Сообщение Elena333 » 27 апр 2016, 16:38

Svetlana1 писал(а): Относительно дворника и его зарплаты. Согласно тарифам ук "Новый город" ежемесячные затраты на дворника составляют 6309,52. Но, меня не интересует его зарплата. Меня интересует качество его работы. А она у него вполне качественная. Мусора я не вижу. Самого дворника вижу почти каждое утро, когда выезжаю на работу. Он все время с орудием труда, что вселяет надежду на стабильный порядок и чистоту. Не знаю для кого как, но для меня это важно, поэтому менять его на более дешевую рабочую силу желание отсутствует.

а меня интересует зарплата дворника,так как именно исходя из этих цифр можно говорить о КАЧЕСТВЕ его работы , которого на сегодняшний момент просто нет. Я живу во 2 ом доме нашего ЖК , не знаю в каком подъезде 1 ого дома живет Svetlana1 , что видит каждое утро дворников ,да может быть утром не продолжительное время они и работают,но это больше похоже на балет ,а не на работу, медленно и печально они передвигаются со своими орудиями труда!!! Я имею автобокс за содержание которого я должна платить 100% тарифа за содержание жилых помещений ,а именно 15-29 на сегодняшний момент, и при этом ,чтобы зайти в него этой зимой мне нужно было использовать лопату!!!