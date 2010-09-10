Это нормально (кухня)?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Это нормально (кухня)?

Сообщение gonchar84 » 20 сен 2019, 11:21

да, натуральное дерево, самый лучший вариант
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Это нормально (кухня)?

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 17:03

Самое главное для комфортной работы на кухне - хороший инструментарий и техника бытовая. Собственно гарнитур может быть любым, у меня и вовсе подоконник заместо рабочего столика для нарезания овощей служит. Но что касается приготовления, то тут денег не жалела) Купила себе самую лучшую духовку и электрическую плиту. Выбор был действительно мучителен, искала по всему городу и перелопатила сотни отзывов по ТОПу электрических духовых шкафов - https://vyborcen.com/rejting-jelektricheskih-duhovyh-shkafov . В итоге остановилась на Боше. Почему? объём – объем больше конкурентов - 71 литр; энергопотребление – 3,65 кВт, что не намного больше электролюкса или аристона. Но при этом стекол в дверце - ТРИ, а управление на сенсорах + поворотных переключателях с 13 нагревательными режимами. +свч, гриль, разморозка, таймер с часами, противень под выпечку и защита от детей. Лучший комплект за свои деньги!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя