ЖК Алеша от СК Капитал

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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ZorkaO
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 13:11

ЖК Алеша от СК Капитал

Сообщение ZorkaO » 07 мар 2016, 11:59

Кто интересовался или уже купил квартиру в этом прекрасном доме, поделитесь пожалуйста, вашим мнением о данном доме и месте его расположения
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Marauder
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 00:26

Re: ЖК Алеша от СК Капитал

Сообщение Marauder » 07 мар 2016, 14:21

Железка очень близко от дома. Ещё в трёшках пространство прихожая-кухня-гостинная довольно вытянутое с одним небольшим окошком с торца, поэтому наверно там будет темновато. Хотя у нас 8 месяцев в году впринципе темновато.

Ну это что из минусов видится в данном доме.
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скороход
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 14 мар 2013, 20:57

Re: ЖК Алеша от СК Капитал

Сообщение скороход » 08 мар 2016, 10:32

Marauder писал(а):Железка очень близко от дома.

Ну это не проблема. Капитал планирует установить шумозащитные экраны вдоль ЖД. Будете спать в тишине.
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pastsh
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 07 янв 2015, 23:37

Re: ЖК Алеша от СК Капитал

Сообщение pastsh » 08 мар 2016, 11:22

вся посуда в доме трястись будет, и никакие экраны не спасут)))
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Marauder
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 00:26

Re: ЖК Алеша от СК Капитал

Сообщение Marauder » 08 мар 2016, 11:57

скороход писал(а):
Marauder писал(а):Железка очень близко от дома.

Ну это не проблема. Капитал планирует установить шумозащитные экраны вдоль ЖД. Будете спать в тишине.


От низкочастотных вибраций при проходе товарняков экраны не спасут.
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Pazuzu
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 18:00

Re: ЖК Алеша от СК Капитал

Сообщение Pazuzu » 09 мар 2016, 08:31

Капитал утверждает, что некую вибропоглощающую подушку под фундамент насыпали от низкочастотных вибраций, насколько это будет действенно - неизвестно.
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сомневающийся
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 11:05

Re: ЖК Алеша от СК Капитал

Сообщение сомневающийся » 17 мар 2016, 16:21

Вы думаете, это первый дом такой в стране недалеко от железной дороги? все уже продумано давно, под фундамент делается специальная подушка, которая гасит какие угодно вибрации. Вопрос лишь в том, что Капитал делает такую подушку, а строящиеся неподалеку дома - нет. Вот это, лично для меня, о многом говорит. При прочих равных, это большой и жирный плюс в пользу именно этого дома, если в центре нужно.
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alex_1975
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 10:18

Re: ЖК Алеша от СК Капитал

Сообщение alex_1975 » 17 мар 2016, 16:36

Второй пост подряд от "Сомневающегося" по отбеливанию Капитала. Тенденция, однако!
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сомневающийся
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 11:05

Re: ЖК Алеша от СК Капитал

Сообщение сомневающийся » 17 мар 2016, 16:44

Я смотрю квартиру, как вы уже поняли, раз вы следите кто и где что пишет, и читаю все подряд! мне нравится Капитал, а конкретно 2 объекта у них - Алеша и Лето. Я был и там и там, везде есть свои плюсы и минусы. Но я хотя бы реальный покупатель. Мне только непонятно, почему на этом форуме тенденция к засиранию, а на других - нет. У кого то жизнь не складывается, поэтому и надо всех чернить, а у кого то все пучком, поэтому все и круто.
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Roza Hutor
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 16:31

Re: ЖК Алеша от СК Капитал

Сообщение Roza Hutor » 17 мар 2016, 16:57

Сомневающийся, расскажите, раз уж вы реально интересовались покупкой квартиры в этом доме, какие там косяки? Тоже, вроде нравится, собираю информацию. Про компанию ничего действительно плохого не слышала, кстати.
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Pazuzu
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 18:00

Re: ЖК Алеша от СК Капитал

Сообщение Pazuzu » 25 мар 2016, 08:02

Общался с менеджерами Капитала - рассказали, что согласован шумозащитный экран высотой в два этажа вдоль ж\д, и что будет реконструирована и перенесена старая котельная рядом со стройкой
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Superpanda
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 22:46

Re: ЖК Алеша от СК Капитал

Сообщение Superpanda » 25 мар 2016, 10:12

До железной дороги 50 метров всего. По СНИП положен экран. Но от чего он спасет? Он спасет от запахов? Он спасет от звуков этажи выше второго? Не тешьте себя иллюзиями. Я жила в доме в девятистах метрах от железной дороги на 9 этаже. Вокруг стояли пятиэтажки и на улице вроде бы и не было слышно грохота поездов, они экранировали. Но ночью с открытым окном мы спали под грохот проходящих товарняков и гудки тепловозов. Звуковые волны будут распространяться во всех направлениях, экран - это баловство. А уж запахи от железки тоже хороши.)) Да еще дорога прям под окнами вдоль железки. Я тут неделю без машины ходила пешком с Дзержинского на Маяковского и обратно через горбатый мост. Там оглушительный шум от машин и от железки. Просто погуляйте по району пешком. пешком все выглядит иначе, чем из окна автомобиля. И "Илья Муромец" с его пеной в швах покажется райским местом.))
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Pazuzu
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 18:00

Re: ЖК Алеша от СК Капитал

Сообщение Pazuzu » 25 мар 2016, 11:42

Я там живу в старом доме, привык наверное
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Vitya_svoy
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 май 2016, 10:51

Re: ЖК Алеша от СК Капитал

Сообщение Vitya_svoy » 10 май 2016, 10:55

Смеетесь Вы что ли? Экран спасет)))) Вибрация кошмар от жд даже в 200 метрах, а тут высотка такая в 30-ти метрах от дороги)) Да и зачем там квартира нужна. Детской площадки нет, цены не манят, застройщик весьма сомнительный и железка под окном - прям подарок, а не дом. Кроме сотрудников капитала на этом форуме никто дом не хвалит...показательно это, как в общем и продажи квартир в этом жк...
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Pazuzu
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 18:00

Re: ЖК Алеша от СК Капитал

Сообщение Pazuzu » 11 май 2016, 08:13

А почему Капитал - сомнительный застройщик? Чем он сомнительнее Промстройсервиса, например?
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Найкс
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 май 2015, 23:51

Re: ЖК Алеша от СК Капитал

Сообщение Найкс » 11 май 2016, 08:19

да обычный он застройщик, косяков по строительству/отделке много, зато с бумагами у них все ок. по 214фз сразу работают. ну и обещают всяких плюшек больше чем итоге сдают.
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MarinaV
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:19

Re: ЖК Алеша от СК Капитал

Сообщение MarinaV » Вчера, 12:46

Добрый день! Подскажите, кто живет рядом или кто знает.. Как часто там ходят электрички/ поезда? Я так понимаю, что в черте города они все-таки сбавляют скорость ? Нас не смущает отсутствие детской площадки, т.к рядом ЦПКО- это огромный плюс.. Но вот насколько все-таки будет проблематично жить рядом с ж/д? ( может там всего раз 5 в день электрички ходят? ) И, если взять квартиру окнами во двор, это может исправить ситуацию?
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Nikoly
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 28 май 2010, 12:33

Re: ЖК Алеша от СК Капитал

Сообщение Nikoly » 14 минут назад

На мой взгляд огромный минус, что неподалеку переход на железке и все проходящие поезда подают сигнал. Но тем кто хочет остаться в этом районе выбирать не приходиться(((.Мы вот только из-за района покупаем в Юности, хотя на мой взгляд место тоже не айс((((
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