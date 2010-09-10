Это нормально (кухня)?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Это нормально (кухня)?
да, натуральное дерево, самый лучший вариант
Re: Это нормально (кухня)?
Самое главное для комфортной работы на кухне - хороший инструментарий и техника бытовая. Собственно гарнитур может быть любым, у меня и вовсе подоконник заместо рабочего столика для нарезания овощей служит. Но что касается приготовления, то тут денег не жалела) Купила себе самую лучшую духовку и электрическую плиту. Выбор был действительно мучителен, искала по всему городу и перелопатила сотни отзывов по ТОПу электрических духовых шкафов - https://vyborcen.com/rejting-jelektricheskih-duhovyh-shkafov . В итоге остановилась на Боше. Почему? объём – объем больше конкурентов - 71 литр; энергопотребление – 3,65 кВт, что не намного больше электролюкса или аристона. Но при этом стекол в дверце - ТРИ, а управление на сенсорах + поворотных переключателях с 13 нагревательными режимами. +свч, гриль, разморозка, таймер с часами, противень под выпечку и защита от детей. Лучший комплект за свои деньги!
Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя