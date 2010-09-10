Сообщение Superpanda » 25 мар 2016, 10:12

До железной дороги 50 метров всего. По СНИП положен экран. Но от чего он спасет? Он спасет от запахов? Он спасет от звуков этажи выше второго? Не тешьте себя иллюзиями. Я жила в доме в девятистах метрах от железной дороги на 9 этаже. Вокруг стояли пятиэтажки и на улице вроде бы и не было слышно грохота поездов, они экранировали. Но ночью с открытым окном мы спали под грохот проходящих товарняков и гудки тепловозов. Звуковые волны будут распространяться во всех направлениях, экран - это баловство. А уж запахи от железки тоже хороши.)) Да еще дорога прям под окнами вдоль железки. Я тут неделю без машины ходила пешком с Дзержинского на Маяковского и обратно через горбатый мост. Там оглушительный шум от машин и от железки. Просто погуляйте по району пешком. пешком все выглядит иначе, чем из окна автомобиля. И "Илья Муромец" с его пеной в швах покажется райским местом.))