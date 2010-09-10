Почему полезно побыть одному?

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Магдуся
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 окт 2016, 13:00

Re: Почему полезно побыть одному?

Сообщение Магдуся » 18 окт 2016, 21:38

У меня даже бывает так что хочется побыть одной и всё обдумать.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11146
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Почему полезно побыть одному?

Сообщение UNCLE1911 » 18 окт 2016, 22:45

А где реклама, Магдуся?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Почему полезно побыть одному?

Сообщение Надежда 79 » 03 ноя 2016, 22:42

полезно потому что можно собрать все мысли в кучу и принять правильное решение
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Gholbirisa
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05

Re: Почему полезно побыть одному?

Сообщение Gholbirisa » 10 ноя 2016, 16:02

Я люблю одиночество иногда, но в старости боюсь его.
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rvitallrv
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 11:37

Re: Почему полезно побыть одному?

Сообщение rvitallrv » 12 ноя 2016, 14:45

Gholbirisa писал(а):Я люблю одиночество иногда, но в старости боюсь его.

В старости, по-моему все равно.
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rinat.ilen.89
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 17:29

Re: Почему полезно побыть одному?

Сообщение rinat.ilen.89 » 30 ноя 2016, 17:46

Потому что приятно побыть наедине с самим собой - самым лучшим человеком, тем более нас так мало осталось....
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: Почему полезно побыть одному?

Сообщение Хойя » 05 дек 2016, 22:45

Психологи рекомендуют хотя бы час быть одному.
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Westernesse
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 04:34

Re: Почему полезно побыть одному?

Сообщение Westernesse » 15 дек 2016, 04:49

А я не люблю одиночество. Побыть одному могу, но вот желание быть одному не бывает.
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novinka
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 фев 2015, 14:33
Откуда: Россия Москва
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Re: Почему полезно побыть одному?

Сообщение novinka » 22 дек 2016, 10:11

ivanes писал(а):У японцев есть специальные помещения для пребывания в одиночестве. Что-то напоминают камеры хранения на вокзалах. Заплатил и одиночество на время обеспечено.

Нет, у нас менталитет не такой, нам "камеры хранения" для того, чтобы побыть в одиночестве не подходят, во всяком случае у меня бы наверно случилась паническая атака, боюсь замкнутых пространств. А вот дома побыть одна очень люблю. Для меня одиночество , хотя наверно так сказать неправильно, поскольку я замужем у меня есть ребенок и муж, но в том понимании, что когда я одна мне не бывает тоскливо и скучно. А когда муж с ребенком уезжают на несколько дней( к его родителям) для меня это райские дни, и совсем не скучаю. Одно время даже беспокоилась, может со мной что то не так. К психологу обратилась, кстати консультации по скайпу дешевле и удобнее, чем очная консультация, здесь https://www.talktimecenter.com/ можно посмотреть. Поговорили, обсудили, как оказалось отклонений у меня нет, просто психотип такой. Мне как раз жизненно необходимо одиночество, как лекарство иначе может появиться невроз.
Я не расстроена тем, что ты солгал мне, я расстроена тем, что теперь не могу верить тебе.
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ManDariN
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 22:30

Re: Почему полезно побыть одному?

Сообщение ManDariN » Сегодня, 22:10

Я часто хочу побыть один. Во время одиночества, мозги начинают думать на все 100% у меня. Так что я думаю, полезно оставаться в одиночестве иногда.
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