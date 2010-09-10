бурят писал(а): Почему никто не строит вот так:

Надо (это так, к примеру – чтоб предметно говорить):

Дом 10х10 с высотой потолка 2,7 м. Подвал аналогичных размеров и мансардный этаж



Стены – монолитный железобетон толщиной 15 см, армированный сеткой из ф8 АIII с ячейкой 20х20 см. Утепление + отделка снаружи по вкусу без всяких вентзазоров хоть чем (минплита, пенопласт и т.п.). Меньше толщину делать технологически неудобно, а больше просто ни к чему – и так крепость получится.



Перекрытия – монолитный железобетон с толщиной по расчету (можно приведенную толщину принять за 15 см – с небольшим запасом) с утеплением пенопластом или минплитой – кому как угодно



Фундамент – стены подвала толщиной 15 см. Уширение подошвы – по расчету. На хороших и средней прочности грунтах может и не понадобиться. Если есть возможность изготовления столбчатого фундамента, то ростверк не понадобится.



(+)

1. Охрененная супермегапупергипер опупенная прочность… (обрушал как-то башню кирпичную 6х9 в основании, высотой 25 м. Роняли как большое дерево. В верхней трети башни была ж/б вставка высотой около 4 м и толщиной стенок около 30 см. Прикиньте, форму не изменила после падения – только потрескалась и штукатурка поотлетела)

2. Затраты на материалы сравнимы с затратами на брусовой дом со стенами аналогичной толщины. Если месить все врукопашную и брать только инертные+цемент, то раза в 1,5 дешевле.

3. Можно делать самому. Бетономешалка+вибратор+болгарка – не бог весть какая проблема. Опалубка высотой в полметра – это 33 листа фанеры 1,52х1,52 м + куба 3-4 всяких брусков и досок.

4. Стоять точно будет века. Или эры. Хотя бы одну…

5. При пучении или иных подвижках грунта будет перемещаться целиком. Качественно забетоненный домишко не то что трещин не даст – у него даже двери будут открываться-закрываться как новенькие, если атмосфера не скажется.

(-)

1. Дышать ничем не будет – понадобится нормальная система вентиляции

2. Экологичность. С моей точки зрения этот минус с трудом можно записать в минусы. Бетон же из природных материалов делается – песок-камень-цемент. Цемент, если кто не в курсе мелют тоже из какой-то природной хрени. При нормальной системе вентиляции можно не считать за минус.

3. Сносить – это будет охрененная проблема. Сносил как-то силос 19х19м в плане, высотой 21 м – ух как, заколупались-то, е-мое.

4. Трудозатраты на строительство при замесе вручную самые большие получатся.

5. Без утепления как в брусовом доме не поживешь. Т.е., если на этапы разбивать строительство, то жить придется где-то в другом месте – пока не утеплишь.



PS. Ну а если крепость не нужна, то надо каркасные домишки строить. И из пенобетона в том числе (это к теме Алексея Т «Никогда не стройте из пенобетона»).