Почему полезно побыть одному?
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Re: Почему полезно побыть одному?
Из интровертов, как ни странно, получаются самые лучшие коммуникаторы. Хотя бы потому, что они этому учатся и ведут разговор сознательно, а не "по кайфу"
Re: Почему полезно побыть одному?
У меня даже бывает так что хочется побыть одной и всё обдумать.
Re: Почему полезно побыть одному?
А где реклама, Магдуся?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Почему полезно побыть одному?
полезно потому что можно собрать все мысли в кучу и принять правильное решение
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Почему полезно побыть одному?
Я люблю одиночество иногда, но в старости боюсь его.
Re: Почему полезно побыть одному?
Gholbirisa писал(а):Я люблю одиночество иногда, но в старости боюсь его.
В старости, по-моему все равно.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 17:29
Re: Почему полезно побыть одному?
Потому что приятно побыть наедине с самим собой - самым лучшим человеком, тем более нас так мало осталось....
Re: Почему полезно побыть одному?
Психологи рекомендуют хотя бы час быть одному.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 дек 2016, 04:34
Re: Почему полезно побыть одному?
А я не люблю одиночество. Побыть одному могу, но вот желание быть одному не бывает.
- novinka
- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 10 фев 2015, 14:33
- Откуда: Россия Москва
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Re: Почему полезно побыть одному?
ivanes писал(а):У японцев есть специальные помещения для пребывания в одиночестве. Что-то напоминают камеры хранения на вокзалах. Заплатил и одиночество на время обеспечено.
Нет, у нас менталитет не такой, нам "камеры хранения" для того, чтобы побыть в одиночестве не подходят, во всяком случае у меня бы наверно случилась паническая атака, боюсь замкнутых пространств. А вот дома побыть одна очень люблю. Для меня одиночество , хотя наверно так сказать неправильно, поскольку я замужем у меня есть ребенок и муж, но в том понимании, что когда я одна мне не бывает тоскливо и скучно. А когда муж с ребенком уезжают на несколько дней( к его родителям) для меня это райские дни, и совсем не скучаю. Одно время даже беспокоилась, может со мной что то не так. К психологу обратилась, кстати консультации по скайпу дешевле и удобнее, чем очная консультация, здесь https://www.talktimecenter.com/ можно посмотреть. Поговорили, обсудили, как оказалось отклонений у меня нет, просто психотип такой. Мне как раз жизненно необходимо одиночество, как лекарство иначе может появиться невроз.
Я не расстроена тем, что ты солгал мне, я расстроена тем, что теперь не могу верить тебе.
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