Выход на работу после декрета

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Lenka83
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 06 май 2015, 13:32

Выход на работу после декрета

Сообщение Lenka83 » 16 фев 2016, 13:44

На сколько реально вернутся на прежнее место? Хотят ли видеть сотрудника пропустившего 3 года службы в коммерческой фирме?
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Anyta
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:39

Re: Выход на работу после декрета

Сообщение Anyta » 18 фев 2016, 23:05

Все зависит от работников и хозяина фирмы. Меня ждали, даже за год начали приезжать домой проведывать чтобы не дай бог не стала искать себе работу в другом месте :D
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Azaliya
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 15:27

Re: Выход на работу после декрета

Сообщение Azaliya » 20 фев 2016, 22:56

Все зависит от места работы. Да какая разница - хотят вас там видеть или нет. Если место ваше вас ждет, то вы придете и вас примут - никуда не денутся. Вы в этом ключе даже не думайте. Стаж и навыки, вы конечно потеряли. Но быстро наверстаете. А вот думать про то, что думают там про вас - это дело десятое. Скорее всего плохо думают. Потому как три года кто-то на вашем месте работал, к нему привыкли. Но это совсем не ваша забота, кто там к кому привык. Это место ваше по закону.
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Выход на работу после декрета

Сообщение LitvinA » 13 окт 2016, 14:50

Вернуться реально, а вот удержаться еще нужно постараться.
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Nasti
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 17:27
Откуда: Россия

Re: Выход на работу после декрета

Сообщение Nasti » 12 дек 2016, 17:38

а если я не выходила на работу =- сыну уже 4. Сегодня позвонили и наехали. Сказали что уволят по статье. И таким тоном разговаривали как будто я убила кого то. Хотя до этого никто ни разу не звонил.
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Ромалия
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 01:33

Re: Выход на работу после декрета

Сообщение Ромалия » 12 дек 2016, 18:45

Nasti писал(а):а если я не выходила на работу =- сыну уже 4. Сегодня позвонили и наехали. Сказали что уволят по статье. И таким тоном разговаривали как будто я убила кого то. Хотя до этого никто ни разу не звонил.

Так нужно было продлить декрет.
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Варюшка
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 янв 2017, 00:29

Re: Выход на работу после декрета

Сообщение Варюшка » 06 янв 2017, 00:47

Все зависит от компании, где вы работали и руководства.
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Nasti
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 17:27
Откуда: Россия

Re: Выход на работу после декрета

Сообщение Nasti » 03 мар 2017, 17:54

Ромалия писал(а):
Nasti писал(а):а если я не выходила на работу =- сыну уже 4. Сегодня позвонили и наехали. Сказали что уволят по статье. И таким тоном разговаривали как будто я убила кого то. Хотя до этого никто ни разу не звонил.

Так нужно было продлить декрет.

А разве так можно ?Вроде ж это только по здоровью ребенка. А мой то лоб здоровый и в садик ходит.)
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Мария1522
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 11:12

Re: Выход на работу после декрета

Сообщение Мария1522 » 47 минут назад

я в декрете просидела год,с трудом переборола выход на работу(по семейным обстоятельствам). Первых две недели трудно было,а потом вошла в ритм и все отлично! А вот как коллектив приймит это уже смотря какие у Вас были отношения
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