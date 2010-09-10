занимательная российская экономика.
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
13 сообщений • Страница 1 из 1
Re: занимательная российская экономика.
Скока буковок написал. Заказ получил перед выборами, задумчивый ты наш?
Re: занимательная российская экономика.
раф
Вы что с Луны спустились? Экономика в России всегда была занимательной и состояла из реальной,теневой и офисной- виртуальной. Примерно от 60 до 70% - реальная,25-30% теневая часть, остальное виртуальная.
Одни зарабатывают доллары,другие их тратят. И раф покупает товар за рубежом, не зарабатывая доллары. Тратит незаработанные на машину, на закупку новой партии,на мобильник,на ПК,с помощью которого он пост поставил.
Теневая часть- хитрая штука. Мини ЛВЗ мощность 7000 бутылок водки паленой в сутки + акцизные фальшивые марки минус не оплаченные налоги и акцизы. Фабрики шьют куртки с помощью гастербайтеров на арендованной площади.
Многие ЛВЗ работают на чистую прибыль - третья смена. Спирт купить не проблема.
Президент дал поручение о внесении изменений в УК РФ и переноса преступлений экономического характера в КоАП.
Российское население за 2015г потратила на 250 млрд руб больше,чем заработало.
Вы что с Луны спустились? Экономика в России всегда была занимательной и состояла из реальной,теневой и офисной- виртуальной. Примерно от 60 до 70% - реальная,25-30% теневая часть, остальное виртуальная.
Одни зарабатывают доллары,другие их тратят. И раф покупает товар за рубежом, не зарабатывая доллары. Тратит незаработанные на машину, на закупку новой партии,на мобильник,на ПК,с помощью которого он пост поставил.
Теневая часть- хитрая штука. Мини ЛВЗ мощность 7000 бутылок водки паленой в сутки + акцизные фальшивые марки минус не оплаченные налоги и акцизы. Фабрики шьют куртки с помощью гастербайтеров на арендованной площади.
Многие ЛВЗ работают на чистую прибыль - третья смена. Спирт купить не проблема.
Президент дал поручение о внесении изменений в УК РФ и переноса преступлений экономического характера в КоАП.
Российское население за 2015г потратила на 250 млрд руб больше,чем заработало.
Re: занимательная российская экономика.
Все равно при этом Путин то кристально чист и пусть правит еще 12 лет?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: занимательная российская экономика.
А сколько будет побираться губер,чтобы избрали второй срок?
Пора,чтобы у рязанцев расходы были не больше доходов. Желаю успеха.
Пора,чтобы у рязанцев расходы были не больше доходов. Желаю успеха.
Re: занимательная российская экономика.
А чегой то нам прижиматься, старый вертолетный спекулянт? Продай свою иаскопскую квартирку и поезжай в Кадомский район, умник. Пора, желаю успеха.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28
Re: занимательная российская экономика.
ivanes писал(а):раф
Российское население за 2015г потратила на 250 млрд руб больше,чем заработало.
Вполне возможно. Достали из кубышек 3.5 млрд баксов. По 2.5 штуки на рыло за год.
Путин дотирует белорусов по 7-10 млрд зелени в год. Это на 10 миллионов бульбашей по 700-1000 баксов на рыло.
Re: занимательная российская экономика.
Пока скупка долларов превышает объем продаж 13,5 млрд$ вывезено из России.
Сколько федеральный бюджет финансирует рязанцев при скидкам по ставке по ипотеке,автокредиту, дотаций в бюджет области? Сельхозпроизводителю,на развязки,родильные дома-перинатальные центры,обходные дороги% Не считайте. Примерно 5 млрд руб ежегодно. Сколько бюджет должен федеральному бюджеты по кредитам? Откройте бюджет -2016 области- все станет ясно. Сколько бензина белорусского сжигают россияне?
Кубышка населения пока за 2015г выросло с 21 трлн до 23 трлн руб.
Вот 15 млн россиян трудоспособного возраста не являются налогоплательщиками- черная зарплата и ПФР недополучает примерно 580 млрд руб в год. Минтруда сообщает эту цифру.
У России нет экономики,но есть потребление продукта чужого труда. Не буду перечислять эти группы товаров. Их очень много.
Сколько федеральный бюджет финансирует рязанцев при скидкам по ставке по ипотеке,автокредиту, дотаций в бюджет области? Сельхозпроизводителю,на развязки,родильные дома-перинатальные центры,обходные дороги% Не считайте. Примерно 5 млрд руб ежегодно. Сколько бюджет должен федеральному бюджеты по кредитам? Откройте бюджет -2016 области- все станет ясно. Сколько бензина белорусского сжигают россияне?
Кубышка населения пока за 2015г выросло с 21 трлн до 23 трлн руб.
Вот 15 млн россиян трудоспособного возраста не являются налогоплательщиками- черная зарплата и ПФР недополучает примерно 580 млрд руб в год. Минтруда сообщает эту цифру.
У России нет экономики,но есть потребление продукта чужого труда. Не буду перечислять эти группы товаров. Их очень много.
Re: занимательная российская экономика.
"В прошлом году (2015) мы легализовали порядка 2 миллионов человек в качестве трудовых отношений. Это нам дало порядка 5 миллиардов дополнительных доходов в бюджет Пенсионного фонда", — сказал министр.
"Если считать подоходный налог, трудно оценивать. Если считать страховые взносы, то это около 500 миллиардов рублей. Это огромные резервы для того, чтобы пополнить страховые системы, налоговые системы", — заявил Топилин на вопрос, сколько денег уходит мимо казны из-за "серой" экономики.
РИА Новости http://ria.ru/society/20160226/13808419 ... z48ivkC5HF
Занимательная российская экономика!
"Если считать подоходный налог, трудно оценивать. Если считать страховые взносы, то это около 500 миллиардов рублей. Это огромные резервы для того, чтобы пополнить страховые системы, налоговые системы", — заявил Топилин на вопрос, сколько денег уходит мимо казны из-за "серой" экономики.
РИА Новости http://ria.ru/society/20160226/13808419 ... z48ivkC5HF
Занимательная российская экономика!
Re: занимательная российская экономика.
Старпер, ты даже копипастишь секось-накось. Почитай внимательно и вдумайся, как ты перебуробил смысл слов топилина.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: занимательная российская экономика.
Слабый рубль выгоден нашей промышленности, тогда почему американской выгоден сильный?
Re: занимательная российская экономика.
Копейка рубль бережет.
Но ЦБ отменил хождение копейки и рубль упал.
Хотят ввести платежи работникам с черной оплатой труда.20 тыс в год и получаешь полис ОМС. Социальную пенсию надо исчислять от стажа работы и суммы взносов в ПФР.
Физрук Минтруда назвал цифру занятых в теневой экономике России- 15 млн чел и до 35% от Валового продукта в тени. Около 10 трлн руб. Занимательная экономика.
Но ЦБ отменил хождение копейки и рубль упал.
Хотят ввести платежи работникам с черной оплатой труда.20 тыс в год и получаешь полис ОМС. Социальную пенсию надо исчислять от стажа работы и суммы взносов в ПФР.
Физрук Минтруда назвал цифру занятых в теневой экономике России- 15 млн чел и до 35% от Валового продукта в тени. Около 10 трлн руб. Занимательная экономика.
Re: занимательная российская экономика.
КТО УЙДЕТ НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО
Перечень профессий
1.Трактористы-машинисты в 50 лет при стаже страховом не менее 20лет и на данных работах 15лет
2. Работники,связанные с управлением полетами воздушных судов М при возрасте55 лет,Ж-50лет Стаж на данной работе должен быть у М=12,5лет,у Ж=10 лет
3. Работники.связанные с ФСИН в 55 лет при стаже=15лет,у Ж в 50лет при стаже=10лет
Женщины,родившие 5 и более детей и воспитавшие их до 8 лет выходят на пенсию в 50 лет при страховом стаже 15лет
4.граждане,проработавшие в районах Крайнего Севера 15лет или 20лет в приравненных к ним местностям.М в 55 лет,Ж в 50 лет
5.Работники,занятые на подземных работах,на работах с вредными условиями труда
(список №1)
6.Работники,занятые педагогической деятельностью при стаже работы 25лет вне зависимости от возраста,т.е. в 46-47лет от роду
Перечень профессий
1.Трактористы-машинисты в 50 лет при стаже страховом не менее 20лет и на данных работах 15лет
2. Работники,связанные с управлением полетами воздушных судов М при возрасте55 лет,Ж-50лет Стаж на данной работе должен быть у М=12,5лет,у Ж=10 лет
3. Работники.связанные с ФСИН в 55 лет при стаже=15лет,у Ж в 50лет при стаже=10лет
Женщины,родившие 5 и более детей и воспитавшие их до 8 лет выходят на пенсию в 50 лет при страховом стаже 15лет
4.граждане,проработавшие в районах Крайнего Севера 15лет или 20лет в приравненных к ним местностям.М в 55 лет,Ж в 50 лет
5.Работники,занятые на подземных работах,на работах с вредными условиями труда
(список №1)
6.Работники,занятые педагогической деятельностью при стаже работы 25лет вне зависимости от возраста,т.е. в 46-47лет от роду
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 04 авг 2017, 13:48
Займы онлайн на карту маэстро быстро
Онлайн займы на карту мгновенно не выходя из дома Срочно круглосуточно без отказа
Займы онлайн на карту маэстро быстро
Онлайн оформление на сайте ==> onezaym ru
Займы онлайн на карту маэстро быстро
Онлайн оформление на сайте ==> onezaym ru
13 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя