Сообщение andreyka.zorin.75 » 29 фев 2016, 12:06

Всем добрый день господа! Хотелось бы тоже здесь отметиться со своим мнением по поводу этой компании!Перед глазами имеется конкретный пример их управленческих способностей на доме по Улице Московская дом 8!До них на нашем доме была управлялка от застройщика! Работали как все ничего хорошего и нечего плохого!Но было ясно, что имеющиеся косяки за застройщиком конечно же они исправлять не будут!тогда и появились стандартавци! с лозунгами, что разберутся с недоделками застройщика!справедливости ради хочется отметить, что стандартавци на самом деле начали решать какие то проблемы которые раньше не решались, по моему даже помогли ускорить пуск лифта! за это спасибо !На сегодняшний день на доме происходит достаточно серьезные баталии между стандартавцами и 2,3 жителями которые фанатично видимо привержены бывшей управляющей компанией.Адекватность этих жильцов лично у меня уже вызывает вопрос , да наверное и не только у меня , закалебывают постоянными звонками по телефону , да и по квартирам ходят, агитируют уйти в другую компанию! Честно уже достали!!!!!!!! Живите вы уже спокойно!А стандартавци хотя бы на звонки оперативно реагируют, да и с уборкой снега на мой взгляд справились хорошо.