Недорогой дом

Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Bezcer
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 23:28
Откуда: Москва

Re: Недорогой дом

Сообщение Bezcer » 27 ноя 2016, 18:21

Подскажите, а если я на свой, каркасный дом, хочу мансардный этаж достроить, это реально? думаю, что придется и обрешетку укреплять и стропила, в общем, посоветуйте специалиста в этом направлении.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
halkhalk
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 14:45

Re: Недорогой дом

Сообщение halkhalk » 28 ноя 2016, 08:30

А что, гугл уже отменили? Поищите, по вашим запросам достаточно много в области компаний, которые на этом специализируются.
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Bezcer
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 23:28
Откуда: Москва

Re: Недорогой дом

Сообщение Bezcer » 28 ноя 2016, 13:46

Гугл конечно не отменили, но все, что я нашел это вот тут http://www.redroofs.ru/services/montazh-mansardy ребята предлагают мансарду и крышу сделать. Но, хотелось бы сравнить несколько вариантов.
Вернуться к началу
BugiMen
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 20:01
Контактная информация:
Контактная информация пользователя BugiMen

Re: Недорогой дом

Сообщение BugiMen » 13 мар 2017, 06:13

Недорогое и быстрое жилье можно сделать из сип-панелей, этот материал стал в последнее время безумно популярным (здесь описание). Так что советовал бы рассмотреть этот вариант.
Вернуться к началу
Gonchewa
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 16:58

Re: Недорогой дом

Сообщение Gonchewa » 20 апр 2017, 17:01

СанекО писал(а):Подскажите из чего сейчас можно построить нормальное жилье и не очень дорого?

а не проще ли будет купить дом или квартиру? мне кажеться и дешевле
Вернуться к началу
Adusselllix
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Сегодня, 15:19

проекты современных коттеджей

Сообщение Adusselllix » Сегодня, 16:34

e-stroy pro/main-otoplenie/ Отопление, Екатеринбург
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частное строительство»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей