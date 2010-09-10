Это нормально (кухня)?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Это нормально (кухня)?
Один мой друг хочет узнать, это сейчас нормально, или производители кухонь (читай распиловщики прессованной стружки) немного переоценивают свои услуги? Вот за это(общая длина 3.6 м/п, петли Blum, нижний шкаф с выдвижными полками без доводчиков!, верхний правый с общей распашной дверью с доводчиком Blum, внутри просто полки, расчет без техники, мойки и прочего, только каркас и фасады), производитель хочет 135т.р.
Столешница также прессованная стружка, не камень.
Столешница также прессованная стружка, не камень.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24091
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Это нормально (кухня)?
хочет- нормально, но я бы платить не стала.
а хотеть можно сколько угодно, это жеж дело такое..
а хотеть можно сколько угодно, это жеж дело такое..
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Это нормально (кухня)?
Мебельщики имеют явную тенденцию к переоценке своих услуг. Всем советую делать кухню самим, по прикидкам 40 косарей можно сэкономить довольно легко, немного поднапрягшись в течении одной недели. У нас просто народ богатый, меньше 100 т.р. - нифига не деньги, чё напрягаться.
Скоро буду собирать маленькую кухню 2,2 метра, проверю это утверждение на практике лично.
Скоро буду собирать маленькую кухню 2,2 метра, проверю это утверждение на практике лично.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Это нормально (кухня)?
Колхозник писал(а):Мебельщики имеют явную тенденцию к переоценке своих услуг. Всем советую делать кухню самим, по прикидкам 40 косарей, можно сэкономить довольно легко, немного поднапрягшись в течении одной недели. У нас просто народ богатый, меньше 100 т.р. - нифига не деньги, чё напрягаться.
Скоро буду собирать маленькую кухню 2,2 метра, проверю это утверждение на практике лично.
омд не умеет в сборку кухонь, приходится обращаться к "специалистам"
Re: Это нормально (кухня)?
Никогда тут не писала, но тут меня просто задело, ибо - моё. Вот скажите, где вы находите-то на нашем высококонкурентном рынке, где многие готовы за клиента биться до полного даже ущерба себе, таких производителей? Красная цена такой кухне, если фасады пластиковые - в два раза меньше, а если ЛДСП - так и в 3.
Re: Это нормально (кухня)?
OLA писал(а):Никогда тут не писала, но тут меня просто задело, ибо - моё. Вот скажите, где вы находите-то на нашем высококонкурентном рынке, где многие готовы за клиента биться до полного даже ущерба себе, таких производителей? Красная цена такой кухне, если фасады пластиковые - в два раза меньше, а если ЛДСП - так и в 3.
вас задело, а человек аж ночь не спал) Дело в том, что у этого производителя пару месяцев назад была заказана другая кухня, по цене примерно на 45% дешевле, но там как выяснилось была акция... В "Марии" кстати посчитали по этому же проекту и получилось дешевле. Правда если у них заказывать технику/сантехнику/мойку, то они тупо рубят на 40% больше, чем на яндекс-маркете.
Re: Это нормально (кухня)?
А не судьба технику самим купить? Они, по-вашему, где берут? В тех же магазинах. И кухню лучше не в магазине заказывать, а на производстве, чтобы не переплачивать те же 45%. Ну а кому лень, те вот и платят лишнюю соточку, что ж, лень - дорогое удовольствие))
Re: Это нормально (кухня)?
sddw писал(а):омд не умеет в сборку кухонь, приходится обращаться к "специалистам"
Найди людей попроще - сделают подешевле. Дорогие фирменные кухни в красивых салонах имеет смысл заказывать только если сидишь на откатах в горадминистрации или в уважаемой крупной госкомпании, и 100 косых ваще не деньги.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 20:21
Re: Это нормально (кухня)?
Давно занимаюсь кухнями. Нужно уточнить материал фасадов. Фурнитура дорогая. Входят ли доп. услуги в стоимость?
Недавно 2,5х1,4 угловую, устанавливал из МДФ, с подсветкой и козырьком, с фартуком и гидроплинтусом. Под ключ с установкой вышло 117т.р.
Недавно 2,5х1,4 угловую, устанавливал из МДФ, с подсветкой и козырьком, с фартуком и гидроплинтусом. Под ключ с установкой вышло 117т.р.
Re: Это нормально (кухня)?
Вы так выделили подсветку, козырек и плинтус, будто это пол работы по кухне. А не кусок из МДФ как нашлепка на саморезах с дешевыми и слепыми китайскими глазками, ну да и плинтус гидро теперь называется. При том что это голимая пленка, которая вспучится от постоянно кипящего чайника. Если не трудно озвучте себестоимость шедевра. Ваш заказчик все равно не читает форум). Открывшему тему как совет - обратится естественно в другие канторы коих в нашем городе пруд пруди, думаю много для себя нового узнаете, ну и точно в теме будете и поискать в кругу знакомых людей связанных напрямую с производством мебели и готовых без магазинной наценки но с плюсом для себя на изготовление.
Re: Это нормально (кухня)?
все так, все такMike Fio писал(а):кусок из МДФ как нашлепка на саморезах с дешевыми и слепыми китайскими глазками, ну да и плинтус гидро теперь называется. При том что это голимая пленка, которая вспучится от постоянно кипящего чайника.
фартук надеюсь из плитки клали? или из оргалита в цвет кухни? и что такое гидроплинтус?Вячеслав72 писал(а):с фартуком и гидроплинтусом.
- Citrus
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 503
- Зарегистрирован: 03 дек 2009, 00:40
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Это нормально (кухня)?
Не проще ли и дешевле в Мерлене собрать кухню из модулей? Там такие красивые и недорогие продаются из той же прессованой стружки, но за все про все около 20-30 т.р. выходит, если не меньше. Как начну кухню делать - скорее всего, там и буду брать. Еще на Циолковского видела мебельный магазин - там симпатичная кухонька тоже за 20 т.р. Если побольше модулей взять - будет подороже, но везде в среднем приличные в пределах 50 т.р., но никак не за сотню, как у этих мастеров.
Детский и семейный фотограф | vk.com/club47224335
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 20:21
Re: Это нормально (кухня)?
В Мерлене, отнюдь, кухни выходят дороже, чем у нормальных производителей, хотя ужасного качества, шкафчики не стандартного (уменьшенного) размера, в стоимость не входит ни чего, кроме самих шкафчиков (даже без ручек!!!).
За 20-30 т.р. (3,6м) можно сделать кухню из картона (б/у) или напечатать эскиз на цветном банере и повесить на стену. За 50 т.р. можно купить только напиленные короба от этой кухни по дилерской цене.
По вопросам мебели (любой) могу проконсультировать. В силу работы, знаю очень много производителей мебели Рязани и России, кто что пилит и шьет!!!!!!!!!!
По кухне за 117 т.р. (доп. работы):
1.разводка электоропроводки
2.установка и подключение встроенной техники
3.монтаж воздуховода
4.установка мойки, смесителя, сифона+гермитизация
5.установка системы рэйлингов
6.уборка
Себестоимость кухни 89 т.р. самовывоз со склада в разобранном виде с фасадами МДФ-пленка 1 категории+радиусные фасады.
По гидроплинтусу: "голимая плёнка" как раз всё ещё продаётся в Мерлене. Я ставлю гидроплинтуса Rehau или Вадек.
За 20-30 т.р. (3,6м) можно сделать кухню из картона (б/у) или напечатать эскиз на цветном банере и повесить на стену. За 50 т.р. можно купить только напиленные короба от этой кухни по дилерской цене.
По вопросам мебели (любой) могу проконсультировать. В силу работы, знаю очень много производителей мебели Рязани и России, кто что пилит и шьет!!!!!!!!!!
По кухне за 117 т.р. (доп. работы):
1.разводка электоропроводки
2.установка и подключение встроенной техники
3.монтаж воздуховода
4.установка мойки, смесителя, сифона+гермитизация
5.установка системы рэйлингов
6.уборка
Себестоимость кухни 89 т.р. самовывоз со склада в разобранном виде с фасадами МДФ-пленка 1 категории+радиусные фасады.
По гидроплинтусу: "голимая плёнка" как раз всё ещё продаётся в Мерлене. Я ставлю гидроплинтуса Rehau или Вадек.
Re: Это нормально (кухня)?
Случайно наткнулся на тему и не удержался чтобы не ответить. Работаю в корпусной мебели достаточно давно. Хочу привести в пример кухню, которую сделал другу буквально месяц назад.Длина кухни ровно 4 метра, проем под холодильник 650мм, высота верхних шкафов 970мм. Корпус из дсп эггер 16мм, фасады из дсп эггер 16мм в кромке 2мм. На деталях корпусов сделаны все необходимые выпилы под трубы и вся присадка (отверстия) на станке с ЧПУ на крупном производстве. Корпуса + фасады обошлись в 18500р. Петли блюм с доводчиком (34 штуки) + сушка для посуды + метабокс блюм с доводчиком над духовкой (на фото не установлен) еще 9500р. Ножки, навески, сборочная фурнитура + еще около 2х тысяч. Столешница была куплена кажется за 6 тысяч в леруа. Цоколь еще не покупали, но на него тысячи 1,5. Итого 37500р. Ну округлим до 40 тысяч. По кухне в начале темы не известно конечно какие фасады, но я с 90% уверенностью уверен, что это пленка. Хорошая пленка от известного в России производителя в закупке стоит 3000р за квадратный метр. В итоге я думаю, что общая наценка на эту кухню в районе 100%. НО... Я отталкиваюсь от тех закупочных цен, с которыми работаю. Какая закупка у людей, которые просчитывали эту кухню можно только гадать. А вообще хочу сказать, что корпусная мебель довольно творческое занятие и грамотных людей в данной сфере в нашем городе не особо много. Хотите заказать кухню - не ленитесь, обойдите несколько фирм, посмотрите, порисуйте, посчитайте, сравните, подумайте.
Re: Это нормально (кухня)?
IronClaw писал(а):Случайно наткнулся на тему и не удержался чтобы не ответить. Работаю в корпусной мебели достаточно давно. Хочу привести в пример кухню, которую сделал другу буквально месяц назад.Длина кухни ровно 4 метра, проем под холодильник 650мм, высота верхних шкафов 970мм. Корпус из дсп эггер 16мм, фасады из дсп эггер 16мм в кромке 2мм. На деталях корпусов сделаны все необходимые выпилы под трубы и вся присадка (отверстия) на станке с ЧПУ на крупном производстве. Корпуса + фасады обошлись в 18500р. Петли блюм с доводчиком (34 штуки) + сушка для посуды + метабокс блюм с доводчиком над духовкой (на фото не установлен) еще 9500р. Ножки, навески, сборочная фурнитура + еще около 2х тысяч. Столешница была куплена кажется за 6 тысяч в леруа. Цоколь еще не покупали, но на него тысячи 1,5. Итого 37500р. Ну округлим до 40 тысяч. По кухне в начале темы не известно конечно какие фасады, но я с 90% уверенностью уверен, что это пленка. Хорошая пленка от известного в России производителя в закупке стоит 3000р за квадратный метр. В итоге я думаю, что общая наценка на эту кухню в районе 100%. НО... Я отталкиваюсь от тех закупочных цен, с которыми работаю. Какая закупка у людей, которые просчитывали эту кухню можно только гадать. А вообще хочу сказать, что корпусная мебель довольно творческое занятие и грамотных людей в данной сфере в нашем городе не особо много. Хотите заказать кухню - не ленитесь, обойдите несколько фирм, посмотрите, порисуйте, посчитайте, сравните, подумайте.
интересно получилось
Re: Это нормально (кухня)?
красивый цвет фасадов.
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