Как быть дальше?
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
15 сообщений • Страница 1 из 1
Как быть дальше?
Ситуэйшен... С моим вторым гражданским мужем живем уже год, хороший человек, надежный мужчина, да и отношения у нас серьезные, разговоры о свадьбе периодически возникают...НО девочки у нас проблема с сексом. Все у него заканчивается, практически не успев начаться. Ну первый раз, десятый, я списала это на волнение. Но сейчас я в тупике, что делать? Терять его не хочу, люблю
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Как быть дальше?
сразу вспомнила анекдот, когда Веронику Маврикиевну спрашивают- что ей нравится больше- секс или Новый год?
она отвечает- Новый год, потому что бывает чаще.
пы.сы. ОЧЕНЬ глупый подвод к рекламе виагры, уже было такое на нашем форуме.
она отвечает- Новый год, потому что бывает чаще.
пы.сы. ОЧЕНЬ глупый подвод к рекламе виагры, уже было такое на нашем форуме.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Как быть дальше?
Я про виагру думала, но ему 37 лет, не рано ли? тем более что технически то нет проблем... Анекдот классный
Re: Как быть дальше?
Мэри писал(а):Ситуэйшен... С моим вторым гражданским мужем живем уже год... Терять его не хочу, люблю
Анекдот классный
Я про виагру думала, но ему 37 лет...
Кто-то уже в этом возрасте задумывался о вечном ...
С меня при цифре 37 в момент слетает хмель.
Вот и сейчас как холодом подуло:
Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль
И Маяковский лег виском на дуло.
Задержимся на цифре 37. Коварен бог -
Ребром вопрос поставил: или - или.
На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо,
А нынешние как-то проскочили.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Как быть дальше?
Мэри писал(а):Я про виагру думала, но ему 37 лет, не рано ли?
Мэри, Вы врач? думала она про виагру...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Как быть дальше?
даже гуглила Еще говорят, орехи и морепродукты помогают, стараюсь покупать больше рыбы, мидий, кальмаров тушу. Устриц нема. Шварц, смириться, да? пора уже к земле привыкать, а я тут о секасе. Тьфу)
Re: Как быть дальше?
Мэри писал(а): Шварц, смириться, да? пора уже к земле привыкать, а я тут о секасе. Тьфу)
Ну почему же... пока же можно просто подпевать
Мэри, загуляла ты на беду, Мэри,
Мэри, целовалась ты на беду, Мэри,
Мэри, полюбила ты на беду, Мэри,
Мэри, трудно ангелом быть в аду, Мэри.
Re: Как быть дальше?
Раз любите боритесь. Вместе фильм с клубничкой посмотрите , секс шоп посетите, к сексологу в конце концов сходите.
Re: Как быть дальше?
Спасибо за советы, а чем нам может помочь сексшоп? К сексологу мужика разве затащишь, он скажет иди ты лесом, у меня все в порядке, я не импотент
Re: Как быть дальше?
Это было всегда или только сейчас началось? Если было всегда, то не могу понять почему только сейчас вы это заметили. Если же только сейчас началось такое, то это к врачу нужно
Re: Как быть дальше?
Говорит, было по разному, и быстро и долго...А со мной почему-то почти все время вот так. Может и предложу к врачу ему... Хотя не любит таблетки, врачей... К урологу чтоб сходил, намякивать?
Re: Как быть дальше?
я тоже.. В первую брачную ночь у муж просит жену помочь руками. Она мучалась, мучалась, бесполезно. "Все, не могу больше, руки устали-болят" -говорит она. Муж:ФрекенСнорк писал(а):сразу вспомнила анекдот,
-А что же ты с больными руками, замуж выходила?
Re: Как быть дальше?
Может быть, проблема психологическая. Попробуйте, может, в других условиях. Глаза завяжите, добавьте холод/тепло. Может, вы ему кого-то напоминаете?
Re: Как быть дальше?
Мне кажется, что при появлении проблем с потенцией самым верным решением будет обратиться к урологу и проконсультироваться. А принимать сомнительные препараты и тем более заниматься самолечением я не рекомендую.
Re: Как быть дальше?
Нужно к врачу сходить, сексопатолог такими вопросами занимается, потом еще есть эффективные таблетк и типа виагры и подобных, покупаете тут их https://dzhen8.net и используете сексуальная жизнь поверьте даже лучше и ярче станет у вас с мужем причем побочного действия никакого не будет. Понимаете с возрастом такие проблемы в сексе как у вас сейчас будут время от времени появляться, но не нужно отчаиваться, вариант преодоления проблемы я вам дала.
15 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Любовь, романтика»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость