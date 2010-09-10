Сообщение ivanes » 27 окт 2016, 15:44

КТО УЙДЕТ НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО

Перечень профессий

1.Трактористы-машинисты в 50 лет при стаже страховом не менее 20лет и на данных работах 15лет

2. Работники,связанные с управлением полетами воздушных судов М при возрасте55 лет,Ж-50лет Стаж на данной работе должен быть у М=12,5лет,у Ж=10 лет

3. Работники.связанные с ФСИН в 55 лет при стаже=15лет,у Ж в 50лет при стаже=10лет

Женщины,родившие 5 и более детей и воспитавшие их до 8 лет выходят на пенсию в 50 лет при страховом стаже 15лет

4.граждане,проработавшие в районах Крайнего Севера 15лет или 20лет в приравненных к ним местностям.М в 55 лет,Ж в 50 лет

5.Работники,занятые на подземных работах,на работах с вредными условиями труда

(список №1)

6.Работники,занятые педагогической деятельностью при стаже работы 25лет вне зависимости от возраста,т.е. в 46-47лет от роду