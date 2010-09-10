Это нормально (кухня)?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Re: Это нормально (кухня)?
deggion писал(а):Так это может быть с любой кухней. Еще нужно постараться найти, которые предлагают качество, а не подделку где-то в шарашкиной конторе. Я готов платить за качество, чтобы оно послужило, как можно дольше.
Сейчас в принципе проблем нет, материалы доступны любые. Можно заказать мебельный щит из сосны , лиственницы либо другого дерева, именно из массива. А мебель сделанная из натуральных материалов, служит гораздо дольше, это ни для кого не секрет. Да и смотрится намного интересней, для многих тоже немаловажно, в том числе для меня.
Re: Это нормально (кухня)?
да, натуральное дерево, самый лучший вариант
Re: Это нормально (кухня)?
Ребят у меня также есть вопрос по кухне, а точнее с выбором стульев с мягким сиденьем. Скажите, нормально ли будет приобрести светлые тона, если сама кухня немного серого цвета? Вот на этом materikon.com буду заказывать, потому как низкие цены и качество предоставляют от лучших производителей. Если кто разбирается, то прошу дать рекомендацию по выбору. Заранее благодарю.
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