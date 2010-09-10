Выставка - продажа породистых котят.
Обсуждение развлекательных мероприятий города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:36
Выставка - продажа породистых котят.
12-13 марта 2016г. в Рязани пройдет очередная "Выставка-Продажа Породистых котят" организатор Клуб «РосКэт» Место проведения: ТРЦ МАЛИНА г. Рязань, ул. Соборная, д. 15а с 10:00 до 18:00.
Кроме породистых котят, будут кошечки из приюта "Лучшие Друзья"
Телефон для справок 8-910-903-10-83
Кроме породистых котят, будут кошечки из приюта "Лучшие Друзья"
Телефон для справок 8-910-903-10-83
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:36
Re: Выставка - продажа породистых котят.
Вы сможете приобрести, как породистого котенка так и забрать домой бездомную кошечку из общества помощи бездомным животным "Лучшие друзья"
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26
Выставка продажа породистых котят
Каждые выходные выставка-продажа котят и щенков различных пород. Котята и щенки имеют все необходимые документы. Привиты, здоровы. Только от проверенных питомников и заводчиков.
Выставка-продажа котят и щенков на Флеш-Арене - у нас вы сможете купить котенка или щенка не опасаясь за его здоровье и породность. А так же получить консультацию специалистов из известных питомников по выбору котенка или щенка, уходу, кормлению и содержанию.
Место проведения: Москва, комплекс Flash Arena пересечение 33 км МКАД внутренняя сторона и Варшавского шоссе, 10 минут от м.Аннино.
Выставка-продажа котят и щенков на Флеш-Арене - у нас вы сможете купить котенка или щенка не опасаясь за его здоровье и породность. А так же получить консультацию специалистов из известных питомников по выбору котенка или щенка, уходу, кормлению и содержанию.
Место проведения: Москва, комплекс Flash Arena пересечение 33 км МКАД внутренняя сторона и Варшавского шоссе, 10 минут от м.Аннино.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Афиша Рязани на AFISHA.rzn.info»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость