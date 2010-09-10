Недорогой дом

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Недорогой дом

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 20:33

Экономия при строительстве дома не всегда может дать желаемый эффект. Говорю основываясь на собственный опыт. Несколько лет назад хотели капитальный ремонт дома сделать. В итоге стараясь экономить на всех материалах, мы накосячили настолько, что легче было бы просто заказать демонтаж зданий и с нуля построить новый дом. По цене вышло бы даже дешевле, чем мы умудрились потратить на капитальный ремонт.
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