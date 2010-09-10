Где широкий ассортимент чулков, колготок?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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НамНям
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 07:59

Где широкий ассортимент чулков, колготок?

Сообщение НамНям » 21 фев 2016, 08:30

Где в Рязани можно купить экзотические чулки, колготки? Какие есть магазины с большим выбором?
Нужны, например, чулки со швом, белые чулки, чёрные колготки в крупную сетку...
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?

Сообщение listen10 » 21 фев 2016, 09:04

ул.Пирогова д.4
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?

Сообщение UNCLE1911 » 21 фев 2016, 10:05

Нифига, а ты читаешь форум? Чего такой молчаливый?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?

Сообщение listen10 » 21 фев 2016, 13:28

UNCLE1911 писал(а):Нифига, а ты читаешь форум? Чего такой молчаливый?

Читаю иногда,особенно когда на стакане "Когда я пьян, а пьян всегда я" .
Я больше по гастрономической и музыкальной теме.Обсуждать, погружается ли Украина (Россия) в задницу,или начинает там обустраиваться - не интересно.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?

Сообщение ФрекенСнорк » 21 фев 2016, 13:56

Модераторы!
Чулок, носков...
велик могучий русский языка.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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НамНям
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 07:59

Где широкий ассортимент чулок, чулков, колготок?

Сообщение НамНям » 22 фев 2016, 15:54

listen10, спасибо.

ФрекенСнорк писал(а):Модераторы!
Чулок, носков...
велик могучий русский языка.
Впервые узнаю. А по логике и не догадаться... Прошу модераторов исправить название темы на: "Где широкий ассортимент чулок, чулков, колготок?" Это чтобы тему могли найти грамотные и не очень.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Где широкий ассортимент чулок, чулков, колготок?

Сообщение ФрекенСнорк » 22 фев 2016, 15:58

НамНям писал(а):listen10, спасибо.

ФрекенСнорк писал(а):Модераторы!
Чулок, носков...
велик могучий русский языка.
Впервые узнаю. А по логике и не догадаться... Прошу модераторов исправить название темы на: "Где широкий ассортимент чулок, чулков, колготок?" Это чтобы тему могли найти грамотные и не очень.

а зачем искать тему? Надо искать чулки и колготки, а тема- дело наживное. :)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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НамНям
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 07:59

Re: Где широкий ассортимент чулок, чулков, колготок?

Сообщение НамНям » 23 фев 2016, 12:44

ФрекенСнорк писал(а):а зачем искать тему? Надо искать чулки и колготки, а тема- дело наживное. :)
Добропорядочный пользователь прежде чем создать тему, ищет — нет ли уже такой...
Чулки и колготки похоже придётся искать последовательно гуляя по центру города...
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НамНям
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 07:59

Где широкий ассортимент чулок, чулков, колготок?

Сообщение НамНям » 26 фев 2016, 11:23

Поделюсь результатами шоппинга...

Чулки со швом, они нужны были телесного цвета, найти не удалось. Самое близкое к ним, цвета мокко были только в магазине Белошвейка (Первомайский проспект, 64). Выбор там с виду большой, но редких как и в прочих магазинах, нет.
Ещё так же с виду большой выбор в ИП Ермаков И. А. (пл. Димитрова, 3 к1 + в Барсе на Московском).
Из той же оперы Lady Luxe в Виктория Плаза, но цены там раза в два выше.

Белые чулки встречаются чаще, для подтяжек удалось найти в СтильПарк (Атрон-Сити на Ленина, 21). С резинкой наибольший выбор (из трёх моделей) был в каком-то магазине одежды, вроде это Белиссимо, в торговых рядах (Кольцова, 1).

Чёрные колготки в сетку сначала вроде бы нашлись в Скидочке на театральной, за 59 руб., но потом оказалось что они с рисунком на бёдрах и сетка какая-то с кругловатыми ячейками.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?

Сообщение ФрекенСнорк » 26 фев 2016, 14:17

вот интересно, а на Пирогова, 4 были? как там ассортимент?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Где широкий ассортимент чулок, чулков, колготок?

Сообщение listen10 » 12 мар 2016, 10:05

НамНям писал(а):Поделюсь результатами шоппинга...


Спрошу у своих арендаторов.Они знают всех оптовиков по этой позиции в Рязани.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?

Сообщение listen10 » 15 мар 2016, 22:16

24-05-63 в здании НИТИ 7 этаж офис 712. Там есть усё.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?

Сообщение UNCLE1911 » 15 мар 2016, 22:28

А носки мужские?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?

Сообщение listen10 » 16 мар 2016, 12:19

UNCLE1911 писал(а):А носки мужские?

http://www.youtube.com/watch?v=EMj8ZgxFP_8
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?

Сообщение UNCLE1911 » 16 мар 2016, 16:26

Нет там ничего. Одни беженцы.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?

Сообщение listen10 » 17 мар 2016, 10:58

UNCLE1911 писал(а):Нет там ничего. Одни беженцы.

Только что сам позвонил,чулки телесного цвета со стрелкой есть,ну и конечно мужские носки,а как же. Это кмк самые сильные оптовики в городе по галантерейным товарам,я у них лет 7-8 назад тарился,когда они еще напротив к-ра Юность сидели.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?

Сообщение UNCLE1911 » 17 мар 2016, 12:40

Я про Грецию...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?

Сообщение Ingritt » Сегодня, 14:35

Чулок, чулков-спасибо поржала))
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