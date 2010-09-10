Компания Орифлейм приглашает к сотрудничеству!

Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.

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Svetlana2016
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 17:07

Компания Орифлейм приглашает к сотрудничеству!

Сообщение Svetlana2016 » 11 мар 2016, 17:28

Компания Орифлейм набирает сотрудников для работы по средствам сети Интернет. Никакого распространения и беготни с каталогам. Вся работа ведётся только в интернете. БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ! Частичная или полная занятость. Образование любое. Хорошее владение ПК приветствуется. З.П. от 30 000 р. Писать на почту karpenya88@mail.ru Отвечу на все интересующие вас вопросы.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11149
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Компания Орифлейм приглашает к сотрудничеству!

Сообщение UNCLE1911 » 11 мар 2016, 22:39

Трудоустройство в соответствии с Кзотом? Я хочу 30 тыров.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Svetlana2016
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 17:07

Re: Компания Орифлейм приглашает к сотрудничеству!

Сообщение Svetlana2016 » 12 мар 2016, 11:58

Трудоустройство официальное, после того, как выходите на стабильную заработную плату открывается ИП
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11149
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Компания Орифлейм приглашает к сотрудничеству!

Сообщение UNCLE1911 » 12 мар 2016, 12:07

А, понятно.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Gerasim
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 май 2016, 16:40
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Re: Компания Орифлейм приглашает к сотрудничеству!

Сообщение Gerasim » 09 май 2016, 16:43

В орифлейме работаю уже 4 месяца, всё нравится
https://mynetmoney.ru
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11149
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Компания Орифлейм приглашает к сотрудничеству!

Сообщение UNCLE1911 » 09 май 2016, 18:31

Герасим на всё
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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DartMebius
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 06:12

Re: Компания Орифлейм приглашает к сотрудничеству!

Сообщение DartMebius » 12 май 2016, 06:21

Svetlana2016 писал(а):Трудоустройство официальное

Вас спросили не об официальности, а об отсутствии нарушений ТК (и, полагаю, НК) с Вашей стороны. Судя по тому, как Вы ловко ушли от ответа, что-то здесь у Вас не так.
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Rewelsardere
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 48 минут назад

Re: Компания Орифлейм приглашает к сотрудничеству!

Сообщение Rewelsardere » 41 минуту назад

Я вот здесь http://webrabota77.ru/kak-zarabotat-v-internete-s-oriflejm/ прочитала, что бы заработать в Орифлейм нужно приглашать много партнёров, знакомых, друзей и так далее. А вот интересно, а через интернет совершенно посторонних людей приглашать в Орифлейм можно?
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