Сообщение IronClaw » 10 июл 2016, 00:26

Случайно наткнулся на тему и не удержался чтобы не ответить. Работаю в корпусной мебели достаточно давно. Хочу привести в пример кухню, которую сделал другу буквально месяц назад.Длина кухни ровно 4 метра, проем под холодильник 650мм, высота верхних шкафов 970мм. Корпус из дсп эггер 16мм, фасады из дсп эггер 16мм в кромке 2мм. На деталях корпусов сделаны все необходимые выпилы под трубы и вся присадка (отверстия) на станке с ЧПУ на крупном производстве. Корпуса + фасады обошлись в 18500р. Петли блюм с доводчиком (34 штуки) + сушка для посуды + метабокс блюм с доводчиком над духовкой (на фото не установлен) еще 9500р. Ножки, навески, сборочная фурнитура + еще около 2х тысяч. Столешница была куплена кажется за 6 тысяч в леруа. Цоколь еще не покупали, но на него тысячи 1,5. Итого 37500р. Ну округлим до 40 тысяч. По кухне в начале темы не известно конечно какие фасады, но я с 90% уверенностью уверен, что это пленка. Хорошая пленка от известного в России производителя в закупке стоит 3000р за квадратный метр. В итоге я думаю, что общая наценка на эту кухню в районе 100%. НО... Я отталкиваюсь от тех закупочных цен, с которыми работаю. Какая закупка у людей, которые просчитывали эту кухню можно только гадать. А вообще хочу сказать, что корпусная мебель довольно творческое занятие и грамотных людей в данной сфере в нашем городе не особо много. Хотите заказать кухню - не ленитесь, обойдите несколько фирм, посмотрите, порисуйте, посчитайте, сравните, подумайте.