Недорогой дом
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Re: Недорогой дом
Подскажите, а если я на свой, каркасный дом, хочу мансардный этаж достроить, это реально? думаю, что придется и обрешетку укреплять и стропила, в общем, посоветуйте специалиста в этом направлении.
Re: Недорогой дом
А что, гугл уже отменили? Поищите, по вашим запросам достаточно много в области компаний, которые на этом специализируются.
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Re: Недорогой дом
Гугл конечно не отменили, но все, что я нашел это вот тут http://www.redroofs.ru/services/montazh-mansardy ребята предлагают мансарду и крышу сделать. Но, хотелось бы сравнить несколько вариантов.
Re: Недорогой дом
СанекО писал(а):Подскажите из чего сейчас можно построить нормальное жилье и не очень дорого?
а не проще ли будет купить дом или квартиру? мне кажеться и дешевле
Re: Недорогой дом
Нормальное жилье сейчас дешево не построить) А если серьезно, то лучше кирпичный. Самый надежный домик выйдет!
Re: Недорогой дом
Само надежно-это фундаментная монолитная ЖБ плита,на ней монолитное ЖБ литье,утеплитель и облицован камнем.
Кстати и по цене дешевле чем кирпичный наверное получится.Тут дело кому как дешевле выйдет.Кто сам кирпич ложит а кому дешевле найти монолитчиков.
бурят писал(а):Почему никто не строит вот так:
Надо (это так, к примеру – чтоб предметно говорить):
Дом 10х10 с высотой потолка 2,7 м. Подвал аналогичных размеров и мансардный этаж
Стены – монолитный железобетон толщиной 15 см, армированный сеткой из ф8 АIII с ячейкой 20х20 см. Утепление + отделка снаружи по вкусу без всяких вентзазоров хоть чем (минплита, пенопласт и т.п.). Меньше толщину делать технологически неудобно, а больше просто ни к чему – и так крепость получится.
Перекрытия – монолитный железобетон с толщиной по расчету (можно приведенную толщину принять за 15 см – с небольшим запасом) с утеплением пенопластом или минплитой – кому как угодно
Фундамент – стены подвала толщиной 15 см. Уширение подошвы – по расчету. На хороших и средней прочности грунтах может и не понадобиться. Если есть возможность изготовления столбчатого фундамента, то ростверк не понадобится.
(+)
1. Охрененная супермегапупергипер опупенная прочность… (обрушал как-то башню кирпичную 6х9 в основании, высотой 25 м. Роняли как большое дерево. В верхней трети башни была ж/б вставка высотой около 4 м и толщиной стенок около 30 см. Прикиньте, форму не изменила после падения – только потрескалась и штукатурка поотлетела)
2. Затраты на материалы сравнимы с затратами на брусовой дом со стенами аналогичной толщины. Если месить все врукопашную и брать только инертные+цемент, то раза в 1,5 дешевле.
3. Можно делать самому. Бетономешалка+вибратор+болгарка – не бог весть какая проблема. Опалубка высотой в полметра – это 33 листа фанеры 1,52х1,52 м + куба 3-4 всяких брусков и досок.
4. Стоять точно будет века. Или эры. Хотя бы одну…
5. При пучении или иных подвижках грунта будет перемещаться целиком. Качественно забетоненный домишко не то что трещин не даст – у него даже двери будут открываться-закрываться как новенькие, если атмосфера не скажется.
(-)
1. Дышать ничем не будет – понадобится нормальная система вентиляции
2. Экологичность. С моей точки зрения этот минус с трудом можно записать в минусы. Бетон же из природных материалов делается – песок-камень-цемент. Цемент, если кто не в курсе мелют тоже из какой-то природной хрени. При нормальной системе вентиляции можно не считать за минус.
3. Сносить – это будет охрененная проблема. Сносил как-то силос 19х19м в плане, высотой 21 м – ух как, заколупались-то, е-мое.
4. Трудозатраты на строительство при замесе вручную самые большие получатся.
5. Без утепления как в брусовом доме не поживешь. Т.е., если на этапы разбивать строительство, то жить придется где-то в другом месте – пока не утеплишь.
PS. Ну а если крепость не нужна, то надо каркасные домишки строить. И из пенобетона в том числе (это к теме Алексея Т «Никогда не стройте из пенобетона»).
Кстати и по цене дешевле чем кирпичный наверное получится.Тут дело кому как дешевле выйдет.Кто сам кирпич ложит а кому дешевле найти монолитчиков.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Недорогой дом
недорого сейчас баню не построить.
Лучше: пенобетонный блок+ 10см пеноплекса+ облицовочный кирпич.Зимой тепло,летом прохладно. Ни мороз,ни жара летом не проходят в дом.
Лучше: пенобетонный блок+ 10см пеноплекса+ облицовочный кирпич.Зимой тепло,летом прохладно. Ни мороз,ни жара летом не проходят в дом.
Re: Недорогой дом
Русак писал(а):Мне еще преподаватель, который учил меня в университете, говорил, что лучший подарок – это проведенная ночь с девочкой. А друг его дополнил, сказав, что ночь с девушкой именно из Воронежа. По его словам, эти девушки - http://prostitutkivoronezhasex.net/ самые сексуальные. Я вот думаю, и правда , неплохой подарок.
Я думал ты просто мудак, а ты еще и тупой сутенер. Воронежских б..дей в Рязани рекламируешь.
Ау, модераторы!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Недорогой дом
я вот тоже в раздумьях - строить самому или купить коттедж без отделки и самому допилить до кондиции -
вот, некоторые компании и продают сразу готовые и строят коттеджи в Рязани masterskaya62.ru - надо бы спеца найти, что бы помог с проверкой уже построенного коттеджа.
вот, некоторые компании и продают сразу готовые и строят коттеджи в Рязани masterskaya62.ru - надо бы спеца найти, что бы помог с проверкой уже построенного коттеджа.
Re: Недорогой дом
ivanes писал(а):есть рязанские. http://prostitutki-ryazani.men/
Еще и старый мудак проснулся через два месяца. Но этот то известен всем)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Недорогой дом
Старый пердун полянский молчал бы.Просрал ЖК Мещера. Сколько наделал шума!
Re: Недорогой дом
ivanes писал(а):Старый пердун полянский молчал бы.Просрал ЖК Мещера. Сколько наделал шума!
Какой сердитый перец)
Про ЖК Мещера поподробнее, мацковский пердун.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Недорогой дом
Недорогие технологии постройки каменных домов в Рязани существуют. Строительство такого дома выходит дешевле, чем дома из профилированного бруса. Сам не верил, пока не начал строить, скоро дом будет готов. Рекламировать в сообщении не буду. Кому интересно пишите в личку.
Amat victoria curam!
Re: Недорогой дом
UNCLE1911 писал(а):ivanes писал(а):Старый пердун полянский молчал бы.Просрал ЖК Мещера. Сколько наделал шума!
Какой сердитый перец)
Про ЖК Мещера поподробнее, мацковский пердун.
UNCLE1911 писал(а):ivanes писал(а):Старый пердун полянский молчал бы.Просрал ЖК Мещера. Сколько наделал шума!
Какой сердитый перец)
Про ЖК Мещера поподробнее, мацковский пердун.
Re: Комплекс "Мещера"
Сообщение Rehan » 12 июн 2017, 18:37
когда уже сносить будут ?
Комплекс "Мещера"
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Цитата
Сообщение UNCLE1911 » 14 июн 2017, 07:07
Обещал Любимов начать снос, никто его за язык не тянул.
Re: Недорогой дом
Накануне вопрос решали с участием городской администрации. Из-за чего началось противостояние, и на каких условиях теперь будут жить?
Конфликт, который решается цивилизованным путем. В здании городской администрации - жители комплекса «Мещера» и представители управляющей компании. Противостояние началось после того, как часть жильцов решила отказаться от услуг УК «Мещерский» и организовать товарищество собственников недвижимости. Людей не устроили тарифы, которые предложили коммунальщики. Дело в том, что квартиры в «Мещере» имеют статус апартаментов, поэтому стоимость коммунальных услуг не регламентируется Жилищным Кодексом и не ограничивается региональной энергетической комиссией.
Прошлякова, заместитель директора по реализации электричества ООО «РГМЭК»
На данный момент, конфликт улажен.
Источник: ГТРК ОКА
14.03.2018 17:21
Ну как дела со сносом полянский болтун ? Живут,противостоят владельцы апартаментов ЖК Мещера УК "Мещерский".
Конфликт, который решается цивилизованным путем. В здании городской администрации - жители комплекса «Мещера» и представители управляющей компании. Противостояние началось после того, как часть жильцов решила отказаться от услуг УК «Мещерский» и организовать товарищество собственников недвижимости. Людей не устроили тарифы, которые предложили коммунальщики. Дело в том, что квартиры в «Мещере» имеют статус апартаментов, поэтому стоимость коммунальных услуг не регламентируется Жилищным Кодексом и не ограничивается региональной энергетической комиссией.
Прошлякова, заместитель директора по реализации электричества ООО «РГМЭК»
На данный момент, конфликт улажен.
Источник: ГТРК ОКА
14.03.2018 17:21
Ну как дела со сносом полянский болтун ? Живут,противостоят владельцы апартаментов ЖК Мещера УК "Мещерский".
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 06 июн 2017, 21:12
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Здравствуйте
На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.
Заранее спасибо
Поиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.
На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.
Заранее спасибо
Поиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.
Re: Недорогой дом
Андрей, решение вопроса того, чем лучше всего утеплить кирпичный дом снаружи, напрямую зависит от суммы, которую вы запланировали потратить на это. Мой вам совет, используйте исключительно натуральные утеплители. К которым относятся минеральная вата и базальтовая вата Rockwool
Re: Недорогой дом
Не лучше поискать готовый вариант дома? Так даже дешевле иногда получается
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