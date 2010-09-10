Выход на работу после декрета

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Lenka83
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06 май 2015, 13:32

Выход на работу после декрета

Сообщение Lenka83 » 16 фев 2016, 13:44

На сколько реально вернутся на прежнее место? Хотят ли видеть сотрудника пропустившего 3 года службы в коммерческой фирме?
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Anyta
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:39

Re: Выход на работу после декрета

Сообщение Anyta » 18 фев 2016, 23:05

Все зависит от работников и хозяина фирмы. Меня ждали, даже за год начали приезжать домой проведывать чтобы не дай бог не стала искать себе работу в другом месте :D
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Azaliya
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 15:27

Re: Выход на работу после декрета

Сообщение Azaliya » 20 фев 2016, 22:56

Все зависит от места работы. Да какая разница - хотят вас там видеть или нет. Если место ваше вас ждет, то вы придете и вас примут - никуда не денутся. Вы в этом ключе даже не думайте. Стаж и навыки, вы конечно потеряли. Но быстро наверстаете. А вот думать про то, что думают там про вас - это дело десятое. Скорее всего плохо думают. Потому как три года кто-то на вашем месте работал, к нему привыкли. Но это совсем не ваша забота, кто там к кому привык. Это место ваше по закону.
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Выход на работу после декрета

Сообщение LitvinA » 13 окт 2016, 14:50

Вернуться реально, а вот удержаться еще нужно постараться.
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Ромалия
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 01:33

Re: Выход на работу после декрета

Сообщение Ромалия » 12 дек 2016, 18:45

Nasti писал(а):а если я не выходила на работу =- сыну уже 4. Сегодня позвонили и наехали. Сказали что уволят по статье. И таким тоном разговаривали как будто я убила кого то. Хотя до этого никто ни разу не звонил.

Так нужно было продлить декрет.
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Пушок
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 08:36

Re: Выход на работу после декрета

Сообщение Пушок » 12 апр 2017, 10:52

Действительно, какая вам разница хотят они вас видеть или нет??? Это ваше место, которое принадлежит вам по закону. А там пусть уже думают что хотят.
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью. :!: :!: :!:
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Выход на работу после декрета

Сообщение КсюшаЧ » Вчера, 11:51

Да, выход на работу, после декрета, это не так просто как кажется, по себе знаю !
Если выход на работу запланирован в сроки, указанные в приказе на декретный отпуск, то никаких дополнительных заявлений или бумаг приносить нет необходимости. Сотрудник просто выходит на свое рабочее место. К этому моменту должен быть уволен работник, который временно занимал эту должность.
Сотруднику, вышедшему из декрета, должно быть предоставлено его прежнее рабочее место. Перемещение на другие должности или виды работ без согласия такого работника является нарушением трудового законодательства.
А если хотите , можно и досрочно выходить, обо всех нюансах этого процесса, можете вот тут почитать и все будете знать https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/kadry/otpusk/vyhod-na-rabotu-posle-dekreta.html.
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