Сообщение АЭРОФОТОВИДЕОСЪЁМКА » Сегодня, 17:22

- Съёмка мероприятий (свадеб, корпоративов, концертов);

- Объекты недвижимости;

- Спортивные соревнования и другие массовые мероприятия;

- Аэросъемка для телепроектов;

- Фотосъёмка;

- Реклама;

- Кино;

- Клипы;

- Обзор местности (съёмка сельскохозяйственных участков, археологических объектов и других мест, где требуется увидеть общую картинку);

- Другие виды фото и видеосъёмок с воздуха.

8-920-969-11-11

ОКАЗЫВАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ (РЯЗАНЬ, МОСКВА, ЦФО):Чтобы клиенты получали максимум качества - используем только топовые дроны своего класса. В сезоне 2017 это Phantom 4 PRO от лидера рынка квадрокоптеров - компании DJI. Он существенно отличается от любых предыдущих моделей своего класса, к примеру одна только матрица камеры в четыре раза больше ближайшего предшественника Phantom 4 (без PRO). Немного цифр: фото 20 мегапикселей (5472 × 3078), видео Ultra HD (4К 4096×2160), 60 кадров/сек, битрейт 100 Мбит/с, на одном аккумуляторе порядка 30 минут полётов (у нас в наличии три аккумулятора).Есть услуга обработки фото- и видеоматериала. Постоянным клиентам скидки.Телефон для связи:Мы ВКонтакте: