Уборка снега и последствия
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Уборка снега и последствия
Во время последнего снегопада, возмущенные жители завалили снегом дверь управляющей компании,которая посоветовала жителям самим убирать снег.
И вот теперь УК вынесла свой приговор жителях , решившим постоять за себя: http://vk.com/wall-38416744_562425
И вот теперь УК вынесла свой приговор жителях , решившим постоять за себя: http://vk.com/wall-38416744_562425
Re: Уборка снега и последствия
капризные какие...у нас вон вообще не убирают...сам растает..
Re: Уборка снега и последствия
это "суботникам"и называется..
Re: Уборка снега и последствия
Может в чьем-то понятии гололед к снегу не относится, а мне этой зимой не до смеха. Три падения за два месяца. Какими словами вспоминала при этом ответственных за чистку тротуаров, как говориться, один господь знает. Хочу знать, люди добрые, кто просветит:
1. в Рязани не принято чистить тротуары и остановки городского транспорта ото льда, потому что у "чистильщиков" маленькая заработная плата и за такие оклады им легче не выходить на работу?;
2. или причина, что за такие бабки вообще никто не нанимается на такую трудовую деятельность?
1. в Рязани не принято чистить тротуары и остановки городского транспорта ото льда, потому что у "чистильщиков" маленькая заработная плата и за такие оклады им легче не выходить на работу?;
2. или причина, что за такие бабки вообще никто не нанимается на такую трудовую деятельность?
4 сообщения • Страница 1 из 1
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