Nikoly писал(а): На мой взгляд огромный минус, что неподалеку переход на железке и все проходящие поезда подают сигнал. Но тем кто хочет остаться в этом районе выбирать не приходиться(((.Мы вот только из-за района покупаем в Юности, хотя на мой взгляд место тоже не айс((((