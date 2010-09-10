Недорогой дом

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Тепло
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
Откуда: Рязань
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Re: Недорогой дом

Сообщение Тепло » 29 авг 2016, 09:22

Рязань вообще тяжело идёт в ногу со временем.
"Кирпич наше всё!".
Но пользуются смартфонами, а не кнопочными телефонами. Катаются на иномарках, а не на ваз 07.
:)
Мы строим - вы живёте!
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moydom62
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 01:58
Откуда: Рязань
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Re: не дорогой дом

Сообщение moydom62 » 30 сен 2016, 03:05

blackshark писал(а):зачем в ветке со словом НЕДОРОГО, упоминать слово кирпич? да, куб кирпича в кладке это 400шт, 3600р/м3, не сказать что много, но и немало, газосиликат стоит 2350, а работу почему не учитываете, куб газоблока стоит 1200 у всех, а кирпич вряд ли кто положит дешевле 1500(еще поискать)

В кубе кладки 330..340 шт одинарного кирпича. Газосиликат хороший (автоклавный) - от 3000 р/куб
Строительство без головной боли.
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halkhalk
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 14:45

Re: Недорогой дом

Сообщение halkhalk » 18 окт 2016, 20:30

А кто примерно подскажет цену деревянного домика для дачи в Рязани. По площади от 60 до 80 кв м.
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
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Wold
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 22:19

Re: Недорогой дом

Сообщение Wold » 19 окт 2016, 00:23

Мы в Зодчем Рязань заказывали дом Удача Изображение. Общая площадь около 66 квадратов. С допами за все вместе заплатил около 620 тыс р.
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halkhalk
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 14:45

Re: Недорогой дом

Сообщение halkhalk » 19 окт 2016, 01:44

Я так понимаю, с допами, значит в стоимость входили и стеклопакеты, и двери и утепление?.. А строительство под ключ?
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
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Елена131113
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 13:36

Re: Недорогой дом

Сообщение Елена131113 » 08 ноя 2016, 13:01

Мы строили дом из шлакоблоков.Муж строил сам вместе с другом,он у него прораб.Строительное оборудование брали на прокат,получилось очень бюджетно. http://www.st-oborud.ru/Построили за 1.5 года ,у нас 2 этажа.Долго определялись с материалом ,выбрали блоки на наш взгляд у них больше преимуществ.
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Bezcer
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 23:28
Откуда: Москва

Re: Недорогой дом

Сообщение Bezcer » 27 ноя 2016, 18:21

Подскажите, а если я на свой, каркасный дом, хочу мансардный этаж достроить, это реально? думаю, что придется и обрешетку укреплять и стропила, в общем, посоветуйте специалиста в этом направлении.
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halkhalk
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 14:45

Re: Недорогой дом

Сообщение halkhalk » 28 ноя 2016, 08:30

А что, гугл уже отменили? Поищите, по вашим запросам достаточно много в области компаний, которые на этом специализируются.
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
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Bezcer
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 23:28
Откуда: Москва

Re: Недорогой дом

Сообщение Bezcer » 28 ноя 2016, 13:46

Гугл конечно не отменили, но все, что я нашел это вот тут http://www.redroofs.ru/services/montazh-mansardy ребята предлагают мансарду и крышу сделать. Но, хотелось бы сравнить несколько вариантов.
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levitskiy
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 дек 2016, 11:46

Re: Недорогой дом

Сообщение levitskiy » 10 дек 2016, 12:19

Да, стоить дом - не простое дело
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Kasatka
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вчера, 16:52

Re: Недорогой дом

Сообщение Kasatka » Вчера, 17:00

Жила и в частном доме, и в квартире. Частный дом в первую очередь хорош отсутствием соседей за стенами. Но они все равно есть за забором, и подчас такие , что не дай бог кому... И в частном доме нужны крепкие мужские руки, потому что есть ежедневные обязанности по обслуживанию. Так что несмотря на моду на частное строительство надо 100 раз подумать, а потянете ли вы самостоятельное обслуживание дома. Плюс дороги в частном сектор ваще ад, в городе все-таки получше. А из практики, чем больше этажей в доме соседа, тем больше он будет жаться сдать деньги на банальную подсыпку и грейдер, не говоря про что-то более серьезное .
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