Сообщение vistailDom » 59 минут назад

Каждые выходные выставка-продажа котят и щенков различных пород. Котята и щенки имеют все необходимые документы. Привиты, здоровы. Только от проверенных питомников и заводчиков.



Выставка-продажа котят и щенков на Флеш-Арене - у нас вы сможете купить котенка или щенка не опасаясь за его здоровье и породность. А так же получить консультацию специалистов из известных питомников по выбору котенка или щенка, уходу, кормлению и содержанию.



Место проведения: Москва, комплекс Flash Arena пересечение 33 км МКАД внутренняя сторона и Варшавского шоссе, 10 минут от м.Аннино.