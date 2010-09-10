Сообщение novinka » 22 дек 2016, 10:11

ivanes писал(а): У японцев есть специальные помещения для пребывания в одиночестве. Что-то напоминают камеры хранения на вокзалах. Заплатил и одиночество на время обеспечено.

Нет, у нас менталитет не такой, нам "камеры хранения" для того, чтобы побыть в одиночестве не подходят, во всяком случае у меня бы наверно случилась паническая атака, боюсь замкнутых пространств. А вот дома побыть одна очень люблю. Для меня одиночество , хотя наверно так сказать неправильно, поскольку я замужем у меня есть ребенок и муж, но в том понимании, что когда я одна мне не бывает тоскливо и скучно. А когда муж с ребенком уезжают на несколько дней( к его родителям) для меня это райские дни, и совсем не скучаю. Одно время даже беспокоилась, может со мной что то не так. К психологу обратилась, кстати консультации по скайпу дешевле и удобнее, чем очная консультация, здесь Нет, у нас менталитет не такой, нам "камеры хранения" для того, чтобы побыть в одиночестве не подходят, во всяком случае у меня бы наверно случилась паническая атака, боюсь замкнутых пространств. А вот дома побыть одна очень люблю. Для меня одиночество , хотя наверно так сказать неправильно, поскольку я замужем у меня есть ребенок и муж, но в том понимании, что когда я одна мне не бывает тоскливо и скучно. А когда муж с ребенком уезжают на несколько дней( к его родителям) для меня это райские дни, и совсем не скучаю. Одно время даже беспокоилась, может со мной что то не так. К психологу обратилась, кстати консультации по скайпу дешевле и удобнее, чем очная консультация, здесь https://www.talktimecenter.com/ можно посмотреть. Поговорили, обсудили, как оказалось отклонений у меня нет, просто психотип такой. Мне как раз жизненно необходимо одиночество, как лекарство иначе может появиться невроз.

Я не расстроена тем, что ты солгал мне, я расстроена тем, что теперь не могу верить тебе.