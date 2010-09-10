УК Стандарт Качества
Обсуждение деятельности управляющих компаний Рязани.
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7 сообщений • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 фев 2016, 16:04
Re: УК Стандарт Качества
Эта УК пришла в наш дом как выяснилось были подделаны подписи,абсолютное бездействие со стороны этой ук,договоры свои они не выполняют категорически,если к вам в дом придут с агитацией от этой компании-прошу вас люди не поленитесь проехайте по остальным домам где управляет эта УК-я уверен что узнаете много нового об этой компании.а если уже вдруг окажется по голосованию что выбрали эту УК стандарт качества -смело можете идти по жильцам и узнавать у них голосовали они или нет.я уверен что найдутся и не один десяток жильцов которые не принимали участия в голосовании,проще сказать окажутся за жильцов подделки подписей.эта УК стандарт качества скоро объявит себя банкротом,ведь на сайте налоговой службы по Рязани она уже зарегистрировала себе фирму ""Обслуживающая компания стандарт качества""!будьте на чеку иначе горя не обберетесь с этой шарашкой.
Re: УК Стандарт Качества
Ул.московкая,д.8 писал(а):Эта УК пришла в наш дом как выяснилось были подделаны подписи,абсолютное бездействие со стороны этой ук,договоры свои они не выполняют категорически,если к вам в дом придут с агитацией от этой компании-прошу вас люди не поленитесь проехайте по остальным домам где управляет эта УК-я уверен что узнаете много нового об этой компании.а если уже вдруг окажется по голосованию что выбрали эту УК стандарт качества -смело можете идти по жильцам и узнавать у них голосовали они или нет.я уверен что найдутся и не один десяток жильцов которые не принимали участия в голосовании,проще сказать окажутся за жильцов подделки подписей.эта УК стандарт качества скоро объявит себя банкротом,ведь на сайте налоговой службы по Рязани она уже зарегистрировала себе фирму ""Обслуживающая компания стандарт качества""!будьте на чеку иначе горя не обберетесь с этой шарашкой.
Если можно обязательства УК из имеющегося договора на управление МКД. Он должен быть у каждого собственника квартиры.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 фев 2016, 14:09
Re: УК Стандарт Качества
Всем добрый день господа! Хотелось бы тоже здесь отметиться со своим мнением по поводу этой компании!
Перед глазами имеется конкретный пример их управленческих способностей на доме по Улице Московская дом 8!
До них на нашем доме была управлялка от застройщика! Работали как все ничего хорошего и нечего плохого!
Но было ясно, что имеющиеся косяки за застройщиком конечно же они исправлять не будут!
тогда и появились стандартавци! с лозунгами, что разберутся с недоделками застройщика!
справедливости ради хочется отметить, что стандартавци на самом деле начали решать какие то проблемы которые раньше не решались, по моему даже помогли ускорить пуск лифта! за это спасибо !
На сегодняшний день на доме происходит достаточно серьезные баталии между стандартавцами и 2,3 жителями которые фанатично видимо привержены бывшей управляющей компанией.
Адекватность этих жильцов лично у меня уже вызывает вопрос , да наверное и не только у меня , закалебывают постоянными звонками по телефону , да и по квартирам ходят, агитируют уйти в другую компанию! Честно уже достали!!!!!!!! Живите вы уже спокойно!
А стандартавци хотя бы на звонки оперативно реагируют, да и с уборкой снега на мой взгляд справились хорошо.
Перед глазами имеется конкретный пример их управленческих способностей на доме по Улице Московская дом 8!
До них на нашем доме была управлялка от застройщика! Работали как все ничего хорошего и нечего плохого!
Но было ясно, что имеющиеся косяки за застройщиком конечно же они исправлять не будут!
тогда и появились стандартавци! с лозунгами, что разберутся с недоделками застройщика!
справедливости ради хочется отметить, что стандартавци на самом деле начали решать какие то проблемы которые раньше не решались, по моему даже помогли ускорить пуск лифта! за это спасибо !
На сегодняшний день на доме происходит достаточно серьезные баталии между стандартавцами и 2,3 жителями которые фанатично видимо привержены бывшей управляющей компанией.
Адекватность этих жильцов лично у меня уже вызывает вопрос , да наверное и не только у меня , закалебывают постоянными звонками по телефону , да и по квартирам ходят, агитируют уйти в другую компанию! Честно уже достали!!!!!!!! Живите вы уже спокойно!
А стандартавци хотя бы на звонки оперативно реагируют, да и с уборкой снега на мой взгляд справились хорошо.
Re: УК Стандарт Качества
Нормальная компания !!!
Живу на улице Свободы в не очень новом доме)))
мужики из Стандарта Качества стараются, на вызовы приезжают быстро !
Коммуникации у нас старые поэтому они постоянно что то там ремонтируют , чего до этого вообще ни кто не делал !
до них у нас было ЖЭУ до которого фиг дозвонишься в случае чего!
Живу на улице Свободы в не очень новом доме)))
мужики из Стандарта Качества стараются, на вызовы приезжают быстро !
Коммуникации у нас старые поэтому они постоянно что то там ремонтируют , чего до этого вообще ни кто не делал !
до них у нас было ЖЭУ до которого фиг дозвонишься в случае чего!
Re: УК Стандарт Качества
Всем не угодишь! А я вот смотрю на чистый подъезд в доме и теплые трубы в своей квартире. В этом прослеживается работа компании.
Re: УК Стандарт Качества
За теплые трубы отвечает РМПТС -тут работа РМПТС, а УК доставляет до квартиры. Тут работа УК.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
УК Стандарт Качества
Ту , что стоит 100 руб в месяц вернул с боями , брать отказывались , говорили " приходи через полгода " . А резать и блокировать их смысла нет , пока они заявление на закрытие не примут деньги будут сниматься .
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7 сообщений • Страница 1 из 1
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