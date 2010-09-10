Где можно купить саженцы лимона?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
XaMeLeOn
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 00:25

Где можно купить саженцы лимона?

Сообщение XaMeLeOn » 11 мар 2016, 00:30

Подскажите, где продаются саженцы?
Вернуться к началу
parma
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Re: Где можно купить саженцы лимона?

Сообщение parma » 54 минуты назад

Лучший помощник в этом деле - питомник растений, выращенных специалистами https://natalis.ua/plants/listvennye-ku ... ndula.html. Большой ассортимент хвойных и лиственных деревьев, кустарников. Гарантировано получаете закаленные зеленые насаждения, привыкшие к климатическим условиям именно в нашей полосе.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей