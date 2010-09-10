STEM-центр Intel
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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3 сообщения • Страница 1 из 1
STEM-центр Intel
STEM-центр Intel открывает свои двери для школьников и студентов на базе РГУ имени С.А. Есенина.
Учебные занятия проводятся молодыми квалифицированными преподавателями 1 раз в неделю, стоимостью от 400 рублей.
Каждый выпускник получит сертификат Intel. Часть курсов проводятся совместно с компанией 1С.
У нас проводятся следующие курсы:
1. Основы программирования на языке Java
2. Создай свою программу для Android
3. Системное администрирование
4. Создай свой сайт
5. Создай свою 3D игру на OpenGL/DirectX
6. Компьютерная графика Photoshop и CorelDraw
7. Искусственный интеллект
8. Олимпиадное программирование
9. Курс начинающего журналиста
10. Введение к экономику
и многие многие другие.
Больше информации на нашем сайте http://stem.rsu.edu.ru/
Учебные занятия проводятся молодыми квалифицированными преподавателями 1 раз в неделю, стоимостью от 400 рублей.
Каждый выпускник получит сертификат Intel. Часть курсов проводятся совместно с компанией 1С.
У нас проводятся следующие курсы:
1. Основы программирования на языке Java
2. Создай свою программу для Android
3. Системное администрирование
4. Создай свой сайт
5. Создай свою 3D игру на OpenGL/DirectX
6. Компьютерная графика Photoshop и CorelDraw
7. Искусственный интеллект
8. Олимпиадное программирование
9. Курс начинающего журналиста
10. Введение к экономику
и многие многие другие.
Больше информации на нашем сайте http://stem.rsu.edu.ru/
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 апр 2016, 15:07
Re: STEM-центр Intel
Просто невероятно. Хочу пойти на эти курсы
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3 сообщения • Страница 1 из 1
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