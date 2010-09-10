Недорогой дом
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Re: Недорогой дом
Подскажите, а если я на свой, каркасный дом, хочу мансардный этаж достроить, это реально? думаю, что придется и обрешетку укреплять и стропила, в общем, посоветуйте специалиста в этом направлении.
Re: Недорогой дом
А что, гугл уже отменили? Поищите, по вашим запросам достаточно много в области компаний, которые на этом специализируются.
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Re: Недорогой дом
Гугл конечно не отменили, но все, что я нашел это вот тут http://www.redroofs.ru/services/montazh-mansardy ребята предлагают мансарду и крышу сделать. Но, хотелось бы сравнить несколько вариантов.
Re: Недорогой дом
Недорогое и быстрое жилье можно сделать из сип-панелей, этот материал стал в последнее время безумно популярным (здесь описание). Так что советовал бы рассмотреть этот вариант.
Re: Недорогой дом
СанекО писал(а):Подскажите из чего сейчас можно построить нормальное жилье и не очень дорого?
а не проще ли будет купить дом или квартиру? мне кажеться и дешевле
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