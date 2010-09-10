санкционные продукты
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- незванный гость
- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 01 май 2016, 17:22
Re: санкционные продукты
вот как? а мне эта фамилия вспомнилась, в связи с одним делом про врача вредителя, который забил пациента.
дело то выеденного яйца не стоит - видеозаписи подтверждают вину на 100%. закрыть (врача) и забыть.
но вышеупомянутый видимо так не считает, и пообещал во всем разобраться, и взять все под свой персональный контроль))
а вы говорите - чем хуже... отсутствием недвижимости в Чехии))
чиновник без левой недвижимости - все-равно что кавалерист без лошади.
дело то выеденного яйца не стоит - видеозаписи подтверждают вину на 100%. закрыть (врача) и забыть.
но вышеупомянутый видимо так не считает, и пообещал во всем разобраться, и взять все под свой персональный контроль))
UNCLE1911 писал(а):левую недвижимость в Чехии.
а вы говорите - чем хуже... отсутствием недвижимости в Чехии))
чиновник без левой недвижимости - все-равно что кавалерист без лошади.
Re: санкционные продукты
UNCLE1911 писал(а):Это большой следовательский босс, у которого нашли левую недвижимость в Чехии. Но он все равно кристально чист по мнению главшпана, как и его друг Чайка.
Я вам приводил список российских чиновников,у которых недвижимость по всему свету. Кристально чисты?
Ваш земляк И.Морозов поимел огромные наделы земли.Для чего? Читать надо декларации рязанских чиновников или Новую газету.
"Так, самым богатым депутатом гордумы стал единоросс Олег Смирнов. Он заработал 77,1 млн рублей. Среди депутатов Рязанской областной думы больше всех зарабатывает также представитель «Единой России» Станислав Подоль — его доход в 2015 году составил 56 млн рублей."
Подробности: http://regnum.ru/news/polit/2128109.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Чиновники администрации Кремля и правительства отчитались о собственности в России и за рубежом. Так, среди членов правительства самые большие квартиры задекларировали первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр Денис Мантуров, а самую маленькую — глава МВД Владимир Колокольцев.
Самыми популярными зарубежными странами, недвижимостью в которых владеют и пользуются чиновники российского правительства и члены их семей, стали Великобритания, Италия, Франция, Болгария и Испания. Об этом свидетельствуют данные деклараций членов кабмина о доходах и имуществе за 2015 год, передает ТАСС .
Re: санкционные продукты
В «итальянском клане» за 2012г среди сенаторов — Олег Еремеев от Рязанской области. Он записал участок в Италии и дом на 300 кв. м, а также квартиру в Литве.
http://scandaly.ru/2013/04/15/redkiy-ch ... -za-grani/
http://otchizna.su/politics/7122 Об Олеге Еремееве.
http://scandaly.ru/2013/04/15/redkiy-ch ... -za-grani/
http://otchizna.su/politics/7122 Об Олеге Еремееве.
- незванный гость
- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 01 май 2016, 17:22
Re: санкционные продукты
ivanes писал(а): Кристально чисты?
ivanes. да нету кристально чистых чиновников. ВООБЩЕ НЕТ. не существует в природе. аномальное явление.
есть просто более жадные, или менее. причем в сторону более - предела нет вообще. жадность как оказалось - краев не имеет абсолютно. как впрочем и многое другое.
так вот вся соль, я бы сказал - выбрать менее жадное, и более порядочное.
иначе в погоне за ''кристально честным'' можно приобрести такое, что старое ''очень плохое'' - будет вспоминаться как самый хороший и спокойный отрезок жизни.
но это я так.. к слову.. навеяло))
Re: санкционные продукты
ivanes писал(а):UNCLE1911 писал(а):Это большой следовательский босс, у которого нашли левую недвижимость в Чехии. Но он все равно кристально чист по мнению главшпана, как и его друг Чайка.
Я вам приводил список российских чиновников,у которых недвижимость по всему свету. Кристально чисты?
Ваш земляк И.Морозов поимел огромные наделы земли.Для чего? Читать надо декларации рязанских чиновников или Новую газету.
"Так, самым богатым депутатом гордумы стал единоросс Олег Смирнов. Он заработал 77,1 млн рублей. Среди депутатов Рязанской областной думы больше всех зарабатывает также представитель «Единой России» Станислав Подоль — его доход в 2015 году составил 56 млн рублей."
Подробности: http://regnum.ru/news/polit/2128109.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Чиновники администрации Кремля и правительства отчитались о собственности в России и за рубежом. Так, среди членов правительства самые большие квартиры задекларировали первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр Денис Мантуров, а самую маленькую — глава МВД Владимир Колокольцев.
Самыми популярными зарубежными странами, недвижимостью в которых владеют и пользуются чиновники российского правительства и члены их семей, стали Великобритания, Италия, Франция, Болгария и Испания. Об этом свидетельствуют данные деклараций членов кабмина о доходах и имуществе за 2015 год, передает ТАСС .
Ты чё вохбудился, ветеран? Тебе разве кто нибудь возражает? Просто интересно, как может при такой гнусной свите быть честным сам наполеончик.
И не надо Морозова мне в земляки записывать, он спасский. А ты вот - предатель своей малой родины, раз так пишешь.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: санкционные продукты
В Спасске живут не рязанцы? Не надо акцентировать на одной личности. Я Вам показал всех и рязанцев в том числе.
Все грешат во владении забугорной недвижимостью.
Это санкционный продукт нашего времени. За счета и недвижимость введены против РФ санкции для физ.лиц.
Все грешат во владении забугорной недвижимостью.
Это санкционный продукт нашего времени. За счета и недвижимость введены против РФ санкции для физ.лиц.
Re: санкционные продукты
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ
Рязань г., Восточная окружная дорога, 2
Телефон 4912–...
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ
Рязань г., Свободы улица
Телефон 4912–...
где этот комбинат?
Рязань г., Восточная окружная дорога, 2
Телефон 4912–...
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ
Рязань г., Свободы улица
Телефон 4912–...
где этот комбинат?
Re: санкционные продукты
Ну и где же этот комбинат?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: санкционные продукты
UNCLE1911 писал(а):Ну и где же этот комбинат?
Не умеете читать? сам задал вопрос.Как на Садовой расположить Тепличный комбинат? Это может быть рязанский район?
http://cfo.spr.ru/ryazan-i-ryazanskiy-r ... ozyaystva/
Re: санкционные продукты
Не умею. Там про "Свободу" написано.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: санкционные продукты
Не про Свободу. А про тепличный комбинат на ул.Свобода в Рязани. Что он там выращивает? Ничего. Продает тепличное оборудование.
Re: санкционные продукты
А на Садовой тогда чё?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: санкционные продукты
UNCLE1911 писал(а):А на Садовой тогда чё?
НА садовой - фруктовый сад с яблонями и грушами.
Re: санкционные продукты
А тепличный комбинат?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: санкционные продукты
54% мужчин и 59% женщин в России страдают от излишнего веса.
Будем ли худеть от продуктовых санкций? Отвечает С.Пономарев в своих виршах.
Как в зеркале,страна себя узрела,
И поняла ,что вновь попутал бес:
Россия очень сильно ожирела
И набрала в итоге лишний вес.
Что ни мужик,то центер с лишним нетто,
уже пройти не может в кабинет...
А женщины? Нет.всем нужна диета:
то потреблять полезно,а что-нет.
Едва на пузе натянувши майку-
размер шеседесятый в пору мне-
С одышкою ползу я в супермаркет,
С излишеством участвую в войне.
хотя, казалось,что нам опасаться,
Когда сидим и квасим в гаражах?
Худеть должны от продуктовых санкций,
Но пухнет наш народ как на дрожжах.
Будем ли худеть от продуктовых санкций? Отвечает С.Пономарев в своих виршах.
Как в зеркале,страна себя узрела,
И поняла ,что вновь попутал бес:
Россия очень сильно ожирела
И набрала в итоге лишний вес.
Что ни мужик,то центер с лишним нетто,
уже пройти не может в кабинет...
А женщины? Нет.всем нужна диета:
то потреблять полезно,а что-нет.
Едва на пузе натянувши майку-
размер шеседесятый в пору мне-
С одышкою ползу я в супермаркет,
С излишеством участвую в войне.
хотя, казалось,что нам опасаться,
Когда сидим и квасим в гаражах?
Худеть должны от продуктовых санкций,
Но пухнет наш народ как на дрожжах.
Re: санкционные продукты
Продолжу вирши от С.Пономарева про санкционные продукты.
Иду и вижу я прилавок длинный,
Товар ищу,засанув внутрь лицо,
Но не найду яиц перепелиных-
Они полезней,чем курей яйцо.
Приветик,диетолог из Минздрава,
Советам твоим следует страна:
К примеру,вот полезен мясом страус,
Но нет такого мяса ни хрена.
Пусть дефицита нет у нас и давок,
И бройлер дожидается меня,
Но тело от его биодобавок
Все шире,расползаясь,как квашня.
Условия для похуденья плохи,
Не ту для жизни выбрали страну:
Пойду-ка отворю себе картохи
И с салом ее быстро наверну.
Иду и вижу я прилавок длинный,
Товар ищу,засанув внутрь лицо,
Но не найду яиц перепелиных-
Они полезней,чем курей яйцо.
Приветик,диетолог из Минздрава,
Советам твоим следует страна:
К примеру,вот полезен мясом страус,
Но нет такого мяса ни хрена.
Пусть дефицита нет у нас и давок,
И бройлер дожидается меня,
Но тело от его биодобавок
Все шире,расползаясь,как квашня.
Условия для похуденья плохи,
Не ту для жизни выбрали страну:
Пойду-ка отворю себе картохи
И с салом ее быстро наверну.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 мар 2017, 17:08
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Добрый день товарищи!
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-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 мар 2017, 17:08
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Доброго времени суток товарищи!
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Увидимся!
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