Связали и взорвали кота!

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Smithh
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 10:39

Связали и взорвали кота!

Сообщение Smithh » 20 фев 2016, 10:46

Несколько часов назад в сети появилось видео как группа лиц связала кота, далее к животному скотчем примотали самодельную взрывчатку.

Из описания на Youtube:
Друзья! Прошу максимальный репост! Помогите найти выблядков с этого видео. Не уверен, но вроде это из Рязани, так что особое внимание прошу жителей тех мест. Давайте все вместе найдем этих выродков!

ССЫЛКА на видео. С Youtube уже удалили http://www.yapfiles.ru/show/1398168/505 ... 6.mp4.html
Действующие "ЛИЦА"
Вложения
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Последний раз редактировалось Smithh 20 фев 2016, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
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Smithh
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 10:39

Re: Связали и взорвали кота!

Сообщение Smithh » 20 фев 2016, 10:48

еще фото
Вложения
7221322.jpg
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toshich
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 26 окт 2010, 17:50

Re: Связали и взорвали кота!

Сообщение toshich » 20 фев 2016, 11:28

Это точно Рязань?
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Semeyniy
Пользователь RZN.info
Сообщения: 993
Зарегистрирован: 15 апр 2008, 15:10
Откуда: город Глупов

Re: Связали и взорвали кота!

Сообщение Semeyniy » 20 фев 2016, 11:44

Первоисточник указал, что видео с компьютера, который нашли в Рязани
Не спеши, а то успеешь...
Продам трактор.
Продам сеялку.
Продам комбайн.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Связали и взорвали кота!

Сообщение listen10 » 20 фев 2016, 18:54

Идиоты,статью на ровном месте подняли.
Хотя лучше на кол таких задротов,один затравленный взгляд собаки чего стоит.
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6963
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Связали и взорвали кота!

Сообщение ENGI » 20 фев 2016, 20:09

А в чем вообще проблема? Чуваки явно и целенаправленно "к успеху идут". В "силовых структурах" "современной России" такие персонажи должны пользоваться спросом. Особенно во ФСИН такие "кадры" востребованы, судя по последним новостям.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3423
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Связали и взорвали кота!

Сообщение Vredtech » 20 фев 2016, 22:20

Похоже, эти люди приговорены обществом к уничтожению. Дело только за временем...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Связали и взорвали кота!

Сообщение Колхозник » 21 фев 2016, 14:56

ENGI писал(а):А в чем вообще проблема? Чуваки явно и целенаправленно "к успеху идут". В "силовых структурах" "современной России" такие персонажи должны пользоваться спросом. Особенно во ФСИН такие "кадры" востребованы, судя по последним новостям.

Уже "пришли к успеху", как выяснилось. Тоже на таксистов нападали. Довольно распространённый вид отхожего промысла в русских селениях:
http://www.youtube.com/watch?v=3YUNQoPrJGk
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3423
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Связали и взорвали кота!

Сообщение Vredtech » 21 фев 2016, 16:16

Главное, уже есть фамилии и адреса. А в связи с тем. что уже нарушали - на мой личный взгляд люди не слишком будут переживать от их неожиданного исчезновения.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3423
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Связали и взорвали кота!

Сообщение Vredtech » 21 фев 2016, 18:55

К расправе причастны трое приятелей, жителей села Вышгород Рязанской области. Ими оказались Петрухин А., Коплов М., Комаров В. и Смирнов Е.

Чтобы не забыть...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11140
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Связали и взорвали кота!

Сообщение UNCLE1911 » 21 фев 2016, 20:46

Мистер Шаман спрашивал про быдломассу. Это вот ее нижний слой, не перемешанный пока бетономешалкой дикого протеста, как на Украине.
Но расеянский бунт хужей, емельки и стеньки суровей запорожцев.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Azaliya
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 15:27

Re: Связали и взорвали кота!

Сообщение Azaliya » 22 фев 2016, 14:01

Судя по фото, дело было еще летом. Но это проблема Ютуба - сейчас модно всякие выпендрежи делать, а потом в интернет выкладывать
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Связали и взорвали кота!

Сообщение Колхозник » 22 фев 2016, 23:27

Дело было в 2005 году. С тех пор "нормальные пацаны" уже успели человека убить, пограбить и сроки за это отмотать. А сейчас, видимо, ходят по Рязани и не парятся.
http://www.rzn.info/news/2016/2/21/vzor ... chnik.html
http://www.rzn.info/news/2016/2/21/poli ... udimy.html
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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strider
Гость RZN.info
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 07 авг 2007, 13:02
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Re: Связали и взорвали кота!

Сообщение strider » 01 мар 2016, 16:19

Итак, подведу краткие итоги:
- основная улика - видеозапись с жёсткого диска компьютера, выброшенного на помойку - оригинальненько )))
- время преступления - 10 лет назад - установлено со слов подозреваемых - а как проверить-то ? любые неразрешённости будут истолкованы судом в пользу обвиняемых
- если действительно прошло столько времени, то при обследовании места преступления, скорее всего, уже и не найдут никаких ВЕЩЕСТВЕННЫХ улик. Кроме вышеупомянутой записи.
В общем, собранная доказательная база против подозреваемых (по крайней мере пока) очень слаба..
К тому же, давность лет..
В общем, стоит ли нашим стражам закона вообще заниматься этим делом?.. Может, стоило бы заняться-таки РЕАЛЬНЫМИ делами?

P.S. Искренне сочувствую потерпевшим. Я не садист и кота мне жаль. В отличие от тварей, убивших его. Мой пост был просто, на тему перспективы этого дела. Вероятность, что подонков привлекут к ответственности, мала, хотя чисто по совести, нужно бы..
Невозможно приготовить омлет, не разбив яиц
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3423
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Связали и взорвали кота!

Сообщение Vredtech » 01 мар 2016, 20:28

strider писал(а): Вероятность, что подонков привлекут к ответственности, мала, хотя чисто по совести, нужно бы..


Да в курсе все насчет привлечения. Тут вместо привлечения просто будет бытовой травматизм типа "шел-споткнулся-упал-очнулся-гипс". Или ЧМТ...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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SergeyAsadov
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 22:34
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Re: Связали и взорвали кота!

Сообщение SergeyAsadov » 02 мар 2016, 22:43

Да уж, есть и такие люди!
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Связали и взорвали кота!

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 17 май 2016, 14:08

Вот еще кадры, любопытно, что ссылку прислали знакомые совсем из другого города

http://newdaynews.ru/society/560338.html
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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Vova1005
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 13:18

Re: Связали и взорвали кота!

Сообщение Vova1005 » 58 минут назад

Без разговоров - расстрелять!!!!
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