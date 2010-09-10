ЖК Алеша от СК Капитал
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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ЖК Алеша от СК Капитал
Кто интересовался или уже купил квартиру в этом прекрасном доме, поделитесь пожалуйста, вашим мнением о данном доме и месте его расположения
Re: ЖК Алеша от СК Капитал
Железка очень близко от дома. Ещё в трёшках пространство прихожая-кухня-гостинная довольно вытянутое с одним небольшим окошком с торца, поэтому наверно там будет темновато. Хотя у нас 8 месяцев в году впринципе темновато.
Ну это что из минусов видится в данном доме.
Ну это что из минусов видится в данном доме.
Re: ЖК Алеша от СК Капитал
Marauder писал(а):Железка очень близко от дома.
Ну это не проблема. Капитал планирует установить шумозащитные экраны вдоль ЖД. Будете спать в тишине.
Re: ЖК Алеша от СК Капитал
вся посуда в доме трястись будет, и никакие экраны не спасут)))
Re: ЖК Алеша от СК Капитал
скороход писал(а):Marauder писал(а):Железка очень близко от дома.
Ну это не проблема. Капитал планирует установить шумозащитные экраны вдоль ЖД. Будете спать в тишине.
От низкочастотных вибраций при проходе товарняков экраны не спасут.
Re: ЖК Алеша от СК Капитал
Капитал утверждает, что некую вибропоглощающую подушку под фундамент насыпали от низкочастотных вибраций, насколько это будет действенно - неизвестно.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 янв 2016, 11:05
Re: ЖК Алеша от СК Капитал
Вы думаете, это первый дом такой в стране недалеко от железной дороги? все уже продумано давно, под фундамент делается специальная подушка, которая гасит какие угодно вибрации. Вопрос лишь в том, что Капитал делает такую подушку, а строящиеся неподалеку дома - нет. Вот это, лично для меня, о многом говорит. При прочих равных, это большой и жирный плюс в пользу именно этого дома, если в центре нужно.
Re: ЖК Алеша от СК Капитал
Второй пост подряд от "Сомневающегося" по отбеливанию Капитала. Тенденция, однако!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 янв 2016, 11:05
Re: ЖК Алеша от СК Капитал
Я смотрю квартиру, как вы уже поняли, раз вы следите кто и где что пишет, и читаю все подряд! мне нравится Капитал, а конкретно 2 объекта у них - Алеша и Лето. Я был и там и там, везде есть свои плюсы и минусы. Но я хотя бы реальный покупатель. Мне только непонятно, почему на этом форуме тенденция к засиранию, а на других - нет. У кого то жизнь не складывается, поэтому и надо всех чернить, а у кого то все пучком, поэтому все и круто.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17 мар 2016, 16:31
Re: ЖК Алеша от СК Капитал
Сомневающийся, расскажите, раз уж вы реально интересовались покупкой квартиры в этом доме, какие там косяки? Тоже, вроде нравится, собираю информацию. Про компанию ничего действительно плохого не слышала, кстати.
Re: ЖК Алеша от СК Капитал
Общался с менеджерами Капитала - рассказали, что согласован шумозащитный экран высотой в два этажа вдоль ж\д, и что будет реконструирована и перенесена старая котельная рядом со стройкой
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 22:46
Re: ЖК Алеша от СК Капитал
До железной дороги 50 метров всего. По СНИП положен экран. Но от чего он спасет? Он спасет от запахов? Он спасет от звуков этажи выше второго? Не тешьте себя иллюзиями. Я жила в доме в девятистах метрах от железной дороги на 9 этаже. Вокруг стояли пятиэтажки и на улице вроде бы и не было слышно грохота поездов, они экранировали. Но ночью с открытым окном мы спали под грохот проходящих товарняков и гудки тепловозов. Звуковые волны будут распространяться во всех направлениях, экран - это баловство. А уж запахи от железки тоже хороши.)) Да еще дорога прям под окнами вдоль железки. Я тут неделю без машины ходила пешком с Дзержинского на Маяковского и обратно через горбатый мост. Там оглушительный шум от машин и от железки. Просто погуляйте по району пешком. пешком все выглядит иначе, чем из окна автомобиля. И "Илья Муромец" с его пеной в швах покажется райским местом.))
Re: ЖК Алеша от СК Капитал
Я там живу в старом доме, привык наверное
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 май 2016, 10:51
Re: ЖК Алеша от СК Капитал
Смеетесь Вы что ли? Экран спасет)))) Вибрация кошмар от жд даже в 200 метрах, а тут высотка такая в 30-ти метрах от дороги)) Да и зачем там квартира нужна. Детской площадки нет, цены не манят, застройщик весьма сомнительный и железка под окном - прям подарок, а не дом. Кроме сотрудников капитала на этом форуме никто дом не хвалит...показательно это, как в общем и продажи квартир в этом жк...
Re: ЖК Алеша от СК Капитал
А почему Капитал - сомнительный застройщик? Чем он сомнительнее Промстройсервиса, например?
Re: ЖК Алеша от СК Капитал
да обычный он застройщик, косяков по строительству/отделке много, зато с бумагами у них все ок. по 214фз сразу работают. ну и обещают всяких плюшек больше чем итоге сдают.
Re: ЖК Алеша от СК Капитал
Добрый день! Подскажите, кто живет рядом или кто знает.. Как часто там ходят электрички/ поезда? Я так понимаю, что в черте города они все-таки сбавляют скорость ? Нас не смущает отсутствие детской площадки, т.к рядом ЦПКО- это огромный плюс.. Но вот насколько все-таки будет проблематично жить рядом с ж/д? ( может там всего раз 5 в день электрички ходят? ) И, если взять квартиру окнами во двор, это может исправить ситуацию?
Re: ЖК Алеша от СК Капитал
На мой взгляд огромный минус, что неподалеку переход на железке и все проходящие поезда подают сигнал. Но тем кто хочет остаться в этом районе выбирать не приходиться(((.Мы вот только из-за района покупаем в Юности, хотя на мой взгляд место тоже не айс((((
Re: ЖК Алеша от СК Капитал
Был у друзей в доме на Вокзальной, окнами на жд, с закрытыми окнами практически не слышно поезда, дорогу сильнее слышно, когда свистят - слышно, но не сильно.
В Доме на Гагарина окнами во двор видимо не слышно будет сами поезда вообще, к тому-же там будут шумозащитный экран ставить вдоль полотна. Двора не будет, это конечно минус, но там ЦПКиО в двух минутах ходьбы - это мощный плюс, школа в пяти минутах ходьбы и дорогу не надо переходить - тоже плюс, магазинов куча рядом, общественный траспорт, и застройки вокруг больше не будет точно - дома все большие и относительно новые, сносить не будут. Ну и еще индивидуальное отопление и относительно удачные планировки - тоже плюс.
Альтернативы совсем мало - либо где-то на отшибе или на окраине города, куда волки ср...ть не ходят, либо в Кальном на болоте (в буквальном смысле слова).
В Доме на Гагарина окнами во двор видимо не слышно будет сами поезда вообще, к тому-же там будут шумозащитный экран ставить вдоль полотна. Двора не будет, это конечно минус, но там ЦПКиО в двух минутах ходьбы - это мощный плюс, школа в пяти минутах ходьбы и дорогу не надо переходить - тоже плюс, магазинов куча рядом, общественный траспорт, и застройки вокруг больше не будет точно - дома все большие и относительно новые, сносить не будут. Ну и еще индивидуальное отопление и относительно удачные планировки - тоже плюс.
Альтернативы совсем мало - либо где-то на отшибе или на окраине города, куда волки ср...ть не ходят, либо в Кальном на болоте (в буквальном смысле слова).
Re: ЖК Алеша от СК Капитал
Pazuzu писал(а):Был у друзей в доме на Вокзальной, окнами на жд, с закрытыми окнами практически не слышно поезда, дорогу сильнее слышно, когда свистят - слышно, но не сильно.
В Доме на Гагарина окнами во двор видимо не слышно будет сами поезда вообще, к тому-же там будут шумозащитный экран ставить вдоль полотна. Двора не будет, это конечно минус, но там ЦПКиО в двух минутах ходьбы - это мощный плюс, школа в пяти минутах ходьбы и дорогу не надо переходить - тоже плюс, магазинов куча рядом, общественный траспорт, и застройки вокруг больше не будет точно - дома все большие и относительно новые, сносить не будут. Ну и еще индивидуальное отопление и относительно удачные планировки - тоже плюс.
Альтернативы совсем мало - либо где-то на отшибе или на окраине города, куда волки ср...ть не ходят, либо в Кальном на болоте (в буквальном смысле слова).
На шумозащитный экран мы даже и не рассчитываем.. Это скорее рекламный ход, для привлечения клиентов ) По крайней мере на высоких этажах от него толку точно совсем не будет.. А на нижних там брать вообще смысла нет.. Понимаю , что от поездов ничего не спасет, поэтому хочется реально оценить обстановку и понять, насколько загружена эта ветка , и как часто там ходят поезда и электрички..
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