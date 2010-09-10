Выставка - продажа породистых котят.

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КЛК ФЦ РосКэт
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:36

Выставка - продажа породистых котят.

Сообщение КЛК ФЦ РосКэт » 29 фев 2016, 14:25

12-13 марта 2016г. в Рязани пройдет очередная "Выставка-Продажа Породистых котят" организатор Клуб «РосКэт» Место проведения: ТРЦ МАЛИНА г. Рязань, ул. Соборная, д. 15а с 10:00 до 18:00.
Кроме породистых котят, будут кошечки из приюта "Лучшие Друзья"
Телефон для справок 8-910-903-10-83
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КЛК ФЦ РосКэт
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:36

Re: Выставка - продажа породистых котят.

Сообщение КЛК ФЦ РосКэт » 03 мар 2016, 10:51

Вы сможете приобрести, как породистого котенка так и забрать домой бездомную кошечку из общества помощи бездомным животным "Лучшие друзья"
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vistailDom
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26

Выставка продажа породистых котят

Сообщение vistailDom » 59 минут назад

Каждые выходные выставка-продажа котят и щенков различных пород. Котята и щенки имеют все необходимые документы. Привиты, здоровы. Только от проверенных питомников и заводчиков.

Выставка-продажа котят и щенков на Флеш-Арене - у нас вы сможете купить котенка или щенка не опасаясь за его здоровье и породность. А так же получить консультацию специалистов из известных питомников по выбору котенка или щенка, уходу, кормлению и содержанию.

Место проведения: Москва, комплекс Flash Arena пересечение 33 км МКАД внутренняя сторона и Варшавского шоссе, 10 минут от м.Аннино.
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