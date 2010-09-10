Сообщение listen10 » 21 фев 2016, 13:28

UNCLE1911 писал(а): Нифига, а ты читаешь форум? Чего такой молчаливый?

Читаю иногда,особенно когда на стакане "Когда я пьян, а пьян всегда я" .Я больше по гастрономической и музыкальной теме.Обсуждать, погружается ли Украина (Россия) в задницу,или начинает там обустраиваться - не интересно.