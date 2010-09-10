Сообщение QWERTASD » 17 минут назад

Может в чьем-то понятии гололед к снегу не относится, а мне этой зимой не до смеха. Три падения за два месяца. Какими словами вспоминала при этом ответственных за чистку тротуаров, как говориться, один господь знает. Хочу знать, люди добрые, кто просветит:

1. в Рязани не принято чистить тротуары и остановки городского транспорта ото льда, потому что у "чистильщиков" маленькая заработная плата и за такие оклады им легче не выходить на работу?;

2. или причина, что за такие бабки вообще никто не нанимается на такую трудовую деятельность?