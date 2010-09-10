ЖК Алеша от СК Капитал

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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MarinaV
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:19

Re: ЖК Алеша от СК Капитал

Сообщение MarinaV » Сегодня, 11:32

Nikoly писал(а):На мой взгляд огромный минус, что неподалеку переход на железке и все проходящие поезда подают сигнал. Но тем кто хочет остаться в этом районе выбирать не приходиться(((.Мы вот только из-за района покупаем в Юности, хотя на мой взгляд место тоже не айс((((

Тоже рассматриваем Юность.. И, вообще, все более менее приличные дома в Роще )
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Pazuzu
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 18:00

Re: ЖК Алеша от СК Капитал

Сообщение Pazuzu » Сегодня, 16:05

MarinaV писал(а): На шумозащитный экран мы даже и не рассчитываем.. Это скорее рекламный ход, для привлечения клиентов ) По крайней мере на высоких этажах от него толку точно совсем не будет.. А на нижних там брать вообще смысла нет.. Понимаю , что от поездов ничего не спасет, поэтому хочется реально оценить обстановку и понять, насколько загружена эта ветка , и как часто там ходят поезда и электрички..


Днем вроде примерно каждый час ползут, товарняки в основном на небольшой скорости, электрички реже, каждые 3-4 часа, наверное, ночью не знаю.

Возле Юности там райончик довольно трэшовый, одни двух-трёхэтажные хрущобы кругом, радиковские общаги и завод плавленых сыров с его дивной вонью тоже недалеко, мы там тоже рассматривали вариант, погуляли ножками, поняли, что не хотим, чтобы наш ребенок там рос. Ну и супермаркет Дикси под окнами не намного лутше жд-полотна по шуму - разгрузки, фуры пищат, когда задним ходом сдают, вонь выхлопа солярочного. Хотя кому-то возможно понравится именно такой райончик старой застройки, с большим количеством зелени. Ну и в Юности планировки по-веселее, чем на Гагарина, ИМХО, и в целом, конечно, должно быть тише. Главное, чтобы не начали выкупать эти хрущевки под снос и точечную застройку, иначе там будет натурально Шанхай.
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