайте. Стаж и навыки, вы конечно потеряли. Но быстро наверстаете. А вот думать про то, что думают там про вас - это дело десятое. Скорее всего плохо думают. Потому как три года кто-то на вашем месте работал, к нему привыкли. Но это совсем не ваша забота, кто там к кому привык. Это место ваше по закону.