Сообщение Pazuzu » Сегодня, 16:05

MarinaV писал(а): На шумозащитный экран мы даже и не рассчитываем.. Это скорее рекламный ход, для привлечения клиентов ) По крайней мере на высоких этажах от него толку точно совсем не будет.. А на нижних там брать вообще смысла нет.. Понимаю , что от поездов ничего не спасет, поэтому хочется реально оценить обстановку и понять, насколько загружена эта ветка , и как часто там ходят поезда и электрички..

Днем вроде примерно каждый час ползут, товарняки в основном на небольшой скорости, электрички реже, каждые 3-4 часа, наверное, ночью не знаю.Возле Юности там райончик довольно трэшовый, одни двух-трёхэтажные хрущобы кругом, радиковские общаги и завод плавленых сыров с его дивной вонью тоже недалеко, мы там тоже рассматривали вариант, погуляли ножками, поняли, что не хотим, чтобы наш ребенок там рос. Ну и супермаркет Дикси под окнами не намного лутше жд-полотна по шуму - разгрузки, фуры пищат, когда задним ходом сдают, вонь выхлопа солярочного. Хотя кому-то возможно понравится именно такой райончик старой застройки, с большим количеством зелени. Ну и в Юности планировки по-веселее, чем на Гагарина, ИМХО, и в целом, конечно, должно быть тише. Главное, чтобы не начали выкупать эти хрущевки под снос и точечную застройку, иначе там будет натурально Шанхай.