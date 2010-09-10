Обучение игре на гитаре, электрогитаре.
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Обучение игре на гитаре, электрогитаре.
*** ОБУЧЕНИЕ НА ГИТАРЕ, ЭЛ. ГИТАРЕ***_
(а так же, необходимые, основы на бас-гитаре )
1.постановка рук
2.звукоизвлечение
3.чистота игры
(синхронизирование рук - звучит ТОЛЬКО ТО, ЧТО ИГРАЕШЬ!)
4.основы ритма
5.техника игры
(бэнды, вибрато, слайды, «двуручная техника» (тэппинг), «одноручная техника» (лигатто), глушение, пентатоники, арпеджио, «прямые» и «ломанные» пассажи)
6.диатонические лады – базовая теория музыки
(гаммы и аккордовая последовательность к ним)
7.«видение грифа» (игра по всему грифу, и понимание того, что играешь в этот момент)
8.параллельные тональности, элементарные вводные аккорды и разрешения.
9.СОЛЬФЕДЖИО! (основа развития музыкальности!)
10. некоторые идеи аранжировки
(ГРУВЫ, РИФФЫ, РИТМИЧЕСКИЕ аранжировки барабаны+ бас )
Эд Панферов (гитарист "ФИЕСТО") https://vk.com/id25140444
+7 91О 5О8О72В
(а так же, необходимые, основы на бас-гитаре )
1.постановка рук
2.звукоизвлечение
3.чистота игры
(синхронизирование рук - звучит ТОЛЬКО ТО, ЧТО ИГРАЕШЬ!)
4.основы ритма
5.техника игры
(бэнды, вибрато, слайды, «двуручная техника» (тэппинг), «одноручная техника» (лигатто), глушение, пентатоники, арпеджио, «прямые» и «ломанные» пассажи)
6.диатонические лады – базовая теория музыки
(гаммы и аккордовая последовательность к ним)
7.«видение грифа» (игра по всему грифу, и понимание того, что играешь в этот момент)
8.параллельные тональности, элементарные вводные аккорды и разрешения.
9.СОЛЬФЕДЖИО! (основа развития музыкальности!)
10. некоторые идеи аранжировки
(ГРУВЫ, РИФФЫ, РИТМИЧЕСКИЕ аранжировки барабаны+ бас )
Эд Панферов (гитарист "ФИЕСТО") https://vk.com/id25140444
+7 91О 5О8О72В
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Вчера, 13:43
Обучение игре на гитаре электрогитаре
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2 сообщения • Страница 1 из 1
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