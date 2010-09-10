Недорогой дом
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Re: Недорогой дом
Подскажите, а если я на свой, каркасный дом, хочу мансардный этаж достроить, это реально? думаю, что придется и обрешетку укреплять и стропила, в общем, посоветуйте специалиста в этом направлении.
Re: Недорогой дом
А что, гугл уже отменили? Поищите, по вашим запросам достаточно много в области компаний, которые на этом специализируются.
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Re: Недорогой дом
Гугл конечно не отменили, но все, что я нашел это вот тут http://www.redroofs.ru/services/montazh-mansardy ребята предлагают мансарду и крышу сделать. Но, хотелось бы сравнить несколько вариантов.
Re: Недорогой дом
СанекО писал(а):Подскажите из чего сейчас можно построить нормальное жилье и не очень дорого?
а не проще ли будет купить дом или квартиру? мне кажеться и дешевле
Re: Недорогой дом
Нормальное жилье сейчас дешево не построить) А если серьезно, то лучше кирпичный. Самый надежный домик выйдет!
Re: Недорогой дом
Само надежно-это фундаментная монолитная ЖБ плита,на ней монолитное ЖБ литье,утеплитель и облицован камнем.
Кстати и по цене дешевле чем кирпичный наверное получится.Тут дело кому как дешевле выйдет.Кто сам кирпич ложит а кому дешевле найти монолитчиков.
бурят писал(а):Почему никто не строит вот так:
Надо (это так, к примеру – чтоб предметно говорить):
Дом 10х10 с высотой потолка 2,7 м. Подвал аналогичных размеров и мансардный этаж
Стены – монолитный железобетон толщиной 15 см, армированный сеткой из ф8 АIII с ячейкой 20х20 см. Утепление + отделка снаружи по вкусу без всяких вентзазоров хоть чем (минплита, пенопласт и т.п.). Меньше толщину делать технологически неудобно, а больше просто ни к чему – и так крепость получится.
Перекрытия – монолитный железобетон с толщиной по расчету (можно приведенную толщину принять за 15 см – с небольшим запасом) с утеплением пенопластом или минплитой – кому как угодно
Фундамент – стены подвала толщиной 15 см. Уширение подошвы – по расчету. На хороших и средней прочности грунтах может и не понадобиться. Если есть возможность изготовления столбчатого фундамента, то ростверк не понадобится.
(+)
1. Охрененная супермегапупергипер опупенная прочность… (обрушал как-то башню кирпичную 6х9 в основании, высотой 25 м. Роняли как большое дерево. В верхней трети башни была ж/б вставка высотой около 4 м и толщиной стенок около 30 см. Прикиньте, форму не изменила после падения – только потрескалась и штукатурка поотлетела)
2. Затраты на материалы сравнимы с затратами на брусовой дом со стенами аналогичной толщины. Если месить все врукопашную и брать только инертные+цемент, то раза в 1,5 дешевле.
3. Можно делать самому. Бетономешалка+вибратор+болгарка – не бог весть какая проблема. Опалубка высотой в полметра – это 33 листа фанеры 1,52х1,52 м + куба 3-4 всяких брусков и досок.
4. Стоять точно будет века. Или эры. Хотя бы одну…
5. При пучении или иных подвижках грунта будет перемещаться целиком. Качественно забетоненный домишко не то что трещин не даст – у него даже двери будут открываться-закрываться как новенькие, если атмосфера не скажется.
(-)
1. Дышать ничем не будет – понадобится нормальная система вентиляции
2. Экологичность. С моей точки зрения этот минус с трудом можно записать в минусы. Бетон же из природных материалов делается – песок-камень-цемент. Цемент, если кто не в курсе мелют тоже из какой-то природной хрени. При нормальной системе вентиляции можно не считать за минус.
3. Сносить – это будет охрененная проблема. Сносил как-то силос 19х19м в плане, высотой 21 м – ух как, заколупались-то, е-мое.
4. Трудозатраты на строительство при замесе вручную самые большие получатся.
5. Без утепления как в брусовом доме не поживешь. Т.е., если на этапы разбивать строительство, то жить придется где-то в другом месте – пока не утеплишь.
PS. Ну а если крепость не нужна, то надо каркасные домишки строить. И из пенобетона в том числе (это к теме Алексея Т «Никогда не стройте из пенобетона»).
Кстати и по цене дешевле чем кирпичный наверное получится.Тут дело кому как дешевле выйдет.Кто сам кирпич ложит а кому дешевле найти монолитчиков.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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