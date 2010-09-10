Где широкий ассортимент чулков, колготок?
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Где широкий ассортимент чулков, колготок?
Где в Рязани можно купить экзотические чулки, колготки? Какие есть магазины с большим выбором?
Нужны, например, чулки со швом, белые чулки, чёрные колготки в крупную сетку...
Нужны, например, чулки со швом, белые чулки, чёрные колготки в крупную сетку...
Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?
ул.Пирогова д.4
Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?
Нифига, а ты читаешь форум? Чего такой молчаливый?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?
UNCLE1911 писал(а):Нифига, а ты читаешь форум? Чего такой молчаливый?
Читаю иногда,особенно когда на стакане "Когда я пьян, а пьян всегда я" .
Я больше по гастрономической и музыкальной теме.Обсуждать, погружается ли Украина (Россия) в задницу,или начинает там обустраиваться - не интересно.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?
Модераторы!
Чулок, носков...
велик могучий русский языка.
Чулок, носков...
велик могучий русский языка.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Где широкий ассортимент чулок, чулков, колготок?
listen10, спасибо.
Впервые узнаю. А по логике и не догадаться... Прошу модераторов исправить название темы на: "Где широкий ассортимент чулок, чулков, колготок?" Это чтобы тему могли найти грамотные и не очень.ФрекенСнорк писал(а):Модераторы!
Чулок, носков...
велик могучий русский языка.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Где широкий ассортимент чулок, чулков, колготок?
НамНям писал(а):listen10, спасибо.Впервые узнаю. А по логике и не догадаться... Прошу модераторов исправить название темы на: "Где широкий ассортимент чулок, чулков, колготок?" Это чтобы тему могли найти грамотные и не очень.ФрекенСнорк писал(а):Модераторы!
Чулок, носков...
велик могучий русский языка.
а зачем искать тему? Надо искать чулки и колготки, а тема- дело наживное.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Где широкий ассортимент чулок, чулков, колготок?
Добропорядочный пользователь прежде чем создать тему, ищет — нет ли уже такой...ФрекенСнорк писал(а):а зачем искать тему? Надо искать чулки и колготки, а тема- дело наживное.
Чулки и колготки похоже придётся искать последовательно гуляя по центру города...
Где широкий ассортимент чулок, чулков, колготок?
Поделюсь результатами шоппинга...
Чулки со швом, они нужны были телесного цвета, найти не удалось. Самое близкое к ним, цвета мокко были только в магазине Белошвейка (Первомайский проспект, 64). Выбор там с виду большой, но редких как и в прочих магазинах, нет.
Ещё так же с виду большой выбор в ИП Ермаков И. А. (пл. Димитрова, 3 к1 + в Барсе на Московском).
Из той же оперы Lady Luxe в Виктория Плаза, но цены там раза в два выше.
Белые чулки встречаются чаще, для подтяжек удалось найти в СтильПарк (Атрон-Сити на Ленина, 21). С резинкой наибольший выбор (из трёх моделей) был в каком-то магазине одежды, вроде это Белиссимо, в торговых рядах (Кольцова, 1).
Чёрные колготки в сетку сначала вроде бы нашлись в Скидочке на театральной, за 59 руб., но потом оказалось что они с рисунком на бёдрах и сетка какая-то с кругловатыми ячейками.
Чулки со швом, они нужны были телесного цвета, найти не удалось. Самое близкое к ним, цвета мокко были только в магазине Белошвейка (Первомайский проспект, 64). Выбор там с виду большой, но редких как и в прочих магазинах, нет.
Ещё так же с виду большой выбор в ИП Ермаков И. А. (пл. Димитрова, 3 к1 + в Барсе на Московском).
Из той же оперы Lady Luxe в Виктория Плаза, но цены там раза в два выше.
Белые чулки встречаются чаще, для подтяжек удалось найти в СтильПарк (Атрон-Сити на Ленина, 21). С резинкой наибольший выбор (из трёх моделей) был в каком-то магазине одежды, вроде это Белиссимо, в торговых рядах (Кольцова, 1).
Чёрные колготки в сетку сначала вроде бы нашлись в Скидочке на театральной, за 59 руб., но потом оказалось что они с рисунком на бёдрах и сетка какая-то с кругловатыми ячейками.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?
вот интересно, а на Пирогова, 4 были? как там ассортимент?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Где широкий ассортимент чулок, чулков, колготок?
НамНям писал(а):Поделюсь результатами шоппинга...
Спрошу у своих арендаторов.Они знают всех оптовиков по этой позиции в Рязани.
Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?
24-05-63 в здании НИТИ 7 этаж офис 712. Там есть усё.
Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?
А носки мужские?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?
UNCLE1911 писал(а):А носки мужские?
http://www.youtube.com/watch?v=EMj8ZgxFP_8
Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?
Нет там ничего. Одни беженцы.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?
UNCLE1911 писал(а):Нет там ничего. Одни беженцы.
Только что сам позвонил,чулки телесного цвета со стрелкой есть,ну и конечно мужские носки,а как же. Это кмк самые сильные оптовики в городе по галантерейным товарам,я у них лет 7-8 назад тарился,когда они еще напротив к-ра Юность сидели.
Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?
Я про Грецию...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?
Чулок, чулков-спасибо поржала))
Re: Где широкий ассортимент чулков, колготок?
Ingritt писал(а):Чулок, чулков-спасибо поржала))
Это из серии "победить" - я победю, побежду и т.д.
НамНям писал(а):белые чулки, чёрные колготки в крупную сетку...
О, да вы с изыском
Со спецификой наверное проще искать в интернет-магазинах - там в любом случае выбор будет больше. Например, в этом магазине https://konsoleta.ru/zhenskoe-bele/kolgotki-i-chulki/chulki/ и на десятках ему подобных. Если захотеть, то не только белые или в сеточку можно найти, но и красные, синие, с бантиками и даже зимние.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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