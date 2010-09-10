Недорогой дом
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
- Откуда: Рязань
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Re: Недорогой дом
Рязань вообще тяжело идёт в ногу со временем.
"Кирпич наше всё!".
Но пользуются смартфонами, а не кнопочными телефонами. Катаются на иномарках, а не на ваз 07.
"Кирпич наше всё!".
Но пользуются смартфонами, а не кнопочными телефонами. Катаются на иномарках, а не на ваз 07.
Мы строим - вы живёте!
- moydom62
- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 01:58
- Откуда: Рязань
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Re: не дорогой дом
blackshark писал(а):зачем в ветке со словом НЕДОРОГО, упоминать слово кирпич? да, куб кирпича в кладке это 400шт, 3600р/м3, не сказать что много, но и немало, газосиликат стоит 2350, а работу почему не учитываете, куб газоблока стоит 1200 у всех, а кирпич вряд ли кто положит дешевле 1500(еще поискать)
В кубе кладки 330..340 шт одинарного кирпича. Газосиликат хороший (автоклавный) - от 3000 р/куб
Строительство без головной боли.
Re: Недорогой дом
А кто примерно подскажет цену деревянного домика для дачи в Рязани. По площади от 60 до 80 кв м.
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Re: Недорогой дом
Мы в Зодчем Рязань заказывали дом Удача . Общая площадь около 66 квадратов. С допами за все вместе заплатил около 620 тыс р.
Re: Недорогой дом
Я так понимаю, с допами, значит в стоимость входили и стеклопакеты, и двери и утепление?.. А строительство под ключ?
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
- Елена131113
- Гость RZN.info
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 09 сен 2016, 13:36
Re: Недорогой дом
Мы строили дом из шлакоблоков.Муж строил сам вместе с другом,он у него прораб.Строительное оборудование брали на прокат,получилось очень бюджетно. http://www.st-oborud.ru/Построили за 1.5 года ,у нас 2 этажа.Долго определялись с материалом ,выбрали блоки на наш взгляд у них больше преимуществ.
Re: Недорогой дом
Подскажите, а если я на свой, каркасный дом, хочу мансардный этаж достроить, это реально? думаю, что придется и обрешетку укреплять и стропила, в общем, посоветуйте специалиста в этом направлении.
Re: Недорогой дом
А что, гугл уже отменили? Поищите, по вашим запросам достаточно много в области компаний, которые на этом специализируются.
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Re: Недорогой дом
Гугл конечно не отменили, но все, что я нашел это вот тут http://www.redroofs.ru/services/montazh-mansardy ребята предлагают мансарду и крышу сделать. Но, хотелось бы сравнить несколько вариантов.
Re: Недорогой дом
Да, стоить дом - не простое дело
Re: Недорогой дом
Жила и в частном доме, и в квартире. Частный дом в первую очередь хорош отсутствием соседей за стенами. Но они все равно есть за забором, и подчас такие , что не дай бог кому... И в частном доме нужны крепкие мужские руки, потому что есть ежедневные обязанности по обслуживанию. Так что несмотря на моду на частное строительство надо 100 раз подумать, а потянете ли вы самостоятельное обслуживание дома. Плюс дороги в частном сектор ваще ад, в городе все-таки получше. А из практики, чем больше этажей в доме соседа, тем больше он будет жаться сдать деньги на банальную подсыпку и грейдер, не говоря про что-то более серьезное .
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