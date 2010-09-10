ЖК Алеша от СК Капитал
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: ЖК Алеша от СК Капитал
Nikoly писал(а):На мой взгляд огромный минус, что неподалеку переход на железке и все проходящие поезда подают сигнал. Но тем кто хочет остаться в этом районе выбирать не приходиться(((.Мы вот только из-за района покупаем в Юности, хотя на мой взгляд место тоже не айс((((
Тоже рассматриваем Юность.. И, вообще, все более менее приличные дома в Роще )
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