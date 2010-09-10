Сообщение раф » 16 мар 2016, 12:08

Экономика нашей страны настолько удивительна и парадоксальна, что порой не поддаётся здравой логике. Нам говорят, рубль падает из-за того, что падает нефть. Но так ли это на самом деле? Я задумался над этим тогда, когда понял, что нахожусь «в стране дураков» на том самом «поле чудес». Приведу несколько математических и логических расчётов, которые в свою очередь, так или иначе отрицают зависимость нашей экономики от цены на нефть, или, по крайней мере, ставят эту зависимость под вопросом. Возьмём статистику с 2000-годов включительно. Начиная с 2000 по 2004г.г. мы видим следующую картину. Нефть в эти годы в пределах 30 долларов за баррель, рубль то же в пределах 30 за доллар. В 2005г.—нефть 54, рубль—28. Т.е. нефть подорожала почти в 2 раза, а рубль остался практически на том уровне. Где логика? Более того, в последующие годы нефть стремительно набирает рост, а рубль как был в пределах 30-и за доллар, так и остался. С 2011г. и почти до 2014г. включительно среднегодовая цена на нефть достигает 100 долларов и более за баррель. Но рубль опять остаётся на прежнем уровне! Парадокс. Ведь он должен был стоить в пределах 10-и за доллар. Возможно, что государство откладывало «излишки» в «кубышку». Но тогда к чему все разговоры про то, что наш рубль зависит от цены на нефть, если есть силы, которые влияют на рубль и сдерживают его рост. Получается, что в то время, когда доллар должен был стоить 10 рублей, зависимости рубля от нефти как будто бы не было. А сегодня нам говорят, что мы очень сильно зависим от нефти. Где логика? Сегодня рубль упал по отношению к доллару в 2,5 раза. Нам говорят, ничего удивительного, ведь нефть упала в 3 раза. Как будто вся наша экономика зависит от нефти. Да, есть факторы, влияющие на рубль, такие как спрос населения на валюту и т.д. и т.п. Но не настолько. Ведь по сути, если взять ту же статистику, с учётом цены на нефть в 2004г. в 38 долларов за баррель, сегодняшняя цена доллара должна быть в пределах 28-и рублей. Возможно, что рубль ежегодно обесценивается, но доллар также подвержен инфляции. Все эти расчёты ставят под сомнение то, что наша экономика действительно сильно зависит от цены на нефть, а это значит, что в стране есть силы, которые так или иначе заинтересованы в слабом рубле. Т.е. кому-то, проще говоря, это выгодно. Теперь представим, кому это выгодно. Тем, кто отправляет товар за границу, т.е. экспортёрам. Ведь в рублях получается много. Представьте, раньше нефть продавали по 100 долларов за баррель—получали 3000 рублей за бочку. Сегодня продают по 40, а получают не 1200, а 2800 рублей. Получается в рублях навёрстывается. За последние 2 года рубль стал самой падающей валютой в мире, а нам говорят, что у нас всё под контролем. Такие методы «оживления» экономики ведут, напротив, к её дестабилизации. Экономические рычаги находятся у слуг народа. У тех, кого выбрал наш народ. Но, к сожалению, от такой экономики в проигрыше остаётся сам народ, когда покупает своё же достояние втридорога—бензин, лес, газ, зерно и т.д. В то время, когда наша страна, с населением всего 2 % от населения Земли, является самой богатейшей страной в мире по полезным ископаемым. П.с. Интересный пример. Саудовская Аравия зависит от нефти больше, чем наша страна, но курс их валюты никак не изменился (3.75 за доллар).