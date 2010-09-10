АЭРОСЪЕМКА

Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
эхо-тв
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 фев 2016, 17:12

АЭРОСЪЕМКА

Сообщение эхо-тв » 19 фев 2016, 17:16

Отдел информационной поддержки и производства рекламы телеканала ЭХО-ТВ предлагает услугу профессиональной аэросъемки.

Съемка с воздуха — это всегда зрелищно, интересно и захватывающе! Наши работы – это положительные эмоции, ваши воспоминания о самых ярких событиях жизни и отличное решение для любого бизнеса.

Наша команда производит съемку:

— Мероприятий;

— Свадеб, праздников;

— Презентационных, документальных, обучающих фильмов, фильмов-инструкций;

— Имиджевых и рекламных роликов

Мы разработаем индивидуальную рекламную концепцию, медиапланы, сценарные идеи.

Индивидуальный подход, профессионалы высокого класса и производственные ресурсы целой телекомпании – все это может работать на достижение ваших целей.

МЫ НАЙДЕМ НУЖНЫЙ РАКУРС!
http://reklama.echotv.ru/aero/

Коммерческий отдел телеканала Эхо-тв:

8 (495) 11-77-987 — 8 (499) 70-99-630

reklama@echotv.ru
Вернуться к началу
Аватара пользователя
АЭРОФОТОВИДЕОСЪЁМКА
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 май 2017, 17:14
Контактная информация:
Контактная информация пользователя АЭРОФОТОВИДЕОСЪЁМКА

Re: АЭРОСЪЕМКА

Сообщение АЭРОФОТОВИДЕОСЪЁМКА » 09 май 2017, 17:22

ОКАЗЫВАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ (РЯЗАНЬ, МОСКВА, ЦФО):

- Съёмка мероприятий (свадеб, корпоративов, концертов);
- Объекты недвижимости;
- Спортивные соревнования и другие массовые мероприятия;
- Аэросъемка для телепроектов;
- Фотосъёмка;
- Реклама;
- Кино;
- Клипы;
- Обзор местности (съёмка сельскохозяйственных участков, археологических объектов и других мест, где требуется увидеть общую картинку);
- Другие виды фото и видеосъёмок с воздуха.

Чтобы клиенты получали максимум качества - используем только топовые дроны своего класса. В сезоне 2017 это Phantom 4 PRO от лидера рынка квадрокоптеров - компании DJI. Он существенно отличается от любых предыдущих моделей своего класса, к примеру одна только матрица камеры в четыре раза больше ближайшего предшественника Phantom 4 (без PRO). Немного цифр: фото 20 мегапикселей (5472 × 3078), видео Ultra HD (4К 4096×2160), 60 кадров/сек, битрейт 100 Мбит/с, на одном аккумуляторе порядка 30 минут полётов (у нас в наличии три аккумулятора).

Есть услуга обработки фото- и видеоматериала. Постоянным клиентам скидки.

Телефон для связи: 8-920-969-11-11
Мы ВКонтакте: https://vk.com/airfotovideo
Телефон для связи: 8-920-969-11-11
Группа ВКонтакте: vk.com/airfotovideo
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1935
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: АЭРОСЪЕМКА

Сообщение Raider » 09 май 2017, 18:31

Для полетов квадрокоптеров необходимо получать ежедневное разрешение. Это реальный путь на нары. в свете последних событий. Не шутите.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
АЭРОФОТОВИДЕОСЪЁМКА
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 май 2017, 17:14
Контактная информация:
Контактная информация пользователя АЭРОФОТОВИДЕОСЪЁМКА

Re: АЭРОСЪЕМКА

Сообщение АЭРОФОТОВИДЕОСЪЁМКА » Вчера, 09:04

Видимо бегло вы статью читали, или автор "приукрасил".
Телефон для связи: 8-920-969-11-11
Группа ВКонтакте: vk.com/airfotovideo
Вернуться к началу
koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1353
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: АЭРОСЪЕМКА

Сообщение koten » 41 минуту назад

Raider писал(а):Для полетов квадрокоптеров необходимо получать ежедневное разрешение. Это реальный путь на нары. в свете последних событий. Не шутите.

Если квадрик более 30 кг взлетного веса. Остальное сказки для смотрящих новости на 1ом канале
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Свадьба в Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость