ЖК Алеша от СК Капитал

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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MarinaV
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:19

Re: ЖК Алеша от СК Капитал

Сообщение MarinaV » Сегодня, 11:32

Nikoly писал(а):На мой взгляд огромный минус, что неподалеку переход на железке и все проходящие поезда подают сигнал. Но тем кто хочет остаться в этом районе выбирать не приходиться(((.Мы вот только из-за района покупаем в Юности, хотя на мой взгляд место тоже не айс((((

Тоже рассматриваем Юность.. И, вообще, все более менее приличные дома в Роще )
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