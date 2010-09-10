Сообщение Мэри » 26 фев 2016, 12:36

Ситуэйшен... С моим вторым гражданским мужем живем уже год, хороший человек, надежный мужчина, да и отношения у нас серьезные, разговоры о свадьбе периодически возникают...НО девочки у нас проблема с сексом. Все у него заканчивается, практически не успев начаться. Ну первый раз, десятый, я списала это на волнение. Но сейчас я в тупике, что делать? Терять его не хочу, люблю