Как быть дальше?

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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Как быть дальше?

Сообщение Мэри » 26 фев 2016, 12:36

Ситуэйшен... С моим вторым гражданским мужем живем уже год, хороший человек, надежный мужчина, да и отношения у нас серьезные, разговоры о свадьбе периодически возникают...НО девочки у нас проблема с сексом. Все у него заканчивается, практически не успев начаться. Ну первый раз, десятый, я списала это на волнение. Но сейчас я в тупике, что делать? Терять его не хочу, люблю :?
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Как быть дальше?

Сообщение ФрекенСнорк » 26 фев 2016, 14:29

сразу вспомнила анекдот, когда Веронику Маврикиевну спрашивают- что ей нравится больше- секс или Новый год?
она отвечает- Новый год, потому что бывает чаще.
пы.сы. ОЧЕНЬ глупый подвод к рекламе виагры, уже было такое на нашем форуме.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Как быть дальше?

Сообщение Мэри » 26 фев 2016, 15:46

Я про виагру думала, но ему 37 лет, не рано ли? тем более что технически то нет проблем... Анекдот классный :mrgreen:
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3925
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Как быть дальше?

Сообщение Шварц » 26 фев 2016, 16:19

Мэри писал(а):Ситуэйшен... С моим вторым гражданским мужем живем уже год... Терять его не хочу, люблю :?
Анекдот классный :mrgreen:
Я про виагру думала, но ему 37 лет...


Кто-то уже в этом возрасте задумывался о вечном ... :oops:

С меня при цифре 37 в момент слетает хмель.
Вот и сейчас как холодом подуло:
Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль
И Маяковский лег виском на дуло.

Задержимся на цифре 37. Коварен бог -
Ребром вопрос поставил: или - или.
На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо,
А нынешние как-то проскочили.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Как быть дальше?

Сообщение ФрекенСнорк » 26 фев 2016, 16:43

Мэри писал(а):Я про виагру думала, но ему 37 лет, не рано ли?

Мэри, Вы врач? :mrgreen: думала она про виагру...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Как быть дальше?

Сообщение Мэри » 26 фев 2016, 17:27

даже гуглила :( Еще говорят, орехи и морепродукты помогают, стараюсь покупать больше рыбы, мидий, кальмаров тушу. Устриц нема. Шварц, смириться, да? пора уже к земле привыкать, а я тут о секасе. Тьфу)
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3925
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Как быть дальше?

Сообщение Шварц » 26 фев 2016, 17:33

Мэри писал(а): Шварц, смириться, да? пора уже к земле привыкать, а я тут о секасе. Тьфу)


Ну почему же... пока же можно просто подпевать :oops:

Мэри, загуляла ты на беду, Мэри,
Мэри, целовалась ты на беду, Мэри,
Мэри, полюбила ты на беду, Мэри,
Мэри, трудно ангелом быть в аду, Мэри.
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Лаура
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 15:27

Re: Как быть дальше?

Сообщение Лаура » 28 фев 2016, 18:49

Раз любите боритесь. Вместе фильм с клубничкой посмотрите , секс шоп посетите, к сексологу в конце концов сходите.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Как быть дальше?

Сообщение Мэри » 29 фев 2016, 13:41

Спасибо за советы, а чем нам может помочь сексшоп? К сексологу мужика разве затащишь, он скажет иди ты лесом, у меня все в порядке, я не импотент
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Anyta
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:39

Re: Как быть дальше?

Сообщение Anyta » 29 фев 2016, 23:03

Это было всегда или только сейчас началось? Если было всегда, то не могу понять почему только сейчас вы это заметили. Если же только сейчас началось такое, то это к врачу нужно
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Как быть дальше?

Сообщение Мэри » 01 мар 2016, 15:36

Говорит, было по разному, и быстро и долго...А со мной почему-то почти все время вот так. Может и предложу к врачу ему... Хотя не любит таблетки, врачей... К урологу чтоб сходил, намякивать?
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2020
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Как быть дальше?

Сообщение Raider » 01 мар 2016, 17:44

ФрекенСнорк писал(а):сразу вспомнила анекдот,
я тоже.. В первую брачную ночь у муж просит жену помочь руками. Она мучалась, мучалась, бесполезно. "Все, не могу больше, руки устали-болят" -говорит она. Муж:
-А что же ты с больными руками, замуж выходила?
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Понёва
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 авг 2019, 15:39

Re: Как быть дальше?

Сообщение Понёва » 07 авг 2019, 16:02

Может быть, проблема психологическая. Попробуйте, может, в других условиях. Глаза завяжите, добавьте холод/тепло. Может, вы ему кого-то напоминаете?
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Как быть дальше?

Сообщение Изаура » Сегодня, 16:46

Мне кажется, что при появлении проблем с потенцией самым верным решением будет обратиться к урологу и проконсультироваться. А принимать сомнительные препараты и тем более заниматься самолечением я не рекомендую.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Как быть дальше?

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 18:40

Нужно к врачу сходить, сексопатолог такими вопросами занимается, потом еще есть эффективные таблетк и типа виагры и подобных, покупаете тут их https://dzhen8.net и используете сексуальная жизнь поверьте даже лучше и ярче станет у вас с мужем причем побочного действия никакого не будет. Понимаете с возрастом такие проблемы в сексе как у вас сейчас будут время от времени появляться, но не нужно отчаиваться, вариант преодоления проблемы я вам дала.
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