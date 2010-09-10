АЭРОСЪЕМКА
Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
7 сообщений • Страница 1 из 1
АЭРОСЪЕМКА
Отдел информационной поддержки и производства рекламы телеканала ЭХО-ТВ предлагает услугу профессиональной аэросъемки.
Съемка с воздуха — это всегда зрелищно, интересно и захватывающе! Наши работы – это положительные эмоции, ваши воспоминания о самых ярких событиях жизни и отличное решение для любого бизнеса.
Наша команда производит съемку:
— Мероприятий;
— Свадеб, праздников;
— Презентационных, документальных, обучающих фильмов, фильмов-инструкций;
— Имиджевых и рекламных роликов
Мы разработаем индивидуальную рекламную концепцию, медиапланы, сценарные идеи.
Индивидуальный подход, профессионалы высокого класса и производственные ресурсы целой телекомпании – все это может работать на достижение ваших целей.
МЫ НАЙДЕМ НУЖНЫЙ РАКУРС!
http://reklama.echotv.ru/aero/
Коммерческий отдел телеканала Эхо-тв:
8 (495) 11-77-987 — 8 (499) 70-99-630
reklama@echotv.ru
Съемка с воздуха — это всегда зрелищно, интересно и захватывающе! Наши работы – это положительные эмоции, ваши воспоминания о самых ярких событиях жизни и отличное решение для любого бизнеса.
Наша команда производит съемку:
— Мероприятий;
— Свадеб, праздников;
— Презентационных, документальных, обучающих фильмов, фильмов-инструкций;
— Имиджевых и рекламных роликов
Мы разработаем индивидуальную рекламную концепцию, медиапланы, сценарные идеи.
Индивидуальный подход, профессионалы высокого класса и производственные ресурсы целой телекомпании – все это может работать на достижение ваших целей.
МЫ НАЙДЕМ НУЖНЫЙ РАКУРС!
http://reklama.echotv.ru/aero/
Коммерческий отдел телеканала Эхо-тв:
8 (495) 11-77-987 — 8 (499) 70-99-630
reklama@echotv.ru
- АЭРОФОТОВИДЕОСЪЁМКА
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 09 май 2017, 17:14
- Контактная информация:
Re: АЭРОСЪЕМКА
ОКАЗЫВАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ (РЯЗАНЬ, МОСКВА, ЦФО):
- Съёмка мероприятий (свадеб, корпоративов, концертов);
- Объекты недвижимости;
- Спортивные соревнования и другие массовые мероприятия;
- Аэросъемка для телепроектов;
- Фотосъёмка;
- Реклама;
- Кино;
- Клипы;
- Обзор местности (съёмка сельскохозяйственных участков, археологических объектов и других мест, где требуется увидеть общую картинку);
- Другие виды фото и видеосъёмок с воздуха.
Чтобы клиенты получали максимум качества - используем только топовые дроны своего класса. В сезоне 2017 это Phantom 4 PRO от лидера рынка квадрокоптеров - компании DJI. Он существенно отличается от любых предыдущих моделей своего класса, к примеру одна только матрица камеры в четыре раза больше ближайшего предшественника Phantom 4 (без PRO). Немного цифр: фото 20 мегапикселей (5472 × 3078), видео Ultra HD (4К 4096×2160), 60 кадров/сек, битрейт 100 Мбит/с, на одном аккумуляторе порядка 30 минут полётов (у нас в наличии три аккумулятора).
Есть услуга обработки фото- и видеоматериала. Постоянным клиентам скидки.
Телефон для связи: 8-920-969-11-11
Мы ВКонтакте: https://vk.com/airfotovideo
- Съёмка мероприятий (свадеб, корпоративов, концертов);
- Объекты недвижимости;
- Спортивные соревнования и другие массовые мероприятия;
- Аэросъемка для телепроектов;
- Фотосъёмка;
- Реклама;
- Кино;
- Клипы;
- Обзор местности (съёмка сельскохозяйственных участков, археологических объектов и других мест, где требуется увидеть общую картинку);
- Другие виды фото и видеосъёмок с воздуха.
Чтобы клиенты получали максимум качества - используем только топовые дроны своего класса. В сезоне 2017 это Phantom 4 PRO от лидера рынка квадрокоптеров - компании DJI. Он существенно отличается от любых предыдущих моделей своего класса, к примеру одна только матрица камеры в четыре раза больше ближайшего предшественника Phantom 4 (без PRO). Немного цифр: фото 20 мегапикселей (5472 × 3078), видео Ultra HD (4К 4096×2160), 60 кадров/сек, битрейт 100 Мбит/с, на одном аккумуляторе порядка 30 минут полётов (у нас в наличии три аккумулятора).
Есть услуга обработки фото- и видеоматериала. Постоянным клиентам скидки.
Телефон для связи: 8-920-969-11-11
Мы ВКонтакте: https://vk.com/airfotovideo
Телефон для связи: 8-920-969-11-11
Группа ВКонтакте: vk.com/airfotovideo
Группа ВКонтакте: vk.com/airfotovideo
Re: АЭРОСЪЕМКА
Для полетов квадрокоптеров необходимо получать ежедневное разрешение. Это реальный путь на нары. в свете последних событий. Не шутите.
- АЭРОФОТОВИДЕОСЪЁМКА
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 09 май 2017, 17:14
- Контактная информация:
Re: АЭРОСЪЕМКА
Видимо бегло вы статью читали, или автор "приукрасил".
Телефон для связи: 8-920-969-11-11
Группа ВКонтакте: vk.com/airfotovideo
Группа ВКонтакте: vk.com/airfotovideo
Re: АЭРОСЪЕМКА
Raider писал(а):Для полетов квадрокоптеров необходимо получать ежедневное разрешение. Это реальный путь на нары. в свете последних событий. Не шутите.
Если квадрик более 30 кг взлетного веса. Остальное сказки для смотрящих новости на 1ом канале
Re: АЭРОСЪЕМКА
главное доказать это находясь в обезьяннике.koten писал(а):Остальное сказки для смотрящих новости на 1ом канале
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 244
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: АЭРОСЪЕМКА
Raider писал(а):главное доказать это находясь в обезьяннике.
Кто оказался-то? Есть прецеденты? По какой статье?
У, скажем так, знакомых аналогичный бизнес в ближайшем Подмосковье. Есть дрон покруче, чем у этих ребят, он зарегистрирован, со второго раза разрешения получаются элементарно. Мелочёвка летает над частными территориями без документов. Съёмка с необычных ракурсов очень популярна, при хорошем монтаже получаются очень впечатляющие видео. С клиентами есть договорённость, что в случае чего, административный штраф ложится на клиентов. Вот только что-то пока штрафов не наблюдается.
Только живи, и до всего доживешь
7 сообщений • Страница 1 из 1
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