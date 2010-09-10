Где можно купить саженцы лимона?
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Где можно купить саженцы лимона?
Подскажите, где продаются саженцы?
Re: Где можно купить саженцы лимона?
Лучший помощник в этом деле - питомник растений, выращенных специалистами https://natalis.ua/plants/listvennye-ku ... ndula.html. Большой ассортимент хвойных и лиственных деревьев, кустарников. Гарантировано получаете закаленные зеленые насаждения, привыкшие к климатическим условиям именно в нашей полосе.
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