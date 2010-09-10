занимательная российская экономика.
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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15 сообщений • Страница 1 из 1
занимательная российская экономика.
Экономика нашей страны настолько удивительна и парадоксальна, что порой не поддаётся здравой логике. Нам говорят, рубль падает из-за того, что падает нефть. Но так ли это на самом деле? Я задумался над этим тогда, когда понял, что нахожусь «в стране дураков» на том самом «поле чудес». Приведу несколько математических и логических расчётов, которые в свою очередь, так или иначе отрицают зависимость нашей экономики от цены на нефть, или, по крайней мере, ставят эту зависимость под вопросом. Возьмём статистику с 2000-годов включительно. Начиная с 2000 по 2004г.г. мы видим следующую картину. Нефть в эти годы в пределах 30 долларов за баррель, рубль то же в пределах 30 за доллар. В 2005г.—нефть 54, рубль—28. Т.е. нефть подорожала почти в 2 раза, а рубль остался практически на том уровне. Где логика? Более того, в последующие годы нефть стремительно набирает рост, а рубль как был в пределах 30-и за доллар, так и остался. С 2011г. и почти до 2014г. включительно среднегодовая цена на нефть достигает 100 долларов и более за баррель. Но рубль опять остаётся на прежнем уровне! Парадокс. Ведь он должен был стоить в пределах 10-и за доллар. Возможно, что государство откладывало «излишки» в «кубышку». Но тогда к чему все разговоры про то, что наш рубль зависит от цены на нефть, если есть силы, которые влияют на рубль и сдерживают его рост. Получается, что в то время, когда доллар должен был стоить 10 рублей, зависимости рубля от нефти как будто бы не было. А сегодня нам говорят, что мы очень сильно зависим от нефти. Где логика? Сегодня рубль упал по отношению к доллару в 2,5 раза. Нам говорят, ничего удивительного, ведь нефть упала в 3 раза. Как будто вся наша экономика зависит от нефти. Да, есть факторы, влияющие на рубль, такие как спрос населения на валюту и т.д. и т.п. Но не настолько. Ведь по сути, если взять ту же статистику, с учётом цены на нефть в 2004г. в 38 долларов за баррель, сегодняшняя цена доллара должна быть в пределах 28-и рублей. Возможно, что рубль ежегодно обесценивается, но доллар также подвержен инфляции. Все эти расчёты ставят под сомнение то, что наша экономика действительно сильно зависит от цены на нефть, а это значит, что в стране есть силы, которые так или иначе заинтересованы в слабом рубле. Т.е. кому-то, проще говоря, это выгодно. Теперь представим, кому это выгодно. Тем, кто отправляет товар за границу, т.е. экспортёрам. Ведь в рублях получается много. Представьте, раньше нефть продавали по 100 долларов за баррель—получали 3000 рублей за бочку. Сегодня продают по 40, а получают не 1200, а 2800 рублей. Получается в рублях навёрстывается. За последние 2 года рубль стал самой падающей валютой в мире, а нам говорят, что у нас всё под контролем. Такие методы «оживления» экономики ведут, напротив, к её дестабилизации. Экономические рычаги находятся у слуг народа. У тех, кого выбрал наш народ. Но, к сожалению, от такой экономики в проигрыше остаётся сам народ, когда покупает своё же достояние втридорога—бензин, лес, газ, зерно и т.д. В то время, когда наша страна, с населением всего 2 % от населения Земли, является самой богатейшей страной в мире по полезным ископаемым. П.с. Интересный пример. Саудовская Аравия зависит от нефти больше, чем наша страна, но курс их валюты никак не изменился (3.75 за доллар).
Re: занимательная российская экономика.
Скока буковок написал. Заказ получил перед выборами, задумчивый ты наш?
Re: занимательная российская экономика.
раф
Вы что с Луны спустились? Экономика в России всегда была занимательной и состояла из реальной,теневой и офисной- виртуальной. Примерно от 60 до 70% - реальная,25-30% теневая часть, остальное виртуальная.
Одни зарабатывают доллары,другие их тратят. И раф покупает товар за рубежом, не зарабатывая доллары. Тратит незаработанные на машину, на закупку новой партии,на мобильник,на ПК,с помощью которого он пост поставил.
Теневая часть- хитрая штука. Мини ЛВЗ мощность 7000 бутылок водки паленой в сутки + акцизные фальшивые марки минус не оплаченные налоги и акцизы. Фабрики шьют куртки с помощью гастербайтеров на арендованной площади.
Многие ЛВЗ работают на чистую прибыль - третья смена. Спирт купить не проблема.
Президент дал поручение о внесении изменений в УК РФ и переноса преступлений экономического характера в КоАП.
Российское население за 2015г потратила на 250 млрд руб больше,чем заработало.
Вы что с Луны спустились? Экономика в России всегда была занимательной и состояла из реальной,теневой и офисной- виртуальной. Примерно от 60 до 70% - реальная,25-30% теневая часть, остальное виртуальная.
Одни зарабатывают доллары,другие их тратят. И раф покупает товар за рубежом, не зарабатывая доллары. Тратит незаработанные на машину, на закупку новой партии,на мобильник,на ПК,с помощью которого он пост поставил.
Теневая часть- хитрая штука. Мини ЛВЗ мощность 7000 бутылок водки паленой в сутки + акцизные фальшивые марки минус не оплаченные налоги и акцизы. Фабрики шьют куртки с помощью гастербайтеров на арендованной площади.
Многие ЛВЗ работают на чистую прибыль - третья смена. Спирт купить не проблема.
Президент дал поручение о внесении изменений в УК РФ и переноса преступлений экономического характера в КоАП.
Российское население за 2015г потратила на 250 млрд руб больше,чем заработало.
Re: занимательная российская экономика.
Все равно при этом Путин то кристально чист и пусть правит еще 12 лет?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: занимательная российская экономика.
А сколько будет побираться губер,чтобы избрали второй срок?
Пора,чтобы у рязанцев расходы были не больше доходов. Желаю успеха.
Пора,чтобы у рязанцев расходы были не больше доходов. Желаю успеха.
Re: занимательная российская экономика.
А чегой то нам прижиматься, старый вертолетный спекулянт? Продай свою иаскопскую квартирку и поезжай в Кадомский район, умник. Пора, желаю успеха.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28
Re: занимательная российская экономика.
ivanes писал(а):раф
Российское население за 2015г потратила на 250 млрд руб больше,чем заработало.
Вполне возможно. Достали из кубышек 3.5 млрд баксов. По 2.5 штуки на рыло за год.
Путин дотирует белорусов по 7-10 млрд зелени в год. Это на 10 миллионов бульбашей по 700-1000 баксов на рыло.
Re: занимательная российская экономика.
Пока скупка долларов превышает объем продаж 13,5 млрд$ вывезено из России.
Сколько федеральный бюджет финансирует рязанцев при скидкам по ставке по ипотеке,автокредиту, дотаций в бюджет области? Сельхозпроизводителю,на развязки,родильные дома-перинатальные центры,обходные дороги% Не считайте. Примерно 5 млрд руб ежегодно. Сколько бюджет должен федеральному бюджеты по кредитам? Откройте бюджет -2016 области- все станет ясно. Сколько бензина белорусского сжигают россияне?
Кубышка населения пока за 2015г выросло с 21 трлн до 23 трлн руб.
Вот 15 млн россиян трудоспособного возраста не являются налогоплательщиками- черная зарплата и ПФР недополучает примерно 580 млрд руб в год. Минтруда сообщает эту цифру.
У России нет экономики,но есть потребление продукта чужого труда. Не буду перечислять эти группы товаров. Их очень много.
Сколько федеральный бюджет финансирует рязанцев при скидкам по ставке по ипотеке,автокредиту, дотаций в бюджет области? Сельхозпроизводителю,на развязки,родильные дома-перинатальные центры,обходные дороги% Не считайте. Примерно 5 млрд руб ежегодно. Сколько бюджет должен федеральному бюджеты по кредитам? Откройте бюджет -2016 области- все станет ясно. Сколько бензина белорусского сжигают россияне?
Кубышка населения пока за 2015г выросло с 21 трлн до 23 трлн руб.
Вот 15 млн россиян трудоспособного возраста не являются налогоплательщиками- черная зарплата и ПФР недополучает примерно 580 млрд руб в год. Минтруда сообщает эту цифру.
У России нет экономики,но есть потребление продукта чужого труда. Не буду перечислять эти группы товаров. Их очень много.
Re: занимательная российская экономика.
"В прошлом году (2015) мы легализовали порядка 2 миллионов человек в качестве трудовых отношений. Это нам дало порядка 5 миллиардов дополнительных доходов в бюджет Пенсионного фонда", — сказал министр.
"Если считать подоходный налог, трудно оценивать. Если считать страховые взносы, то это около 500 миллиардов рублей. Это огромные резервы для того, чтобы пополнить страховые системы, налоговые системы", — заявил Топилин на вопрос, сколько денег уходит мимо казны из-за "серой" экономики.
РИА Новости http://ria.ru/society/20160226/13808419 ... z48ivkC5HF
Занимательная российская экономика!
"Если считать подоходный налог, трудно оценивать. Если считать страховые взносы, то это около 500 миллиардов рублей. Это огромные резервы для того, чтобы пополнить страховые системы, налоговые системы", — заявил Топилин на вопрос, сколько денег уходит мимо казны из-за "серой" экономики.
РИА Новости http://ria.ru/society/20160226/13808419 ... z48ivkC5HF
Занимательная российская экономика!
Re: занимательная российская экономика.
Старпер, ты даже копипастишь секось-накось. Почитай внимательно и вдумайся, как ты перебуробил смысл слов топилина.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: занимательная российская экономика.
Слабый рубль выгоден нашей промышленности, тогда почему американской выгоден сильный?
Re: занимательная российская экономика.
Копейка рубль бережет.
Но ЦБ отменил хождение копейки и рубль упал.
Хотят ввести платежи работникам с черной оплатой труда.20 тыс в год и получаешь полис ОМС. Социальную пенсию надо исчислять от стажа работы и суммы взносов в ПФР.
Физрук Минтруда назвал цифру занятых в теневой экономике России- 15 млн чел и до 35% от Валового продукта в тени. Около 10 трлн руб. Занимательная экономика.
Но ЦБ отменил хождение копейки и рубль упал.
Хотят ввести платежи работникам с черной оплатой труда.20 тыс в год и получаешь полис ОМС. Социальную пенсию надо исчислять от стажа работы и суммы взносов в ПФР.
Физрук Минтруда назвал цифру занятых в теневой экономике России- 15 млн чел и до 35% от Валового продукта в тени. Около 10 трлн руб. Занимательная экономика.
Re: занимательная российская экономика.
КТО УЙДЕТ НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО
Перечень профессий
1.Трактористы-машинисты в 50 лет при стаже страховом не менее 20лет и на данных работах 15лет
2. Работники,связанные с управлением полетами воздушных судов М при возрасте55 лет,Ж-50лет Стаж на данной работе должен быть у М=12,5лет,у Ж=10 лет
3. Работники.связанные с ФСИН в 55 лет при стаже=15лет,у Ж в 50лет при стаже=10лет
Женщины,родившие 5 и более детей и воспитавшие их до 8 лет выходят на пенсию в 50 лет при страховом стаже 15лет
4.граждане,проработавшие в районах Крайнего Севера 15лет или 20лет в приравненных к ним местностям.М в 55 лет,Ж в 50 лет
5.Работники,занятые на подземных работах,на работах с вредными условиями труда
(список №1)
6.Работники,занятые педагогической деятельностью при стаже работы 25лет вне зависимости от возраста,т.е. в 46-47лет от роду
Перечень профессий
1.Трактористы-машинисты в 50 лет при стаже страховом не менее 20лет и на данных работах 15лет
2. Работники,связанные с управлением полетами воздушных судов М при возрасте55 лет,Ж-50лет Стаж на данной работе должен быть у М=12,5лет,у Ж=10 лет
3. Работники.связанные с ФСИН в 55 лет при стаже=15лет,у Ж в 50лет при стаже=10лет
Женщины,родившие 5 и более детей и воспитавшие их до 8 лет выходят на пенсию в 50 лет при страховом стаже 15лет
4.граждане,проработавшие в районах Крайнего Севера 15лет или 20лет в приравненных к ним местностям.М в 55 лет,Ж в 50 лет
5.Работники,занятые на подземных работах,на работах с вредными условиями труда
(список №1)
6.Работники,занятые педагогической деятельностью при стаже работы 25лет вне зависимости от возраста,т.е. в 46-47лет от роду
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