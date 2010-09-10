Обучение игре на гитаре, электрогитаре.

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Avrely
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 24 янв 2010, 22:24

Обучение игре на гитаре, электрогитаре.

Сообщение Avrely » 14 мар 2016, 22:51

*** ОБУЧЕНИЕ НА ГИТАРЕ, ЭЛ. ГИТАРЕ***_
(а так же, необходимые, основы на бас-гитаре )

1.постановка рук
2.звукоизвлечение
3.чистота игры
(синхронизирование рук - звучит ТОЛЬКО ТО, ЧТО ИГРАЕШЬ!)
4.основы ритма
5.техника игры
(бэнды, вибрато, слайды, «двуручная техника» (тэппинг), «одноручная техника» (лигатто), глушение, пентатоники, арпеджио, «прямые» и «ломанные» пассажи)
6.диатонические лады – базовая теория музыки
(гаммы и аккордовая последовательность к ним)
7.«видение грифа» (игра по всему грифу, и понимание того, что играешь в этот момент)
8.параллельные тональности, элементарные вводные аккорды и разрешения.
9.СОЛЬФЕДЖИО! (основа развития музыкальности!)
10. некоторые идеи аранжировки
(ГРУВЫ, РИФФЫ, РИТМИЧЕСКИЕ аранжировки барабаны+ бас )

Эд Панферов (гитарист "ФИЕСТО") https://vk.com/id25140444
+7 91О 5О8О72В
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Robertoderse
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 13:43

Обучение игре на гитаре электрогитаре

Сообщение Robertoderse » Сегодня, 11:00

At all personal send today?
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