УК Новый Город(УК Вертикаль)
Обсуждение деятельности управляющих компаний Рязани.
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Re: УК Новый Город(УК Вертикаль)
Относительно дворника и его зарплаты. Согласно тарифам ук "Новый город" ежемесячные затраты на дворника составляют 6309,52. Но, меня не интересует его зарплата. Меня интересует качество его работы. А она у него вполне качественная. Мусора я не вижу. Самого дворника вижу почти каждое утро, когда выезжаю на работу. Он все время с орудием труда, что вселяет надежду на стабильный порядок и чистоту. Не знаю для кого как, но для меня это важно, поэтому менять его на более дешевую рабочую силу желание отсутствует.
Re: УК Новый Город(УК Вертикаль)
Svetlana1 писал(а):Относительно дворника и его зарплаты. Согласно тарифам ук "Новый город" ежемесячные затраты на дворника составляют 6309,52. Но, меня не интересует его зарплата. Меня интересует качество его работы. А она у него вполне качественная. Мусора я не вижу. Самого дворника вижу почти каждое утро, когда выезжаю на работу. Он все время с орудием труда, что вселяет надежду на стабильный порядок и чистоту. Не знаю для кого как, но для меня это важно, поэтому менять его на более дешевую рабочую силу желание отсутствует.
а меня интересует зарплата дворника,так как именно исходя из этих цифр можно говорить о КАЧЕСТВЕ его работы , которого на сегодняшний момент просто нет. Я живу во 2 ом доме нашего ЖК , не знаю в каком подъезде 1 ого дома живет Svetlana1 , что видит каждое утро дворников ,да может быть утром не продолжительное время они и работают,но это больше похоже на балет ,а не на работу, медленно и печально они передвигаются со своими орудиями труда!!! Я имею автобокс за содержание которого я должна платить 100% тарифа за содержание жилых помещений ,а именно 15-29 на сегодняшний момент, и при этом ,чтобы зайти в него этой зимой мне нужно было использовать лопату!!!
Re: УК Новый Город(УК Вертикаль)
а теперь по поводу смены УК , я являюсь инициатором собрания на 2ом доме. И цель этого собрания не смена УК ( после некоторого общения с УК Либер сложилось стойкое мнение ,что они хотят просто зайти на наши дома,а дальше как получится, что вполне логично- ЭТО БИЗНЕС) а мотивация жильцов , поучаствовать в расчетах тарифа и сравнении предложении от других УК. А при сегодняшней ситуации,когда собственники всего комплекса уверены что за 15-29 можно получить люксовый сервис , таких УК которые за 15-29 будут обещать золотые горы будет немало.
Svetlana1 , если вы говорите ,что имеете не так много времени для участия в собраниях и прочих мероприятиях, почему вы утверждаете ,что у УК Либер нет никаких данных о нашем ЖК? и если не сложно и вас так волнует судьба нашего ЖК и с кем мы останемся , не могли бы Вы написать мне в личку?
Svetlana1 , если вы говорите ,что имеете не так много времени для участия в собраниях и прочих мероприятиях, почему вы утверждаете ,что у УК Либер нет никаких данных о нашем ЖК? и если не сложно и вас так волнует судьба нашего ЖК и с кем мы останемся , не могли бы Вы написать мне в личку?
Re: УК Новый Город(УК Вертикаль)
Елена, могу с Вами связаться. Подскажите как?
Re: УК Новый Город(УК Вертикаль)
Svetlana1 писал(а):Елена, могу с Вами связаться. Подскажите как?
вы можете написать мне прямо здесь в личку , там мы можем обменяться контактами
Re: расходомеры ПРЭМ
ivanes писал(а):Марго1985
Я не живу в Борисоглебке. Я сейчас живу в Москве. До этого жил в Рязани на Почтовке. Оплачивал тариф на содержание и ремонт по расходомерам ПРЭМ таким,нанимали уборщицу подъезда и дворника. Коммунальные услуги и тарифы на них утверждали в Горсовете и Облдуме. Пример. Брали за освещение подъезда в месяц 450 руб. Жители купили счетчик и стали платить не более 120 руб. Как возмущалась УК! В суд обещала вызвать. Тогда жители приняли на собрании непосредственное управление домом. И УК осталась с носом. Тогда Горсовет и администрация отдала в аренду придомовую территорию,потом и продала. До сих пор прокуратура не может определить придомовую территорию Врут,указывая кадастровый номер участка , на котором построен дом. У нас был кадастровый план всего района.
О каких тарифах Вы упоминаете. Есть жилищный тариф,есть тарифы на коммунальные услуги.
стоят у вас расходомеры ПРЭМ?
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