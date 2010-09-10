Сообщение DartMebius » 12 май 2016, 06:21

Svetlana2016 писал(а): Трудоустройство официальное

Вас спросили не об официальности, а об отсутствии нарушений ТК (и, полагаю, НК) с Вашей стороны. Судя по тому, как Вы ловко ушли от ответа, что-то здесь у Вас не так.