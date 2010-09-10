Выход на работу после декрета
Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
8 сообщений • Страница 1 из 1
Выход на работу после декрета
На сколько реально вернутся на прежнее место? Хотят ли видеть сотрудника пропустившего 3 года службы в коммерческой фирме?
Re: Выход на работу после декрета
Все зависит от работников и хозяина фирмы. Меня ждали, даже за год начали приезжать домой проведывать чтобы не дай бог не стала искать себе работу в другом месте
Re: Выход на работу после декрета
Все зависит от места работы. Да какая разница - хотят вас там видеть или нет. Если место ваше вас ждет, то вы придете и вас примут - никуда не денутся. Вы в этом ключе даже не думайте. Стаж и навыки, вы конечно потеряли. Но быстро наверстаете. А вот думать про то, что думают там про вас - это дело десятое. Скорее всего плохо думают. Потому как три года кто-то на вашем месте работал, к нему привыкли. Но это совсем не ваша забота, кто там к кому привык. Это место ваше по закону.
Re: Выход на работу после декрета
Вернуться реально, а вот удержаться еще нужно постараться.
Re: Выход на работу после декрета
Nasti писал(а):а если я не выходила на работу =- сыну уже 4. Сегодня позвонили и наехали. Сказали что уволят по статье. И таким тоном разговаривали как будто я убила кого то. Хотя до этого никто ни разу не звонил.
Так нужно было продлить декрет.
Re: Выход на работу после декрета
Действительно, какая вам разница хотят они вас видеть или нет??? Это ваше место, которое принадлежит вам по закону. А там пусть уже думают что хотят.
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью.
Re: Выход на работу после декрета
Да, выход на работу, после декрета, это не так просто как кажется, по себе знаю !
Если выход на работу запланирован в сроки, указанные в приказе на декретный отпуск, то никаких дополнительных заявлений или бумаг приносить нет необходимости. Сотрудник просто выходит на свое рабочее место. К этому моменту должен быть уволен работник, который временно занимал эту должность.
Сотруднику, вышедшему из декрета, должно быть предоставлено его прежнее рабочее место. Перемещение на другие должности или виды работ без согласия такого работника является нарушением трудового законодательства.
А если хотите , можно и досрочно выходить, обо всех нюансах этого процесса, можете вот тут почитать и все будете знать https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/kadry/otpusk/vyhod-na-rabotu-posle-dekreta.html.
Если выход на работу запланирован в сроки, указанные в приказе на декретный отпуск, то никаких дополнительных заявлений или бумаг приносить нет необходимости. Сотрудник просто выходит на свое рабочее место. К этому моменту должен быть уволен работник, который временно занимал эту должность.
Сотруднику, вышедшему из декрета, должно быть предоставлено его прежнее рабочее место. Перемещение на другие должности или виды работ без согласия такого работника является нарушением трудового законодательства.
А если хотите , можно и досрочно выходить, обо всех нюансах этого процесса, можете вот тут почитать и все будете знать https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/kadry/otpusk/vyhod-na-rabotu-posle-dekreta.html.
Re: Выход на работу после декрета
Azaliya писал(а):Все зависит от места работы. Да какая разница - хотят вас там видеть или нет. Если место ваше вас ждет, то вы придете и вас примут - никуда не денутся. Вы в этом ключе даже не думайте. Стаж и навыки, вы конечно потеряли. Но быстро наверстаете. А вот думать про проститутку ) то, что думают там про вас - это дело десятое. Скорее всего плохо думают. Потому как три года кто-то на вашем месте работал, к нему привыкли. Но это совсем не ваша забота, кто там к кому привык. Это место ваше по закону.
никакой разницы, пришло время - идешь на работу. точка
8 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Между нами, девочками»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость