Компания Орифлейм приглашает к сотрудничеству!
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8 сообщений • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 17:07
Компания Орифлейм приглашает к сотрудничеству!
Компания Орифлейм набирает сотрудников для работы по средствам сети Интернет. Никакого распространения и беготни с каталогам. Вся работа ведётся только в интернете. БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ! Частичная или полная занятость. Образование любое. Хорошее владение ПК приветствуется. З.П. от 30 000 р. Писать на почту karpenya88@mail.ru Отвечу на все интересующие вас вопросы.
Re: Компания Орифлейм приглашает к сотрудничеству!
Трудоустройство в соответствии с Кзотом? Я хочу 30 тыров.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 17:07
Re: Компания Орифлейм приглашает к сотрудничеству!
Трудоустройство официальное, после того, как выходите на стабильную заработную плату открывается ИП
Re: Компания Орифлейм приглашает к сотрудничеству!
А, понятно.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Компания Орифлейм приглашает к сотрудничеству!
В орифлейме работаю уже 4 месяца, всё нравится
https://mynetmoney.ru
Re: Компания Орифлейм приглашает к сотрудничеству!
Герасим на всё
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 30 окт 2012, 06:12
Re: Компания Орифлейм приглашает к сотрудничеству!
Svetlana2016 писал(а):Трудоустройство официальное
Вас спросили не об официальности, а об отсутствии нарушений ТК (и, полагаю, НК) с Вашей стороны. Судя по тому, как Вы ловко ушли от ответа, что-то здесь у Вас не так.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 48 минут назад
Re: Компания Орифлейм приглашает к сотрудничеству!
Я вот здесь http://webrabota77.ru/kak-zarabotat-v-internete-s-oriflejm/ прочитала, что бы заработать в Орифлейм нужно приглашать много партнёров, знакомых, друзей и так далее. А вот интересно, а через интернет совершенно посторонних людей приглашать в Орифлейм можно?
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