Сообщение Vredtech » 21 фев 2016, 16:16

Главное, уже есть фамилии и адреса. А в связи с тем. что уже нарушали - на мой личный взгляд люди не слишком будут переживать от их неожиданного исчезновения.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.